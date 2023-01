Bivša premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor ironično se osvrnula na nove "muke" premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno upustio u rekonstrukciju Vlade.

"Čujem novinara kako suosjeća pa kaže kako je 'premijeru jako teško pronaći ministre'. A jadan. Najteže mu je. I u kontejnerima odjekuje suosjećanje", ironično je napisala Kosor.

O novim ministrima priča se već neko vrijeme, posebice zadnjih nekoliko dana od kada se doznalo da bi iz Vlade trebao izaći ministar Ivan Paladina. Njega bi trebala zamijeniti Mirjana Čagalj.

Šuška se da premijer želi smijeniti i ministricu EU fondova i regionalnog razvoja Natašu Tramišak. Nju je već ranije želio maknuti iz tog resora, no od smjene je odustao jer joj se protivio potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić.

Oporba kritizira rekonstrukciju

Najnoviju najavljenu mini rekonstrukciju Vlade dio saborske oporbe ocijenio je kao još jedan PR potez u funkciji opstanka na vlasti Andreja Plenkovića kojim se ništa neće promijeniti.

Mediji neslužbeno navode da, osim ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladine, odlazi i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak. O svemu će premijer Andrej Plenković izvijestiti poslijepodne na konferenciji za novinare.

Bauk (SDP): P kao problem je P kao Plenković

Saborski zastupnik Arsen Bauk (SDP) za najavljeni odlazak Plandine kaže da neće riješiti probleme. „P kao problem u P kao potresu nije P kao Paladina nego P kao Plenković”, kazao je Bauk dodavši da nije problem u jednoj osobi nego u sustavu za koji je zadužen Plenković. "A o tome je li Paladina riješio svoje nekretninske probleme baviti ćemo se kasnije" , dometnuo je.

Što se tiče ministrice Tramišak, Bauk je pak ocijenio da se očito „krivom Bogu moli” što se u Plenkovićevoj vladi ne tolerira. „Tko je blizak premijeru ima priliku ostati duže”, odgovorio je na upit novinara jesu li još neki ministri „zaslužili” otići.

Traje mrtva utrka između broja ministra koji su napustili Vladu u ovom mandatu i broja obnovljenih kuća na Banovini i za sada vode ministri, zaključio je Bauk.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) ustvrdila je da je ova Vlada "propala" i da joj nikakva rekonstrukcija ne može pomoći. "Do sada smo vidjeli da je Andreju Plenkoviću DORH radio rekonstrukcije, a sada pokušava i on sam, no, sasvim je svejedno tko je na čelu bilo kojeg ministarstva jer odluke ne donose ministri nego o svemu odlučuje Plenković”, komentirala je Benčić najavljenu mini rekonstrukciju Vlade.

Kada govorimo o "nestvarno sporoj obnovi", kako se Plenković šokirao, govorimo o njegovoj, a ne o odgovornosti Paladine, Horvata ili nekog trećeg tko će biti ministar nadležan za obnovu. To je zato što u zakonodavnom i institucionalnom okruženju koje je napravio Plenković nijedan ministar ne može napraviti ništa, a mi smo se zalagali da obnovu vodi jedna institucija, Zavod za obnovu, istaknula je.

„Ovim tempom i obvezom koordiniranja nekoliko institucija obnova će trajati minimalno 200 godina. To se neće promijeniti zamjenom ministara nego promjenom Vlade jer je evidentno da Vlada u ključnim stvarima poput obnove, europskih fondova, gospodarske i industrijske politike nema nikakav smjer, a jasno je da premijer nema volje mijenjati sustav, što smo mu dobronamjerno predlagali”, zaključila Benčić.

Penava (DP): Plenkoviću ne trebaju ljudi s rješenjima nego poslušnici

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja za najnoviju rekonstrukciju kaže da je još jedan PR potez uoči izbor kojim se skriva neuspjeh obnove nakon potresa.

„Ide se u rekonstrukciju da se ne pokaže neuspjeh oko obnove i smjeni samo Paladina. Drugi kriterij je da se riješi političke konkurencije i problema u Vladi uoči izbora”, ocijenio je „To je pokazatelj koliko je HDZ slab, ne bi li omogućio sebi da barem malo bude konkurentan na idućim izborima”, kazao je Grmoja.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava drži da je rekonstrukcija Vlade isključivo je u funkciji „lika i djela” Andreja Plenkovića i njegove briselske karijere.

Njemu ne trebaju rješenja, ljudi s idejama i profesionalci koji imaju viziju nešto promijeniti nego poslušnici, kazao je Penava na novinarski upit o smjeni ministra Paladine.

Zbog takvog kadroviranja i nedonošenja odluka Hrvatska je u teškoj situaciji, ustvrdio je Penava. Za ministricu Tramišak ocijenio je pak da je odradila kvalitetan posao za Slavoniju.