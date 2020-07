KOSOR ANALIZIRALA DEBAKL RESTART KOALICIJE: ‘Bilo bi puno bolje za Bernardića da je odlučio da SDP ide sam’

‘Prije dva mjeseca sam, govoreći o Restart koaliciji, konstatirala ono što se sad pokazalo. Neke od stranaka u toj koaliciji nemaju infrastrukturu, ništa ne znače i ne mogu ništa donijeti’, kazala je Kosor

Bivša premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor, komentirajući prve privremene rezultate parlamentarnih izbora, kazala je kako je bilo “dosta disbalansa između izlaznih anketa i rezultata”.

“Treba pričekati konačne rezultate, a ako bi rezultati bili ovako slabašni s obzirom da je Restart koalicija, onda bi to značilo da je Davor Bernardić jako krivo procijenio i donio krive odluke”, kazala je Kosor na televiziji N1.

ANALITIČARI I ŠPRAJC SLOŽNI: ‘Pokazalo se da Bernardić nije čovjek za vodeću poziciju. SDP-ova organizacija se raspala’

‘Bernardić otvorio prostor za nove preletače’

“Prije dva mjeseca sam, govoreći o Restart koaliciji, konstatirala ono što se sad pokazalo. Neke od stranaka u toj koaliciji nemaju infrastrukturu, ništa ne znače i ne mogu ništa donijeti. Radilo se o pojedincima koji su se izborili za sebe i mjesto u Saboru, ali sinergiju, snagu, teren, ono što HDZ ima, te stranke nemaju. Na primjer, Goran Aleksić, on je mogao donijeti samo sebe, kao i gospodin Hrelja. To su ljudi koji ništa osobito ne donose i bilo bi puno bolje za Bernardića da je odlučio da SDP ide sam. Uvođenjem tolikih ljudi moguće si je otvorio prostor za nove preletače i to sad već postaje neuralgična točka SDP-a”, ustvrdila je Kosor.

Osvrnula se i na lijevo-zelenu koaliciju Možemo!.

“Ako svi uđu, sigurno će onaj tko bude sastavljao Vladu, imati jaku opoziciju koju zapravo četiri godine nismo imali, artikuliranu, s jasnim ciljevima… Mislim da je to velik bazen mogućih preletača”, istaknula je bivša premijerka.

GOTOV JE: Šef SDP-a je preživio puno, ali čak i uz svoje poslušnike u Saboru, teško će i ovaj potpuni debakl na izborima