KOSOR O PRLJAVIM KAMPANJAMA: ‘Gotovca su skoro ubili, a meni su vikali: O Suzana zamazana’; Očuh ju je pokušao seksualno zlostavljati

‘Čini mi se da ljudi kojima je Tomašević okružen neće biti dovoljni ako pobjedi, a izvjesno je da će pobijediti. Krug oko njega previše je zatvoren i ponio ih je trenutni uspjeh. Trebali bi se vratiti u prošlost i vidjeti druge stranke koje su ovako buknule i onda su potpuno nestale, kazala je Kosor

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je, među ostalim, predizbornu kampanju gostujući u emisiji Pressing na televiziji N1.

“Mislim da oni koji nisu bili u kampanjama govore da je ovo najprljavija kampanja. Imali smo strašne kampanje. Sjetite se kampanje za predsjedničke izbore u kojoj je gotovo ubijen Vlado Gotovac. Imali smo kampanje s vrijeđanjem koje se teško može prepričati. I meni su iz suprotnog tabora pjevali “O Suzana zamazana”. Moj protukandidat je rekao i jednu neistinu o mom stanu od koje sam se prala sve ove godine”, kazala je.

‘Škori je uspjeh već što je ušao u drugi krug’

Za Miroslava Škoru kazala je kako ne može pobijediti na izborima u Zagrebu te da je za njega uspjeh već i to što je ušao u drugi krug.

“On se želi pozicionirati kao lider desnice. Igra na domoljublje i gradi sanitarni kordon prema Tomaševiću koji kao nije dovoljno domoljub”, rekla je i prisjetila se kako u debati na N1 Škoro nije znao (“a morao je to znati”) kojom je brigadom zapovijedao Blago Zadro. “Učinilo mi se tada da Tomašević ima sjajnu priliku poentirati. Nije to učinio, vjerojatno zbog toga što ni on nije znao za 204. vukovarsku brigadu. Njihovo sučeljavanje mi izgleda kao neko odbrojavanje s Tomaševićeve strane, kao da on samo čeka da to prođe”, dodala je.

Osvrnula se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića da su drugi šutjeli dok je on bio meta prijetnji.

“On sve što se događa u državi gleda s osobne strane. Nu mene, meni je najteže! Ne vidim da se ostatak ljevice nešto pretrgao u ovoj kampanji. Čini mi se da je šef SDP-a u pričuvnoj poziciji, nije plakao nad Tomaševićevom sudbinom. Vidim da on ima neku vrstu policijske pratnje. To je OK”, smatra Kosor.

‘Nijedan predsjednik HDZ-a ne može mirno spavati’

U drugom krugu izbora u Zagrebu, smatra Kosor, mnogi neće izaći na birališta jer ne vide svog kandidata.

“Čini mi se ipak da ti ljudi kojima je Tomašević okružen neće biti dovoljni ako pobjedi, a izvjesno je da hoće. Krug oko njega previše je zatvoren i ponio ih je trenutni uspjeh. Trebali bi se vratiti u prošlost i vidjeti druge stranke koje su ovako buknule i onda su potpuno nestale”, rekla je Kosor spomenuvši Živi zid i OraH.

U HDZ-u, kaže Kosor, Ivan Anušić u Osijeku “diže glavu” i pokazuje da kao potpredsjednik stranke neće biti samo “dizač ruku”.

“On je pobijedio u prvom krugu. Ako sada pobijedi i Ivan Radić, on će to sve pripisati svom angažmanu, i to s pravom. On je desna struja u HDZ-u. Plenković ne bi trebao odavati taj dojam bezbrižnosti i obraćati se svima ‘von oben’. Njegov osobni izbor u Zagrebu je bio Davor Filipović i on je postigao loš rezultat. Uložio je puno toga na svoje ime. I sad ulaže previše na svoje ime”, rekla je.

“Nikad nijedan predsjednik HDZ-a ne može mirno spavati. Osim Tuđmana. Još osjećam beštek za 24 osobe u leđima, skupa sa žličicama”, dodala je.

