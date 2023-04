Bila je hrvatska premijerka, bila je ministrica, sada je najpoznatija tviterašica, ali i pjevačica. Jadranka Kosor možda je ispala iz Masked Singera, ali svojim je izvedbama oduševila publiku.

'Ljudi me pozdravljaju 'Dobar dan, Kraljice'

Mnogi su pretpostavljali da se baš bivša premijerka krije ispod maske Kraljice. "Reakcije su fantastične, nisam mogla vjerovati! Po ulici ljudi pozdravljaju:'Dobar dan, Kraljice!', 'Bili ste odlični kraljice!', 'Bravo kraljice!' Ali to se događalo od prve emisije i prvog nastupa - mnogi su znali i djeca su po ulici vrištala: 'Kraljica, kraljica, ide kraljica!'", rekla je za RTL Direkt Jadranka Kosor, jedina bivša premijerka koja je nastupala u Masked Singeru, prenosi Danas.hr.

"Odrasli bi me zaustavljali i ozbiljno pitali jesam li to ja. A ja sam bila vezana ugovorom, to je ozbiljan posao, i jako sam se dobro zabavljala. Izvodila bih nešto, govorila da nisam gledala i pitala o čemu se radi. Dala sam si oduška, iako sam jako teško pristala, kaže. Opisala je kako ju je producent pažljivo navodio, i nakon početnog odbijanja prelomilo je jedno pitanje. "Pristala sam jer smo došli do pitanja: 'Kad biste pristali, što biste željeli biti?' Ispalila sam da sam od djetinjstva željela biti kraljica. Rekao je: 'Pa dobro, možemo to.'", opisuje.

Mamom ŠČ poravnala račune

Odabirom pjesama je iznenadila, ali i iskoristila da poravna račune. "To je priča iz prošlosti. Dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 dosta se rugao, neki će se sjetiti da su se znali maskirati u mene, stavljali perike, kostime. S obzirom na to da je njihova pjesma izabrana za Euroviziju, htjela sam poravnati račune.", kaže i ističe da joj se pjesma jako sviđa.

"Da, da! Za ovo je znao samo moj sin, za moj angažman, rekla sam da se moram s nekim konzultirati i on je rekao- ako će me to zabaviti da odem. I on mi je rekao da ću pjevati Mamu ŠČ, rekla sam da hoću. Ima fantastičnih komentara, ljudi mi pišu i to ozbiljno na Twitteru. Danas je jedan gospodin napisao da je pisao pismo odgovornima, koji stoje iza organizacije Let 3 na Euroviziji, da se mene pošalje u njihovoj pratnji i da idem s njima, da budem potpora i da zapjevam. Ali gospodin fantastično obrazlaže (ideju op.a), iz Dalmacije je pa kaže: 'Mi sve moramo učiniti da ovo bude najbolja turistička sezona ikada, kad biste vi došli tamo, kakva bi to bila promocija, pogotovo na traktoru!", zaključuje.