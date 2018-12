KOSOR O SMJENI KOLINDINOG SAVJETNIKA: ‘Predsjednica i premijer ulaze u idilično razdoblje’

Jadranka Kosor prokomentirala je ostavku savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović, Mate Radeljića, te njegovu tvrdnju da je smijenjen uz prijetnju SOA-e

Smjenu savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Mate Radeljića, te njegovu tvrdnju da je smijenjen uz prijetnju SOA-e, prokomentirala je i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor, koja pretpostavlja na osnovi reakcija predsjednice i premijera da je za njih riječ o gotovoj priči i da ulaze u “idilično razdoblje”, piše N1.

“Počinje jedno idilično razdoblje u njihovim odnosima u idućoj godini. Odgovora koji su zanimali javnost – nema”, rekla je Kosor, naglasivši da državne institucije moraju provjeriti istinitost Radeljićeve tvrdnje i do kraja razjasniti situaciju.

SAVJETNIK RADELJIĆ KOJEG JE KOLINDA RAZRIJEŠILA: ‘Smijenjen sam uz prijetnju SOA-e. Rekli su mi da su spremni autom se zabiti u mene’

PREDSJEDNICA RAZRIJEŠILA KLJUČNOG SAVJETNIKA MATU RADELJIĆA: Na Pantovčak stiže Mirjana Hrga!

Zašto je uopće došao na Pantovčak ako je bio dvojben?

“Bez obzira što mislili o Mati Radeljiću, po meni je pravo pitanje zašto je uopće došao na Pantovčak, zašto je bio dobar četiri godine kao savjetnik, ako je dvojben.

Očito je četiri godine bio savršen, pa kad čujem neke dužnosnike koji kažu da je uklonjena prepreka suradnji između dva brda, onda je gotovo smiješno da se u tom trenutku nitko od njih ne sjeća da je svima njima ta ista osoba bila dobra, ako je savjetovala predsjednicu, u trenucima kad je predsjednica tražila od Milanovića da da ostavku… Tada je svima njima Radeljićevo djelovanje bilo dobro”, rekla je Kosor, naglasivši važno dobiti odgovor na pitanje je li SOA sudjelovala u smjeni savjetnika kojeg predsjednica može smijeniti jednim potpisom.

GDJE JE KOLINDA I ZAŠTO NE DEMANTIRA GROZNE OPTUŽBE? Radeljić je podigao veliku prašinu, predsjednica zloupotrijebila tajnu službu?

Imala je pozitivna iskustva sa SOA-om

Kosor je rekla je da su njena iskustva sa SOA-om dobra. Ta je agencija, objašnjava ona, dužna u slučaju opasnosti za nacionalnu sigurnost izvijestiti premijera i predsjednicu kao “osobe u državi koje dobivaju najtajnije informacije”. Potvrdila je da ju je SOA nekoliko puta izvještavala.

“Bilo je situacija koje nisu bile dramatične, ali SOA je upozoravala i dodatno smo razgovarali, ali nikakve akcije ili sudjelovanja u bilo kakvoj smjeni mojih suradnika nije bilo. Ja sam imala i savjetnika kao predsjednica Vlade, ali i veliku rekonstrukciju Vlade. To je velika operacija i u tom smislu nisam nikada nikome nešto naložila”, rekla je Kosor.

Smatra da je nužno za demokraciju Hrvatske odgovoriti na pitanje je li netko naložio djelatniku SOA-e sastanak s Radeljićem za kojeg su kružile priče da je prepreka u odnosima Pantovčaka i Banskih dvora.

Savjetnici nemaju utjecaja u ključnim pitanjima

Međutim, Kosor je rekla da savjetnici nemaju utjecaj u ključnim, strateškim pitanjima, pa ne utječu ni na odnos predsjednice i premijera.

“Savjetnici nemaju lijevak kojim bi u glavu ili srce osobe koje savjetuju ulijevali hrabrost, stručnost, kompetentnost, znanje. Savjetnici su tu da pišu govore, daju savjete, ako ih se pita… Savjetnici čitaju pisma i kao što naziv kaže – savjetuju. Osobe koje su na čelu države čine korake koje misle da treba činiti”, rekla je Kosor.

Prema njenom mišljenju, predsjednica i premijer sada su ušli u idelano razdoblje: “…kao u Casablanci to je početak jednog divnog prijateljstva.”

Smjena Lozančića i dalje neobjašnjena

Kosor je i podsjetila da još uvijek nije poznat razlog smjene Dragana Lozančića s vodećeg mjesta SOA-e.

“Tada je nastao skandal i svi su tražili obrazloženje zašto mora otići. Ako je prekršio zakon, on je morao odgovarati. Ništa se nije dogodilo, stvar je pala u zastaru i premješten je na drugo radno mjesto.

Po svemu sudeći nije počinio niti jedno djelo koje bi ga diskvalificiralo u obavljanju javnog posta. Za smjenu osobe koja je na izvoru svih najvažnijih informacija, koje moraju ostati tajne, je puštena niz vodu bez ikakvog obrazloženja.

U zemljama duge demokracije to bi izazvalo rasprave koje bi morale dovesti do odgovora na pitanje što se dogodilo. To se u Hrvatskoj nije dogodilo, a neće, po svemu sudeći, ni sada”, smatra Kosor.