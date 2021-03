KOSOR KOMENTIRALA ODLAZAK BROJNIH ČLANOVA HDZ-A IZ STRANKE: ‘Nezadovoljstvo se vidi od Vukovara do Pule…’

Jadranka Kosor komentirala je situaciju u HDZ-u nakon odlaska niza članova, smatrajući da se nezadovoljstvo vidi ‘od Vukovara do Pule’

Jadranka Kosor, bivša predsjednica Vlade i HDZ-a komentirala je lokalne izbore, kao i situaciju u HDZ-u nakon odlaska niza članova, ističući kako ne zna je li ikad pred izbore bilo takvih “poremećaja i trešnje”.

“Nezadovoljstvo je bilo jasno vidljivo kad je u utvrdi HDZ-a izašao Ivan Penava, a nije samo on izašao. To je bio važan signal predsjedniku stranke da neke stvari nisu idealne kako mu njegovi suradnici prikazuju. Ova rasprava između župana Anušića i ministra Banožića isto dosad nije bila viđena, barem u HDZ-u. Anušić je vrlo hrabro i žestoko reagirao. Učinilo mi se važnim što je rekao da je on izabrani potpredsjednik i da se osjeća odgovornim za funkcioniranje stranke u cijeloj Hrvatskoj. Mislim da je dobio malo jezikove juhe. Sad se vide pucanja, no neobično je što se nije događalo, da se to nezadovoljstvo vidi od Vukovara do Pule”, rekla je Kosor u Newsroomu N1 televizije.

ODE JOŠ JEDAN IZ HDZ-A: Virovitičko-podravski dožupan pismom Đakiću napustio stranku; Kaže osobni razlozi, ali…

‘IZLASCI IZ STRANKE POKAZUJU KOLIKO JE HDZ DEMOKRATSKI’: Politički tajnik Sanader o aktualnim izlascima pojedinih članova

‘Ovo je prvi veliki test za Penavu’

Upitana smatra li da je Ivan Penava dovoljno jak za pobjedu bez HDZ-a i obrnuto, Kosor je rekla da se čini da on ima dobre šanse.

“I u Ličko-senjskoj županiji je HDZ utvrda. To što Milinović ističe da je oko 400 članova HDZ-a izašlo ili prešlo njemu, to je važan podatak i ne sluti na dobro. Što se tiče Vukovarsko-srijemske županije, ne radi se samo o Vukovaru nego i drugim gradovima. Ovo je prvi veliki test za Penavu, da vidimo može li bez te velike snažne infrastrukture koju HDZ ima. Čini se da bi to bilo moguće. HDZ mora uprijeti iz sve snage da se to ne dogodi jer bi gubitak Vukovara bila svojevrsna simbolična poruka članovima stranke. Čini se da Penava ima dobre šanse, ali ako se HDZ ne potrudi za svog kandidata, moguć je i drugi rezultat. Ovo su zaista jako neizvjesni izbori u svim velikim gradovima. HDZ će vjerojatno dobiti većinu županija i moći će reći da su polučili uspjeh”, rekla je.

KLJUČNA INFORMACIJA OKO BANDIĆEVE SMRTI BILA JE LAŽNA? Mini udar na Plenkija u HDZ-ovoj utvrdi i novi fajt Zorana Milanovića

‘Korijeni nezadovoljstva u centraliziranju odluka’

Također, Kosor je naglasila da događaji u stranci ne mogu biti posljedica isključivo nezadovoljstva pojedinca. “Korijeni nezadovoljstva općenito su u centraliziranju odluka. Ljudi su nezadovoljni da se mnoge odluke donose u Zagrebu. To bi mogao biti uzrok, vidjet ćemo kako će biti nakon izbora”, poručila je.

Komentirajući mogućnost povratka Tomislava Karamarka, Kosor je rekla da su svi najvjerniji dosadašnji suradnici Andreja Plenkovića bili najvjerniji suradnici Karamarka te da je moguć njegov povratak. “Moguće je da ga sad dio ljudi doživljava kao žrtvu. Karamarko je bio predsjednik stranke. Otišao je u turbulentnom vremenu i činjenica je da je unatoč svim tim teretima koje je nosio, ostao i dalje ugledan član stranke. Moguće je da se i on aktivira. Mnogi ga i danas kontaktiraju, ostavio je traga u stranci”, rekla je Kosor te dodala da će biti zanimljivo vidjeti što će se događati do lokalnih izbora.

“Bilo bi jako loše da se trend nastavi, da u nekoj županiji, općini, gradu, netko ode s vodeće funkcije i time pokaže nezadovoljstvo. Većina koja je otišla, u javnosti to nije obrazlagala i to je dobro za stabilizaciju”, smatra Kosor.

TEŠKI DANI ANDREJA PLENKOVIĆA: Pad rejtinga, pobune u utvrdama, slabi suradnici i jedan osobni problem, a on želi biti oštar i opak…