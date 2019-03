KOSOR PODSJETILA PUPOVCA DA JE I ON DIO VLASTI: ‘Negoduje na mnoge pojave, međutim dosad nije ništa poduzeo’

Kosor smatra da je teško procijeniti koliko je ozbiljna najava Milorada Pupovca da SDSS razmišlja o povlačenju iz vladajuće koalicije

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je danas u Novom danu N1 televizije te prokomentirala aktualne teme vezano za čelnika SDSS-a Milorada Pupovca i njegovu najavu mogućeg izlaska iz vladajuće koalicije. Kosor smatra da je jako teško procijeniti koliko je ozbiljna Pupovčeva najava da SDSS razmišlja o povlačenju iz vladajuće koalicije.

“Mislim da se neće dogoditi ništa osobito, jer Pupovac od početka sudjelovanja u vlasti, a čini mi se kao da on ne zna da je on vlast u Republici Hrvatskoj, neprekidno ima primjedbe i to ne male, nego primjedbe oko krupnih stvari koje se događaju i nije se dogodilo ništa. On je taj koji i dalje podržava Vladu i ministre, gdje se nakon Vijeća za suočavanje s prošlošću jasno reklo da je Za dom spremni protuustavan, ali da se iznimno može upotrebljavati”, rekla je Kosor.

PUPOVAC RAZMIŠLJA O IZLASKU IZ VLADAJUĆE KOALICIJE: ‘Više je razloga, dugo smo promišljali o tome’

HRVATSKI POLITIČARI OPLELI PO PUPOVCU: ‘Ne bojte se za njega, ne bu se on izgubil’

Neguduje ali ništa ne poduzima

Nadodala je da Pupovac “negoduje na mnoge pojave” te da su “njegove konstatacije točne u tom smislu”, no dosad nije ništa poduzeo zbog toga. Upravo zahvaljujući njemu i SDSS-u izabrani su ministri u Vladi “i to i oni koji odlaze na Thompsonove koncerte koje on počinje sa ‘Za dom spremni’ i sudjeluju na ispraćaju ustaša koji se ispraćaju uz najviše počasti. Kad govori o slobodi medija i s pravom ukazuje na nepravilnosti HRT-a, on je taj koji je izabrao aktualno vodstvo.”, smatra Kosor.

Osudila je spaljivanje lutke Milorada Pupovca na fašničkoj predstavi te podsjetila da su se u prošlim godinama uglavnom spaljivali predstavnici vlasti te na slučajeve iz 2011. kada se spaljivalo samu Kosor.

“Spaljivali su vlast, ljude koji su na vlasti i koji predstavljaju vlast i sve ono što se ljudima u određenom trenutku ne sviđa. Mislim da Pupovca u ovom trenutku mnogi gledaju ne kao pripadnika manjine, nego kao predstavnika vlasti. Naravno da jedan veliki dio koji u tome uživa, uživa isključivo zato što se radi o pripadniku manjine, što se radi o Srbinu u Hrvatskoj”, smatra Kosor.

Smatra da je Pupovac i dalje istinski demokrat

Iako su glavna tema izbora u Lici međusobne optužbe bivšeg HDZ-ovca i aktualnog HDZ-ova predstavnika o tome tko je koalirao sa SDSS-om, Kosor misli da se neće ništa dogoditi.

“Na tu se koaliciju posebno upozoravalo i na prosvjedu u Vukovaru, međutim, nije se dogodilo ništa. Reakcije SDSS-a i Pupovca su bile burne i vrlo opravdane, ali se iza toga nije događalo ništa. Tako da mislim da se ništa neće dogoditi ni sada, a da Pupovac s pravom upozorava na mržnju koja je bila vrlo opipljiva i u slučaju batinanja sportaša iz Srbije i činjenica da masa ljudi gleda, a samo jedna žena pomaže, da se čovjek smrzava u moru i da nitko nije našao za shodno da skine kaput ili jaknu da ga zaogrne, a to se događalo samo zato što su Srbi. Ja sam uvjerena da je Pupovac i dalje istinski demokrat. Predsjednik Vlade ne tolerira baš drugima da kritiziraju. Ono što je Pupovac jučer govorio kod vas, to je kritika vlasti, međutim, drugima se to ne tolerira. Sjetimo se kako se nije toleriralo Mostu”, rekla je.