‘Nikad nisam rekla ‘Kud Ivo, tud i ja”

Neizbježno je bilo i pitanje o bivšem premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu kojem je dugo remena bila najbliža suradnica. Kosor kaže da ni danas ne zna zašto se on naprasno povukao s dužnosti.

“Ja naslućujem zašto je otišao. Mislim da su svi ovi brojni procesi koji traju, a u nekima ima i pravomoćne presude, zapravo odgovor na to pitanje. Mislim da nije bilo pritiska. O tome kako sam saznala da on odlazi, detaljno sam napisala. Pozvao me sebi doma i rekao da odlazi i da će predložiti da budem predsjednica stranke i Vlade. I danas vidim tu scenu jer je to bio šok. Čini mi se da se do danas nisam oporavila. Bila je to godina predsjedničkih izbora i mislila sam da je to to. Odavao je dojam najmirnijeg čovjeka na svijetu”, prisjeća se.

Kaže da ju je jako povrijedilo što ju je nazvao “zapisničarkom”.

“Niti sam se okrenula nit sam ikad rekla ‘Kud Ivo tud i ja’. Nakon izbora parlamentarnih, mislim 2003., premoćno smo pobijedili, radimo, sklapamo vladu, koaliciju. Zamjenica sam predsjednika stranke, radim intervju za jedan veliki list. Na kraju razgovora novinar me pita ‘Sanader će biti predsjednik Vlade, kud ćete vi?’. Ja kao zamjenica kažem ‘Pretpostavljam da ću biti u Vladi’. Nakon toga izlazi list s naslovom ‘Kud Ivo tud i ja'”, pojasnila je.

Objasnila priču o stanu u kojem živi

Objasnila je i priče oko stana u kojemu živi.

“Mijenjala sam stan, moj suprug i ja smo imali stanarsko pravo, onda je došla slobodna Republika Hrvatska i onda smo imali stanarsko pravo u MORH-ovom stanu. Meni su onda ponudili nekoliko rješenja, nešto većih stanova, i kad sam ja došla taj stan pogledati on je bio potpuno prazan”, govori Kosor. Kaže kako je sve u slučaju tog stana bilo potpuno etično s njene strane.

Govoreći o deložaciji maloljetne braće Drobac srpske nacionalnosti iz tog stana prije nego što je njoj dodijeljen, rekla je kako je za sve to saznala kada je Milorad Pupovac počeo to problematizirati u medijima te da su njih dvoje, kad su bili koalicijski partneri, pronašli rješenje za tu obitelj. Nije htjela reći na kakav način jer bi to izgledalo “kao da ima grižnju savjesti”.

Život bez oca i hladan odnos s majkom

U drugom dijelu emisije, Kosor je govorila o djetinjstvu bez oca koji ju je napustio kad je imala dvije godine i nikada se više nisu vidjeli.

“Bila sam jedino dijete u školi bez oca. Djeca su me tukla, rugala mi se dok se nisam i ja počela tući za svoje mjesto. Kako sam se osjećala? Pa cijeli život, pa i sada, kao neka nedovršena ja. Kao neka vrsta pokvarene lutke. One koje su uvijek govorile ‘mama’, a nikad ‘tata’. Novinari su ga došli pitati je li ponosan što mu je kći postala predsjednica Vlade. Najprije ih je ignorirao, a onda je rekao ‘O toj osobi ne želim govoriti’. To me je pokosilo”, kazala je.

Sva pisma koja je kao dijete napisala i poslala ocu, kaže, vratio joj je neotvorena u velikoj žutoj koverti. No, ipak mu je otišla na sprovod, ali s članovima njegove obitelj nije ostala u kontaktu. S majkom je imala hladan odnos. Kada joj je bilo 15 godina iz kuće je izbacila očuha koji ju je pokušao seksualno zlostavljati. S druge strane, kaže, svoga sina je “kupala u ljubavi” i priznaje da je teško podnijela kada joj je rekao da će se oženiti. Na koncu je kazala kako je nakon političkih poraza postala bolja osoba jer je naučila oprostiti.

