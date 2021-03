KOŠMAR U NAJJAČOJ HDZ-OVOJ UTVRDI: Plenković se upravo našao u neugodnom problemu pred izbore: ‘Zaigrali su se i naletjeli na minu’

Val odlazaka HDZ-ovih čelnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i drugdje te njihovo kandidiranje na lokalnim izborima upalilo je alarme u stranci, no čini se kako su oni zapravo žrtva vlastitog, odnosno Plenkovićeva uspjeha

Svega tri mjeseca prije lokalnih izbora, u HDZ-u su se počela događati nevjerojatna previranja, koja rezultiraju odlascima čelnih ljudi pojedinih gradova, općina, pa čak i županija iz stranke. U domaćoj politici to nije ništa neobično, jer je već i ranije bilo “preletača”.

Iako je i ovoga puta riječ o, mahom, nezadovoljnim pojedincima, od vladajuće su se stranke počele odvajati čitave kohorte njihovih članova. Uz to, dobar dio njih odlučio se kandidirati na predstojećim izborima na nezavisnim listama. Neobičnost je time veća, što su se takvi procesi počeli događati u najčvršćim HDZ-ovim “utvrdama” Slavoniji, Lici i Dalmaciji. Problem za stranku je možda i najizraženiji na samom istoku zemlje.

Vratimo se godinu dana unazad. Andrej Plenković je sredinom ožujka 2020. suvereno pobijedio opoziciju sastavljenu od Mire Kovača, Davora Ive Stiera i Milijana Brkića na unutarstranačkim izborima te tako produljio svoj mandat na čelu stranke. Oporbenoj se koaliciji tada pridružio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji će svega dva mjeseca kasnije sve vukovarske HDZ-ovce povući iz stranke.

“S današnjim datumom iz članstva HDZ-a istupaju predsjednik gradskog odbora HDZ-a Vukovara, svi zamjenici predsjednika, predsjednik gradskog vijeća, svi vijećnici HDZ-a, svi predsjednici temeljnih organizacija HDZ-a”, rečeno je na press konferenciji 20. svibnja.

Nakon priklanjanja Domovinskom pokretu Miroslava Škore na prošloljetnim parlamentarnim izborima, potkraj prosinca ta se kohorta nezadovoljnih HDZ-ovaca skrasila u stranku nazvanu Ivan Penava – nezavisna lista. To je samo početak obrasca koji će početi nagrizati HDZ, naročito u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Naime, početkom veljače iz stranke je istupio tamošnji dožupan Josip Dabro. On je, navodno, u dobrim odnosima upravo s Penavom i osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem, koji također nije nevažan u ovoj priči. Dabro je navodno nezadovoljan odnosima unutar HDZ-a i time što je predsjednik stranke i premijer otvoreno agitirao da se za predsjednika županijske organizacije HDZ-a postavi ministar obrane Mario Banožić, što se na kraju i dogodilo.

Pogubni utorak

Sve je kulminiralo u utorak kada je ravnatelj Ravnateljstva za robne zalihe RH, Damir Juzbašić napustio HDZ i kandidirao se za gradonačelnika Županje kao nezavisni kandidat, nezadovoljan time što je županijsko vodstvo stranke stalo na stranu aktualnog gradonačelnika Davora Miličevića, kojeg je ovaj pobijedio na unutarstranačkim izborima za gradsku organizaciju. S Juzbašićem, stranku je napustilo troje potpredsjednika gradskog HDZ-a i tridesetak članova iz Županje.

Na to je reagirao osječko-baranjski župan Ivan Anušić, napavši predsjednika vukovarsko-srijemskog HDZ-a Marija Banožića, koji je, kako smo i naveli, izabran uz veliku podršku vrha stranke. Anušić je, podsjetimo, bio šef izbornog stožera bivše predsjednice države, Kolinde Grabar Kitarović koja je na kraju izgubila tu funkciju, a mnogi su primijetili kako joj je HDZ tada dao mlaku podršku.

“Mene kao potpredsjednika stranke to prvo zabrinjava i nisam zadovoljan takvim raspletom. Nedavno smo imali izlazak dožupana, a sad imamo izlazak i jednog od ključnih ljudi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Juzbašića. Smatram da bi se predsjednik županijske organizacije Mario Banožić trebao pod hitno vratiti u županiju i početi rješavati probleme koji su se počeli nagomilavati dva mjeseca pred lokalne izbore. Bilo bi jako teško i tragično za HDZ da sada, u ovim okolnostima, počne gubiti utjecaj u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je praktički od osamostaljenja Hrvatske bila utvrda HDZ-a.

On kao predsjednik županijske organizacije i ministar u Vladi, čovjek koji je dobio povjerenje, mora pod hitno uzeti stvari u svoje ruke i početi to rješavati. Ovo se ne smije događati. Ljudi nam ne smiju izlaziti iz stranke, pogotovo ne ljudi koji su godinama stvarali tu stranku, koji su bili od početaka. Preuzeo je odgovornost vođenja županijske organizacije. Ako se preuzela odgovornost, onda se ta odgovornost mora shvatiti ozbiljno i tu odgovornost mora preuzeti u punom svom smislu i vrijeme za to se mora pronaći”, jezgrovit je bio Anušić u svom obraćanju na N1 televiziji, otkrivši pritom koliko je HDZ uzdrman situacijom na krajnjem istoku zemlje.

Banožić mu je poručio da od njega očekuje da “kao potpredsjednik stranke, podrži kandidate HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji te da kao predsjednik HDZ-a Osječko-baranjske županije političku igru vodi na području te županije”, dodavši kako je njegov županijski HDZ jako dobro posložena organizacija.

