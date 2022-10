Andrej Plenković u srijedu je proslavio šestu godišnjicu na mjestu predsjednika Vlade. O njegovom premijerskom mandatu u RTL Direktu govorila je bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor.

"Mislim da bi trebalo analizirati kako je gospodin Plenković uspio dohvatiti punih šest godina na premijerskom mjestu. Govorimo o političkom kontekstu. Na koji način je uspijevao održati većinu koja mu je omogućila da bude i šestu godinu predsjednik Vlade. Kada je 2017. istjerao Most iz koalicije učinio je nešto, po mom mišljenju, nezabilježeno - da je rušenjem svoje većine, kroz odricanje od partnera, otišao u zagrljaj drugom partneru koji je išao na SDP-ovim listama', kazala je Kosor.

'Vladu je pretvorio u one man band'

U nastavku su, kaže, Plenkovićevu vladu držali i njega kao premijera USKOK-ovi optuženici i osuđenici.

''Na kraju se to erodiranje demokratskih principa nastavilo kad su neki SDP-ovci poput gospođe Opačić pretrčali na tu stranu i održavali većinu. Tada sam govorila da bi bilo demokratski ići na izbore. U međuvremenu je svoju Vladu pretvorio u one man band. Pojavljuje se kao onaj koji rješava probleme, a to za njega neće biti dobro jer sav teret preuzima na sebe", kazala je Kosor.

Napomenula je kako je ogroman teret afera na Plenkovićevoj vladi.

''Ako sam dobro računala, svi mi premijer prije njega nismo toliko ministara promijenili iz različitih razloga kao što je on u ovoj jednoj i pol Vladi. Nikad se nije dogodilo da je neki ministar u mandatu uhićen", kazala je.

'Premijer je kriv i kad je u listopadu pretoplo'

Problem je, smatra, što su to sve ljudi koje je Plenković sam odabrao.

''Mnoge od njih je branio do posljednjeg daha. Sjetite se ministrice koja je uhvaćena da vozi bez dozvole tri godine, a on je na to rekao 'pa žena zna voziti'. Ministri bi morali ne samo poštovati zakone, nego biti prvi uzor. Kad se nekog uhvati u takvom prekršaju, mora ga smijeniti odmah. On je oko tih smjena oklijevao i mislim da mu je to nanijelo štetu jer je u istraživanjima najnepopularnija osoba u Hrvatskoj. Premijeri ne mogu biti osobito popularne osobe, oni su krivi jer je bilo sunčano, jer je za listopad pretoplo, ali moraju raditi svoj posao u skladu s Ustavom, zakonima i najboljim demokratskim standardima. U međuvremenu se dogodilo da su neke institucije svedene na razinu malih miševa, recimo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa", ustvrdila je Kosor.

'Sukob s Milanovićem nije obično podbadanje'

Sukob Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, kaže, ne bi nazvala običnim podbadanjem, nego "raspravom koja se odvija na udaljenosti".

"Smatram da je krajnje vrijeme da pokušaju razgovarati jer ova situacija da se na veleposlanička mjesta šalju otpravnici poslova, da nemamo vanjsku politiku… je nešto zastrašujuće. Da imate probleme u VSOA-i, a da i dalje nema odgovora na pitanje tko će tamo zasjesti", kazala je Kosor.

Rekla je i da ne bi uspoređivala Plenkovića i Ivu Sanadera.

"Moj premijerski mandat i politička karijera naučila me da je u tom poslu potrebno malo više poniznosti, malo više samokritičnosti. Premijer se mora pomiriti da ga ne vole svi. Kod Plenkovića vidim da on to jako teško prima kada netko nešto kaže što mu se neće svidjeti. Svi teško primamo kritike. Nije lako kad vas netko ismije, kad vam se netko ruga. Ali ako netko govori, analizira pa u tome vidite ipak trunku nečega što bi vas trebalo zabrinuti'.

'Opozicija zaslužuje poštovanje, i njih je netko birao'

Upitana bi li, dok je ona bila premijerka, netko bio uhićen da joj je zaprijetio napisavši na društvenim mrežama da na nju treba baciti jaja, kazala je da u njeno vrijeme nitko zbog takvog nečega nije nastradaoniti bio uhićen.

'To je nešto što se događa u demokracijama. Sjetite se Francuske i predsjednika Macrona. Dobio je čak i pljusku pa mu je svašta letjelo, svašta su mu vikali. To je dio demokracije u kojoj se vlasti i vladajućima može izgovarati kritika na raznim razinama. Mislim da nije dobro i da bi predsjednik Vlade morao razumjeti da živimo u sustavu parlamentarne demokracije, da on i Vlada odgovaraju Saboru i da je oporbene zastupnike isto tako netko birao. Oni nisu većina, njih je 74, ali to je posao opozicije. Kad kaže da je njihov doprinos nula, ne mogu pridonijeti kad ne mogu pisati zakone. Mogu pisati Zakon o pobačaju ali ga vladajući neće prihvatiti. Opozicija zaslužuje poštovanje zato što su za zastupnike opozicije glasali neke građanke i građani", zaključila je Kosor gostujući u RTL Direktu.