Odlazak ministra financija Zdravka Marića poklapa se s datumom kada je bivši premijer Ivo Sanader "iz vedra neba" zahvalio svima i oprostio se s "Do viđenja!"

"Ne treba to uspoređivati. Jest da je to bilo u slično vrijeme. Ali, on je bio premijer, napustio je brod kao kapetan i sve ostalo, što je značajniji i strašniji potres od odlaska ministra, pa makar to bio i financija", kazala je bivša premijerka Jadranka Kosor za RTL.hr.

"Međutim, minimalna politička pristojnost zahtijeva obrazloženje kakvo nije dao Sanader, a kakvo očito nećemo dobiti sada niti od Marića. Ali, možda onda budućnost bliža ili daljnja pokaže prave razloge. U slučaju Sanadera razlozi su se pokazali, nažalost, na sudovima."

'Očito je ta akcija pripremana već dugo'

Razlika je, kaže Kosor, i u tome što o odlasku Sanadera s premijerskog mjesta nitko unaprijed nije imao pojma, a s ministrom financija Marićem situacija je potpuno drugačija: "Očito je ta akcija pripremana već dugo, budući da već imaju zamjenu za njega."

To se, naravno, odnosilo na najavljenog kandidata za novog ministra financija Marka Primorca. Jadranka Kosor dalje je za RTL.hr kao element za analizu okolnosti oko odlaska Marića i redoslijed kojim se ta informacija širila od sinoć, pa dalje danas:

"To onda otvara nova pitanja oko funkcioniranja ove koalicije, koja će, nakon što smo svi izviješteni zahvaljujući medijima, nakon toga informirati u 12 sati koalicijske partnere da Marić odlazi. Koalicija je očito samo Andrej Plenković, oni su spremni slušati i ne tražiti objašnjenje zašto ministar financija u ovom delikatnom trenutku napušta Vladu."

Neobičan tajming za odlazak

U razgovoru je Kosor istaknula da nipošto ne bi htjela da ispadne niti da kuka zbog Marićeva odlaska, ali isto tako niti da bi oko toga bila zlobna ili zločesta. Ali, neke stvari se ne može ne uočiti: "Prvo smatram da oko te ostavke ima puno, puno potencijalnih razloga, daleko više nego što se sad čini."

"Jako mi je zanimljivo slušati doslovno kukanje pojedinih novinara, što je također neuobičajeno, nad tom činjenicom, a koji hvale gospodina Marića kao izuzetnog i smatraju da on odlazi isključivo zbog nekih svojih obiteljskih razloga, u smislu da ne može više trpjeti napade medija oko ljetovanja, oko jahti, itd. To mi je svojevrstan fenomen. Političari, naravno, moraju biti spremni na propitivanje novinara", dodala je.

Nabrajajući političke okolnosti u kojima Marić odlazi, kao prvu je istaknula skori ulazak Hrvatske u eurozonu. Kosor ističe i to da je upravo ona bila ta koja je potpisala da će Hrvatska uvesti euro, ali kaže i to da je država ta koja može odabirati trenutak:

"Vrlo je neuobičajeno (da Marić odlazi) pred ulazak u eurozonu, što Plenković želi istaknuti kao veliku pobjedu svoje vlade. Odlazak financija u tom trenutku pokazuje da to u najmanju ruku nije dobra odluka i da to u vremenima teške inflacije, ali i recesije koja nam lupa na vrata, može biti za mnoge pogubno. Moja teza je da je trebalo odlučiti da se pričeka, da se oko toga konzultiraju mnogi stručnjaci u Hrvatskoj, pa i zato što mnogi u Hrvatskoj jako teško žive i zato što do početka sljedeće godine situacija neće biti bolja. Bit će gora."

'Plenković zbog Marića istjerao Most iz Vlade'

"Vjerojatno tu postoje i neki drugi razlozi o kojima sada ne bi bilo pametno razglabati, ali vjerujem da će ponešto od toga vrlo brzo izaći na vidjelo. Ono što bi se očekivalo, a što se neće dogoditi, jest da predsjednik Vlade objasni što se dogodilo i zašto ministar financija u trenutku kad premijer slavi ulazak u eurozonu, napušta taj brod.

