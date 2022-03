Bivša premijerka Jadranka Kosor na obljetnicu potresa u Zagrebu za N1 je istaknula kako su Vlada, ali i Zagreb zakazali te je "golim okom vidljivo" da obnova stoji.

Čula je izjave jednog od dužnosnika u Vladi, koji se bavi obnovom, da je Zakon o obnovi loš te da bi ga trebalo ponovno mijenjati. “To pokazuje potpuno nesnalaženje, jer tko je predlagao i donosio zakon i izmjene zakona u ove dvije godine? Pa nisu to činile poslovno nesposobne osobe ni u Vladi ni u Saboru, nego su to valjda radili ljudi, pretpostavljam, okupljeni stručnjaci koji znaju o čemu se radi. Ako nakon dvije godine konstatiraju da opet nešto sa zakonom nije u redu i da zbog toga neke stvari zapinju, kasne, da se nisu pomaknule, da dvije godine nakon potresa nemamo nijednu obnovljenu kuću, da je prije neki dan tek srušena kuća koja je postala simbol potresa, zato što smo došli ususret druge godišnjice, to je pokleknuće i potonuće i da je u tom poslu, kao i u svakom drugom, postalo jasno da stvari ne idu dobro”, rekla je Kosor

Za propuste uvijek odgovara šef stranke

Dotaknuvši se i uhićenja bivšeg ministra graditeljstva, Darka Horvata, Kosor je rekla da bi, zbog stvaranja povjerenja građana u državu i Vladu, moralo vladati samo jedno načelo, a to je da nema ministara s teretom istraga.

“Dakako da vrijedi presumpcija nevinosti, ali ona vrijedi onda sve do pravomoćne presude, ako ćemo zaista govoriti o suštini onoga što govori procesno pravo i Kazneni zakon. Prema tome, svatko je nevin dok mu se pravomoćno ne dokaže da je kriv. Ove lamentacije iz redova koalicijskog partnera HDZ-a, da će čekati ako se još nekome pokaže istraga, pa da će onda reagirati, a ako se podigne optužnica da će reagirati i napustiti koaliciju, do tog vremena može proći užasno malo, a može proi i dosta vremena. Prema tome, može se reći, nulta tolerancija na korupciju bez obzira kako se tko zove”, rekla je Kosor.

Dodala je da za propuste uvijek odgovara šef stranke jer on sve potpisuje. “Možda bi se činilo kao manji problem, da pod istragama i pod optužnicama nisu završili neki koji su bili izbor upravo ovog predsjednika stranke i Vlade i što se protiv nekih koje je žestoko hvalio i nakon uhićenja, po nalogu europskog tužitelja, kao primjerice gospođa Žalac, koja je hvaljena i slavljena kao najbolja u tom poslu. To je vrlo, vrlo opaka poruka institucijama koje provode kazneni progon i koje moraju biti neovisne, ali i institucijama koje na kraju ovise o politici, jer se glavni državni odvjetnik ili odvjetnica bira u parlamentu parlamentarnom većinom”, zaključila je Kosor.