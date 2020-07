KOSOR OTKRILA ANEGDOTU S MILANOVIĆEM: ‘Kad sam naručila kavu s mlijekom, pala sam mu u očima… Prešli smo na ti nakon orahovače’

Kosor ističe kako je kraju je s Milanovićem završila u boljim odnosima nego s velikom većinom svojih bivših stranačkih drugova. ‘Zoran je pokazao puno više empatije i prijateljstva no što bi se ikad iz njegovih javnih nastupa moglo naslutiti’

U nedavno objavljenoj memoarsko-biografskoj knjizi “Premijerka” (Naklada Ljevak), Jadranka Kosor otkrila je mnoge detalje svog života, hrabro je progovorila i o teškom odrastanju i obiteljskom zlostavljanju, no ujedno i zanimljivu anegdotu o aktualnom predsjedniku Republike.

Za Zorana Milanovića piše da ju je kao šef oporbe napadao i kritizirao od prve sekunde izbora za premijerku.

‘Morala sam pregovarati s njim jer smo morali mijenjati Ustav’

“Iz svega što je o meni u to doba govorio nekako je kuljao prijezir i podsmijeh, ali često i bezobzirno ponižavanje.“, piše i ističe kako su dotad imali vrlo površne odnose ali je 2010. je postalo jasno da mora s njim ozbiljno razgovarati. Morala je dobiti podršku oporbe kako bi se mogao mijenjati Ustav što je bilo nužno za nastavak pregovora s EU jer je na red došlo jačanje neovisnosti pravosudnih i drugih institucija poput Hrvatske narodne banke.

“I tako su počeli povijesni pregovori o prvoj kavi sa šefom oporbe”, piše Jadranka Kosor,koja tvrdi da mu je na sve načine upućivala pozive, javno i tajno, a on bi osorno odgovarao da tko je ona, i zašto bi on uopće pio kavu s njom. Primila ga je u malom salonu u Vladi.

“Stropoštao se u fotelju nakon rukovanja, bili smo si na vi, bio je neraspoložen i nekako rezigniran, a svakako nezainteresiran za sve što sam ja imala za reći.”, prisjeća se Kosor i dodaje kako je izgledalo kao da jedva čeka zalupiti vratima i otići. No prijelomni trenutak bio je kad je došao konobar. Milanović je naručio espresso. “Ja sam rekla da uz espresso meni donesu i vrčić s toplim mlijekom kako bih poslije sama mogla dodati dvije-tri kapi u kavu.”

Milanović naširoko pričao o mlijeku u kavi

Milanović ju je pogledao. “‘Pijete li vi to kavu s mlijekom?’, rekao je. U načinu na koji me pitao slutila sam da mu se nešto jako nije svidjelo“, piše tadašnja premijerka. Kad je potvrdila da rado dodaje dvije-tri kapi mlijeka u kavu, vidjela je da je naglo pala u njegovim očima.

Pokušala mu je objasniti zašto pije kavu s malo mlijeka, no onda je Milanović krenuo naširoko objašnjavati sve o štetnosti te kombinacije. I tako je led probijen. “Budući da mi je trebala njegova suglasnost za promjenu Ustava, bila sam spremna priznati sve svoje grijehe s kavom, složiti se sa svakim detaljem njegove teorije, samo da bismo došli do početka pregovora o ustavnim promjenama”, piše Kosor.

A onda mu je ponudila neku staru orahovaču, koju je davno dobila od jedne braniteljske zadruge. “Nazdravili smo, prešli na ti i ja sam odahnula.”, kaže Kosor. Kad je završio njihov prvi službeni sastanak, Zoran Milanović je dao izjavu novinarima na Markovu trgu. “Pitali su ga kako je bilo na kavi s premijerkom, a on im je odgovorio da su pili čaj.

‘Nazvao me i pitao trebam li pomoć, od mojih kolega nitko se nije javio’

No Kosor ističe kako je kraju je s prgavim Milanovićem završila u boljim odnosima nego s velikom većinom svojih bivših stranačkih drugova, te kako je Milanović pokazao daleku veću empatiju nego ljudi koji joj duguju svoju političku karijeru.

“Prošlo je vrijeme i premijer Milanović je u nekoj prilici u Saboru rekao da sam bila dobra premijerka i da mu je žao što me ponekad prežestoko kritizirao. Zvao bi me od vremena do vremena na kavu, mogla sam piti i s mlijekom i bez mlijeka, a ususret parlamentarnim izborima 2015. ponudio mi je, kao nezavisnoj kandidatkinji, mjesto na njegovim listama. Bile su to zaista džentlmenske ponude koje ja nisam mogla prihvatiti, ali mi je bilo drago čuti ih. I zbog sebe i zbog toga što je Zoran pokazao puno više empatije i prijateljstva no što bi se ikad iz njegovih javnih nastupa moglo naslutiti.”, opisuje Kosor.

U međuvremenu je Milanović postao predsjednik države a u potresu u Zagrebu oštećen je i njen stan.

„Bilo mi je teško s majkom izići na ulicu, piše Kosor. “Predsjednik RH Zoran Milanović me nazvao i pitao kako sam i trebam li pomoć. Od mojih kolega iz aktualne Vlade, od kojih sam neke upisala u stranku i otvorila im širom politička vrata, nitko se nije javio i nitko me nije pitao kako sam.”, ističe Kosor.