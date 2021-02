KOSOR OBJASNILA ZAŠTO SE PLENKOVIĆ TOLIKO LJUTI: ‘Neki su mu se malo oteli kontroli, a nije na njih mogao iskaliti bijes’

‘Mislim da je ljutnja i bijes predsjednika Vlade proizašla iz toga što su mu se neki partneri malo oteli kontroli i htjeli biti suzdržani’, komentirala je bivša premijerka o odnosu vlasti i opozicije

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu N1 televizije gdje se osvrnula na izmjene zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, komentirala je i odnos vlasti i opozicije kao i predstojeće izbore za gradonačelnika Zagreba.

Govoreći o izmjenama zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, bivša premijerka rekla je kako je iz zaključka vladajuće većine vidjela da se radi o zaključku koji je očišćen od bilo kakvog osobitog sadržaja. “Zna se da 15. srpnja nastupa ustavna pauza u Saboru te se rad nastavlja tek 15. rujna. Do tada će već proteći neke nove vode i tada će se nešto početi raditi na tome. Da se htjelo ići u neku reformu tragom Mostovih prijedloga, a da se ne prihvati Mostov prijedlog, onda je to trebalo ugraditi u zaključak”, rekla je Kosor za N1.

Također, smatra da gospodarstvenici trebaju imati pravo izreći svoje mišljenje o HGK budući da su oni i korisnici te ukoliko nešto moraju plaćati trebaju biti prvi pozvani reći kada nešto treba radikalno mijenjati, a posebno u vrijeme krize kad je, kako kaže, jasno da će mnogi propasti.

Kosor je komentirala i odnos vlasti i opozicije. “Ne mislim da je opozicija rušila kvorum. Bilo je izvjesno da vladajući u tom trenutku nisu imali kvorum. Nešto zbog tužnih činjenica o bolesti jednog zastupnika, a drugo da su se mali sudionici vladajuće većine u jednom trenutku malo oteli kontroli. Idu lokalni izbori, a svi ti mali su jako ovisni o rezultatima lokalnih izbora”, rekla je te dodala kako je i sama bila članicom HDZ-a i za vrijeme vlasti i u opoziciji. “Niti jednu priliku u opoziciji nismo propustili da izađemo iz sabornice kad vidimo da su vladajući slabi po pitanju kvoruma. Opozicija ne čini kvorum već vladajuća većina. Ja bih pozvala čelnike oporbenih klubova i rekla da situacija stoji tako i tako. Mogli su pustiti da Mostov prijedlog u prvom čitanju prođe, a onda ga u drugom čitanju ne pustiti”, dodala je.

‘U HRVATSKOJ SE SVE BRZO ZABORAVLJA’; Jadranka Kosor otkriva može li Žinić, nakon potresa koji je razotkrio čudnu obnovu, politički opstati?

‘Ne treba pljuvati u zdjelu iz koje si jeo’

“Prije svega, treba ponovno ponoviti činjenice. Oporba kad bi se cijela skupila, nema ih dovoljno za većinu. Tako da, i da ideja da bi opozicija mogla preglasati vladajuću većinu zapravo ne stoji. Mislim da je ljutnja i bijes predsjednika Vlade proizašla iz toga što su mu se neki partneri malo oteli kontroli i htjeli biti suzdržani. Pa je onda taj bijes koji nije mogao iskaliti na njih, Most je okitio i antieuropejcima, antimanjincima i svim najgorim epitetima”, kazala je Kosor.

Komentirala je kako je Most trenutno posebno na meti, što je neka vrsta apsurda zbog toga što je bio partner HDZ-u nakon dva izbora za redom. “Međutim i svi drugi pripadnici oporbe su na meti. Ako se tako žestoko udara po svima, postavlja se pitanje s kim ćete onda ubuduće koalirati ako ih sve na tako grub način i kvalificirajući ih kao glupe i nevrijedne, s kime ćete ubuduće koalirati. Kad imate iza sebe dvostruku koaliciju s nekom strankom kao što je Most, onda tu treba biti dosta oprezan i vratiti se jednoj staroj izreci, a to je da ne treba baš pretjerano pljuvati u zdjelu iz koje si jeo. To vrijedi i za Most obrnuto, to vrijedi zapravo za sve. Jer znamo da je Mostov čelnik potpisao onu izjavu da neće koalirati ni s kim”, zaključila je Kosor.

Komentirala je i odustajanje Vanđelića od utrke za zagrebačkog gradonačelnika. “Iako su zapravo na sve načine nastojali uvjeriti javnost da se o tome ne razgovora, vidi se da su razgovarali dva, dva i pol mjeseca. To je bilo u najmanju ruku neobično, kako bi netko tko vodi Fond i trebao bi voditi obnovu Zagreba mogao se još baviti i kampanjom. Netko tko uđe u kampanju bavi se kampanjom i politikom, a ne obnovom Zagreba. Jedan dio te ogromne ljutnje Andreja Plenkovića proizlazi iz činjenice da nije išlo onako kako je on to zamislio. Mislim da Vanđelić ne bi bio neki puni pogodak. Ne zna baš puno ljudi za njega. S obzirom na povijest gospodina Vanđelića, bilo je očito da će on od toga odustati”, smatra Kosor.

Također, Kosor tvrdi kako joj je neshvatljivo da obje velike stranke četiri godine nisu njegovale nekoga tko bi mogao biti kandidat za gradonačelnika i pobijediti. “Mislim da je onaj tko u ovom trenutku plješće i ima osmijeh od uha do uha kad ga nitko ne vidi – Milan Bandić”, rekla je.

KOSOR KRITIZIRA VLADU I STOŽER: ‘Milanović bi mogao tražiti aktiviranje članka 17. Nije mi jasno da su Štagljar i Đikić u krivu, a ostali u pravu’

Situacija s koronavirusom

Osvrnula se i na “tulum” Željka Keruma sa splitskim svjedocima kojim smatra sramotnim te naglašava kako bi u drugim uređenim državama ljudi zbog takve sramote mahom podnosili ostavke. “Bojim se da se osim očitovanja Vrhovnog suda neće ništa dogoditi. To je višestruko poražavajuće i za pravosuđe, ali i za građane jer nas stalno upozoravaju da se trebamo držati mjera. Ljudi koji su na poziciji moći smatraju da su njihova prava veća od drugih. Kao i potpuno zaboravljeni mali dernek odnosno veselje u covid bolnici, to je isto prošlo bez epiloga. Niti u jednoj bolnici se takva druženja s harmonikom ne bi trebala događati”, komentirala je Kosor.

Na kraju je komentirala i situaciju sa koronavirusom, posebno se dotičući aktualnom problema sa nedostatkom cjepiva u Europskoj uniji. “Čelnici Europske unije su se pokazali prije svega dosta slabima u ovoj krizi jer se sve što se dogodilo ipak nije smjelo dogoditi. Ja sam od početka tog prioritetnog cijepljenja smatrala da bi se trebalo držati onoga što je propisao HZJZ, a što je i Stožer propagirao, a to je da se prioritetne skupine cijepe po redu. Cijepljenje političara, zastupnika, župana i ministara nije bilo predviđeno u prioritetnim skupinama”, rekla je Kosor smatrajući da je licemjerno nositi bedževe s porukom “Misli na druge, cijepi se” u trenutku kada cjepiva nema. “Mi smo skrenuli sve na zafrkanciju, a situacija je više nego ozbiljna”, smatra bivša premijerka.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.