KOSOR POENTIRALA: ‘Ministrice su o nasilju trebale govoriti kad je Tomašević ženu sastavio s radijatorom’

“Da su predsjednik Vlade i ministri, osobito ministrice, u trenu kad je Mara Tomašević izašla u javnost i otkrila bolnu istinu, tada govorili kao što govore danas, mislim da bi puno manje otpora”, kazala je Jadranka Kosor komentirajući prijepore oko Istanbulske konvencije

Usvajanje Istanbulske konvencije na današnjoj sjednici Vlade RH komentirala je bivša premijerka i bivša predjsednica HDZ-a Jadranka Kosor rekavši da nije iznenađena što su članovi Vlade konvenciju usvojili jednoglasno. Usvajanje je komentirala i na svojem Twitteru.

Sve što su danas o nasilju nad ženama izrekle ministrice na sjednici Vlade, trebale su reći onog dana kad je Mara Tomašević javno progovorila o tome kako ju je muž sastavio s radijatorom. A ne “to je tako u braku”. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) March 22, 2018

“Apsolutno sam to očekivala. Zato što bi svaka suprotna reakcija značila da bi se premijer okrenuo lijevo od sebe i rekao tajnici da pripremi papire za razrješenje”, iroično je kazala Kosor gostujući na N1 televiziji.



“Premijer je odlučio ići do kraja”

Naglasila je da najteža politička bitka tek slijedi jer Istanbulska konvencija mora biti ratificirana u Hravtskom saboru.

“Vidjeli smo da su protiv nje politički tajnik HDZ-a, međunarodni tajnik… Govorim o zastupnicima u Saboru. Tu je i potpredsjednica stranke, gospođa Maletić. To su ljudi koji su dobili povjerenje stranke. Njihovo protivljenje ratifikaciji ima jako veliku političku težinu”, ustvrdila je Kosor dodavši da su ljudi poput Mire Kovača, Milijana Brkića i Davora Ive Stiera dobili velik broj preferencijalnih glasova.

“To su sve ljudi koji su dobili zavidan broj preferencijalnih glasova, za razliku od ljudi koji su u uskom krugu premijera, koji su dobili mali broj preferencijalnih glasova. Tu mislim na glavnog tajnika stranke, šefa Sabora, ministra Božinovića… Stranka ne misli istovjetno i to je sada jasno i s terena. Premijer je odlučio ići do kraja, pitanje je zašto je to tako. No mislim da treba pričekati subotnji prosvjed, mislim da će tada biti slika jasnija. Vidjet ćemo koliko će ljudi doći, tko će se od istaknutijih članova HDZ-a naći tamo. I Miroslav Tuđman je protiv. Treba ga spomenuti upravo jer je on sin prvog hrvatskog predsjednika, a jedan dio članova HDZ-a uvijek gleda u obitelj Tuđman kada donosi odluke. Jedna vrsta vrenja, kuhanja će se nastaviti unutar same stranke ili na terenu”, smatra Kosor.

Uz bolji tajming bilo bi manje otpora

Previranja nastala zbog ratifikacije Istanbulske konvencije Kosor tumači – pitanjem tajminga.

“Da je (Plenković) u trenutku kad je najavio ratifikaciju krenuo u tu proceduru, mislim da ovakvih otpora ne bi bilo. Da su i predsjednik Vlade i ministri, osobito ministrice, u trenu kad je Mara Tomašević izašla u javnost i otkrila bolnu istinu, da su ministrice tada govorile kao što govore danas na sjednici Vlade, mislim da bi puno, puno manjih otpora bilo zato što je tada bio taj trenutak. Taj trenutak je izgubljen. Nadležna ministrica, koja danas brani ratifikaciju, tada je rekla “to je tako u braku”. Govorim o tajmingu i govorim, dakako, o vjerodostojnosti. S druge strane je tajming pogođen jer se s druge strane nikako ne govori o Izvješću EK i drugim problemima koji nas tište”, zaključila je Kosor.

