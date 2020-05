KOSOR O UDARCU PLENKOVIĆU: ‘Ovo je gubitak u praskozorje izbora, čula sam da su čak i obični članovi počeli izlaziti iz stranke’

‘Može se pročitati između redaka da bi on i Škoro mogli u nekoj skoroj budućnosti koalirati s HDZ-om. Moguće je da se tu iza svega zapravo krije nešto politički važno, a to je činjenica da pretpostavljam da bi onda oni Plenkoviću uvjetovali da ne ide u koaliciju s SDSS-om’, kazala je Kosor

Jadranka Kosor, bivša premijerka i HDZ-ovka, gostovala je danas u Novom danu N1 televizije gdje je komentirao udarac koji je HDZ primio jučer u Vukovaru, kada je Ivan Penava izašao iz strake, a zajedno s njim iz ogranka su izašli mnogi važni HDZ-ovci.

“Definitvno je to gubitak u praskozorje izbora. Pogotovo jer sam čula i da su obični članovi počeli izlaziti. Nemam za to posebnu potvrdu, ali sam čula da je to tako. Plenković kaže da se bez svakoga može. Zašto se onda toliko pozornosti daje onome koji je otišao”, kazala je Kosor.

‘Velik gubitak za HDZ’

Smatra kako je ovo gubitak koji HDZ teško može nadoknaditi na izborima. Iz Penavinog nastupa da se iščitati kako ne isključuje postizbornu koaliciju s HDZ-om.

“Može se pročitati između redaka da bi on i Škoro mogli u nekoj skoroj budućnosti koalirati s HDZ-om. Moguće je da se tu iza svega zapravo krije nešto politički važno, a to je činjenica da pretpostavljam da bi onda oni Plenkoviću uvjetovali da ne ide u koaliciju s SDSS-om”, kaže Kosor.

Politički protivnik Penavi u toj izbornoj jedinici trebao bi biti ministar financija Zdravko Marić, no njegov je problem, smatra Kosor, što nije formalno član HDZ-a.

“Oni koji su stranku napustili i bune se, isticali bi to kao jednu vrstu nedostatka”, zaključila je bivša predsjednica Vlade.