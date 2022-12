Bivša premijerka Jadranka Kosor danas je za Večernji list komentirala ulazak Hrvatske u Schengen međutim, nije propustila priliku komentirati boravak ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladine u Kataru uoči današnje utakmice Hrvatska-Brazil.

"Zadnji primjer je novac za pomoć u obnovi poslije potresa. Meni je zaista nepodnošljivo da dolaze godišnjice od potresa, a da u Zagrebu država nije podignula nijednu kuću, a na Banovini ih je podignuto šest. Ministar ni sam ne zna zašto se ljudi još nisu uselili u te kuće.

Nemam logično objašnjenje za to. Zašto tim ljudima nije neugodno? Ja bih radila stalno samo da se ne dočeka još jedna obljetnica i da ljudi ne umiru u kontejnerima. To je čisti nemar i neposobnost – pokazuju da im to nije važno", rekla je Kosor.

'Ja ga ne bih pustila da sam premijerka'

"Vidimo ministra zaduženog za obnovu kako se javlja iz Dohe i odlazi na utakmicu. Ja ga ne bih pustila da sam premijerka, rekla bih mu da nema što raditi u Dohi dok se ljudi smrzavaju u kontejnerima”, dodala je Kosor.

Ministar Paladina doputovao je u Katar sa svojim sinom te nije propustio priliku priključiti se navijačima u podizanju atmosfere uoči današnje utakmice Hrvatska-Katar.

Kosor smatra da Hrvatska nije dovoljno dobro iskoristila koristi od članstva u Europskoj uniji.