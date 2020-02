BIVŠA PREMIJERKA PREDVIĐA TVRDU KOHABITACIJU: ‘Plenkoviću je Milanović bolji izbori, Kolindu bi teško bilo tko više obuzdao’

‘Milanoviću je to prvi mandat, a Kolindi Grabar Kitarović bi bio drugi mandat i teško bi je bilo tko više obuzdao. Neće to biti jednostavna niti laka kohabitacija’, smatra bivša premijerka Kosor

Bivša predsjednica Vlade i HDZ-a Jadranka Kosor smatra da bi se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je jučer stupio na dužnost, već danas trebali sastati i razgovarati. Ujedno se, gostujući na televiziji N1, osvrnula i na Milanovićev inauguracijski govor.

“Čini mi se da je naznačio da pruža ruku za dobru suradnju, ali će inzistirati na nekim svojim vrijednostima. On nema ovlasti govoriti o gospodarstvu, ali može pridonositi tome da se jača investicijski potencijal. Teško je danas reći kako će sve to izgledati. Njegove riječi da neće pritiskati na Vladu, nadam se da se neće iščitati pasivnost, ima pravo govoriti o pojavama i tendencijama o svemu što ne ide u dobrom smjeru, a hvaliti što je dobro. Zapustili smo se u vladavini prava od ulaska u Europsku uniju. Od predsjednika, koji je ujedno i pravnik, očekujem puno”, istaknula je.

‘Da je pobijedila, Kolindu bi bilo teško obuzdati’

Kosor smatra da je za Plenkovića bolje što je Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima.

“Milanoviću je to prvi mandat, Kolindi Grabar Kitarović bi to bio drugi mandat i teško bi je bilo tko više obuzdao. Neće to biti jednostavna niti laka kohabitacija. Jučerašnje odbijanje da u Uredu predsjednika daje izjavu pokazuje da postoji izvjesna napetost”, rekla je.

Bivša premijerka kaže kako premijer i predsjednik imaju mnogo tema za razgovor te da bi njihov sastanak stoga bio blagotovran.

“…od neriješenih pitanja sa Slovenijom i drugim susjednim državama do pitanja vezanih za predsjedanje EU-om. Mislim da će se ostvariti najava Plenkovića da će to biti tvrda kohabitacija. No, moguće je da neće doći do posebnih testiranja do trenutka kad će se održati veliki skupovi u Zagrebu zbog europskog predsjedanja”, ustvrdila je Kosor na N1.

