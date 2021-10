Bivša predsjednica Vlade i HDZ-a Jadranka Kosor, komentirajući jučerašnje izvješće o radu Vlade u Saboru, za N1 je istaknula kako je Andrej Plenković bio očekivano osoran, ali ne bez podloge.

"Ponovno se vidio taj njegov prijezir prema parlamentu, kojemu on odgovara i koji ga bira", kaže Kosor, dodajući da je "osoran s pravom".

"I nakon istraživanja, nakon tužne presude HDZ-u, tužne jer sam i ja bila u toj stranci, osude stranke, činjenice da mora vratiti novac, rejting je nepoljuljan. On ima pravo da se, kad dolazi u Sabor, osjeća nadmoćno. Profil te rasprave dao mu je taj jedan prostor apsolutne sigurnosti", rekla je Kosor i zaključila: "Mi smo definitvno otišli u jednostranačje".

'Nema odjeka oprobe ni pravih pitanja'

No to ne vidi kao dostignuće Plenkovića nego nesposobnost oporbe.

"Velik dio opozicije pokazao se nedorastao tom Plenkovićevu gardu i on to koristi. Činjenica da predsjednik Vlade pompozno najavljuje povećanje minimalne plaće, a nema odjeka oporbe niti pitanja tko isplaćuje plaću u Hrvatskoj", smatra Kosor.

Išla je pogledati Jamesa Bonda

Kosor je komentirala i situaciju s koronavirusom te činjenicu da smo jučer zabilježili najveći broj novozaraženih u dugo vremena. Rekla je da je slušala zamjenicu ravnatelja HZJZ-a, Ivanu Pavić Šimetin, te da se to tiče i onoga što je govorio ministar zdravstva Vili Beroš koji je rekao da se ključ nalazi kod nas te da se ljudi neodgovorno ponašaju pa zato imamo takav rast.

"A ona kaže sljedeće, to je taj ključ, nitko nikoga ne tjera da idu na mjesta gdje su drugi ljudi za koje se ne zna imaju li temperaturu i jesu li cijepljeni. Što to zapravo znači? To je poruka zaključajte se doma, nemojte ići u kina koja su otvorena otvorena, u restorane koji su otvoreni. Ako svi ostanu doma oni će morati opet zatvoriti vrata jer neće imati prometa. Ja sam bila neki dan nakon dvije godine pogledati Jamesa Bonda u jednom velikom kinu, u jednom velikom centru. Bila sam zaprepaštena činjenicom da niti nam je netko mjerio temperaturu na ulazu, niti je bilo dezinficijensa, niti je netko dezinficirao, barem ja nisam vidjela jer je bilo dosta smeća po podu nakon prijašnje predstave. Ja sam uredno pripremila dokaz da sam cijepljena, nitko ništa ne pita. To je nešto što su druge zemlje uvele. Bez te potvrde ne možete nigdje ući u Njemačkoj", rekla je Kosor za N1.