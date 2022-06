Danas se HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Spita, Zoran Đogaš, koji će se u drugom krugu izvanrednih izbora boriti s Ivicom Puljkom, požalio da se osvjedočio kako u Splitu vlada politika koja je "glib, blato, dno dna, dno dna ljudskog roda", što je bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor dosjetljivo komentirala na Twitteru, prisjetivši se vlastite sudbine.

"Nestranački kandidat velike stranke u Splitu koji se ne želi nikada upisati u stranku koju predstavlja, žali se na blato i glib u politici. E, lipi moj! A zamisli da se upišeš u stranku pa da te izbrišu i da ti okrenu leđa. Kakav glib, kakvo blato, jel’?", upitala se Jadranka Kosor.

Podsjetimo, Đokaš je rekao: “Dugo sam razmišljao i svi su mi na ulasku u ovu priču kazali da me očekuju glib, blato, kaljuža, cirkus i pitali me što mi to treba. Vjerojatno je neopisivo izreći riječima što smo ja i moja obitelj doživjeli u ova dva i pol mjeseca. Zaista ovdje vlada politika koja je glib, blato, dno dna, dno dna ljudskog roda, ali to nas neće pokolebati. Žao mi je što mi obitelj mora ispaštati, ali to mi daje još više motiva”, rekao je Đogaš.