Ima tu i jedan čisto politički aspekt malog podsjećanja na povijest gospodina Marića u vladi. Upravo on je bio razlog zašto je Plenković istjerao Most iz vlade i od tog trenutka je počelo ono pretrčavanje i kombiniranje s tzv. ljudskim žetonima i neprincipijelna, nikad viđena koalicija s HNS-om, jer su Mostovi ministri smatrali da ne treba podržati Marića kad se u parlamentu zahtijevao njegov dolazak", kazala je.

Kosor je, dalje, podsjetila kakvi su bili rezultati glasanja u Saboru kroz koje je Marić 4. svibnja 2017. uspio preživjeti kao ministar: "Rezultat glasanja je bio 75 prema 75, a za potporu nekom ministru treba 76. Marić je ostao, Most je morao otići i došao je veličanstveno HNS koji je pretrčao sa SDP-ovih lista…"

Nezavidna pozicija provođenja u djelo premijerovih obećanja'

"Sad stavite to u kontekst odlaska i ministra gospodarstva koji biva unaprijeđen s prestižnim mjestom viceguvernera. U svakoj vladi to su dva ključna ministra, gospodarstva i financija", opisala je kroz što ovime prolazi Plenkovićeva vlada i konstatirala:

"Situacija očito nije tako ružičasta kako predsjednik Vlade želi prikazati. Hrvatska javnost zaista ima pravo znati prave razloge, jer je bilo zaista previše da jedan premijer ode bez obrazloženja. Naravno da to nije ista razina. Međutim, trenutak u kojem Marić odlazi vrlo je, vrlo, vrlo neobičan, jer on bi bio prvi koji bi trebao slaviti ulazak u eurozonu ako je to tako fantastično."

Marić se, usto, kao ministar financija našao u vrlo nezgodnoj poziciji zaduženoga da u djelo provodi premijerova obećanja oko izdataka iz proračuna u vrijeme inflacije, sveopće prijeteće krize u Europi i svijetu zbog rata u Ukrajini…

Kosor se prisjetila i one situacije od prije četiri godine: "Propitivalo se, pa se isto zaboravilo, njegovo slavljenje na 'Jollyjevim' ramenima onih uspjeha na svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine. Meni otada, kad god bi se spomenuo ministar financija, prva asocijacija bila bi mi ta slika ministra financija kojeg hrvatski poduzetnik, neki, nosi 'pišalonca' na ramenima."

Propitivanje takvih nekih situacija oko Marića, primjerice onih okolnosti oko godišnjeg odmora, smatra da sigurno ne bi bio razlog za naprasnu odluku o odlasku. Njegov se odlazak očito pripremao, što je vidljivo, ako ne iz drugog, onda već kroz to što premijer već ima najavljenog kandidata za novog ministra financija.

"To tako i treba raditi, to je legitimno", konstatira Kosor.

Javnost zaslužuje pošteno objašnjenje

Ali, nekoliko puta se kroz razgovor vraćala na to, hrvatska javnost zaslužuje pošteno objašnjenje Marićeve ostavke i razloga za nju. A to javnost očito neće dobiti. Ono što će vrlo izvjesno dobiti je Marko Primorac kao novi ministar financija, čovjek kojega pamtimo kao savjetnika za gospodarstvo Kolinde Grabar Kitarović, u vrijeme baš kad je tadašnja predsjednica obećala građanima Hrvatske da će…

"… imati plaću od 8000 eura. E, pa sad je vrijeme da se to konačno ostvari, jer je novi ministar očito bio zadovoljan tim obećanjima svoje tadašnje šefice. Sada je prava prilika", konstatirala je u nastavku misli bivša premijerka, kako je sama napomenula, "vrlo ironično i gorko":

"Njemu je bilo u interesu da ona ostane predsjednica, on je bio njen savjetnik, a poslije se od te izjave nije ogradio, očito je da je to podržao, da je to i pripremao."

Hrvatska javnost Primorca pamti i po jednoj svježijoj okolnosti, onoj o cijepljenju protiv COVID-a 19 preko reda, kad su cjepiva tek počela stizati, usto u tek krajnje malim količinama.