Premijer je zbog tih čarki u središnjicu odmah pozvao obojicu, a nakon sastanka je, prema pisanjima Jutarnjeg lista, Banožić ustvrdio da je sve u redu te da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji stranku napustilo tridesetak, a pridružilo joj se 80 novih članova. “Bila je riječ o nesporazumu koji smo riješili u razgovoru”, kratko je otpovrnuo Banožić, dok je Anušić, apostrofirajući svoju ulogu potpredsjednika stranke te dodavši da su zacrtali hodogram i utvrdili način komuniciranja problema, naglasio: “Zajednički ćemo pokušati izvući maksimum i Vukovarsko-srijemska županija je utvrda HDZ-a od osamostaljenja Hrvatske i tako će i ostati.”

Posvuda odlasci

Istoga se dana, iz osobnih razloga, iz stranke ispisao i njihov kandidat za gradonačelnika Pule, Petar Ćurić. Iako HDZ u Istri tradicionalno ne stoji dobro, pogotovo u odnosu na Vukovarsko-srijemsku županiju, predsjednik istarskoga HDZ-a Anton Kliman ostao je iznenađen. Utorak je bio poguban za HDZ i u Trilju, gdje je tamošnji gradonačelnik, Ivan Šipić odlučio napustiti stranku i izaći na izbore kao nezavisan kandidat.

“Nakon svih mogućih pritisaka i kojekakvih konstrukcija, najviše podlih i lažnih u proteklih godinu dana, odlučio sam ići, svojim imenom i prezimenom na lokalne izbore. Neovisan. O meni i mom radu, projektima sadašnjim i budućim, odluku će donijeti narod, a ne pojedinci koji moje ime blate na relaciji Trilj-Split-Zagreb”, poručio je Šipić, ponovno upirući prstom na vrh stranke.

Vratimo se na Slavoniju. U srijedu je stranku napustio i Slavko Grgić iz gradića Otoka, također u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Iako je relativno nepoznat u javnosti, on nije bio nebitan lik u stranačkoj strukturi, jer je bio šef Mladeži HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, član nacionalnog predsjedništva i Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a. I on se odlučio kandidirati kao nezavisni gradonačelnik i time se prikloniti odbjeglom dožupanu Dabri, čime se povećao broj ljudi na izlaznim vratima Trga žrtava fašizma 4 u Zagrebu.

“Slušajući vlastita uvjerenja, vrijednosti i sve ono čime se vodim u životu i poslu, odlučio sam da je vrijeme za korjenite promjene. Motiv za dalje nisam mogao pronaći u okruženju u kojem ne mogu mijenjati stvari u smjeru općeg dobra i interesa i moja priča tu završava. Dokazat ćemo da mladi mogu, znaju i spremni su preuzeti odgovornost, uz mudrost i savjete starijih i iskusnijih. Dostojanstvo čovjeka sastoji se od njegova izbora, a izbor je na svakome od nas”, poručio je Grgić.

Pirova Plenkovićeva pobjeda

Što ima u tom HDZ-u da je odjednom od sebe počeo tjerati čitave skupine ljudi, naročito u sredinama gdje tradicionalno dobro stoji, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog. On je korijene nezadovoljstva pronašao u nešto ranijim zbivanjima unutar stranke i predizbornim obećanjima

“Događa se to da su se HDZ-ovci malo previše zaigrali s obećanjima zadnjih nekoliko godina i to, za razliku otprije, s konkretnim obećanjima koja se mogu mjeriti. Oni su dugo vremena dobivali naprosto na bazi ideologije, nacionalnog stava i obećanja o boljem životu, a sada su s projektom Slavonija-Baranja-Srijem uletjeli u područje ozbiljne politike s ozbiljnim obećanjima i naletjeli na minu koja se sastoji od toga da se rezultati ne vide. Na to ih je navelo uvjerenje da su dovoljno podržani fondovima EU-a i da će nešto iz tog napraviti. No, pokazalo se da uz dobru volju i te novce treba puno više organizacije i puno manje korupcije da bi to funkcioniralo. To u nizu mjesta nisu u stanju napraviti”, rekao je Puhovski za Net.hr i dodao kako Vukovar za stranku ima ogromno simboličko značenje te kako bi poraz ondje bio ravan katastrofi.

Penava je, kao i Banožić, prema mišljenju Puhovskog, drugorazredni faktor, ali s važnom ulogom čuvanja ključeva Vukovara i izricanja radikalnih stavova koji se više sviđaju biračkom tijelu HDZ-a iz devedesetih. Iako je Plenković usmjerio stranački brod prema centru i zasad je siguran, politički analitičar jasno vidi povezanost s nedavno nastalom političkom opcijom na desnoj strani i već spomenutim Škorinim Domovinskim pokretom.

“Postoji stara vojnička uzrečica da se u svakoj pobjedi nalaze i klice budućeg poraza i to se pokazalo s velikom Plenkovićevom pobjedom na unutarstranačkim izborima pod svim tim otežanim uvjetima covida, koji sada dolaze na naplatu. Plenković je na valu svoje pobjede u stranci kao cjelini, zaključio da može u nizu lokalnih sredina nametnuti svoje ljude koji nemaju lokalno razvijene korijene i to negdje očito puca. Ali, ima tu sreću da se ti ljudi, kao što je bilo na unutarstranačkim izborima, nisu u stanju povezati, čak su više jedan protiv drugoga nego protiv Plenkovića. On zasad ima neke izolirane otoke otpora i dok se ne pokaže povezivanje tih otoka u svjetonazorski ili politički arhipelag, on je na miru, ali će stranka na izborima biti oslabljena.

Škorina politika je najjasnije rečena u onom njegovu govoru u Lisinskom prije izbora kad je rekao – mi smo pravi HDZ. On je s time dobio podršku, ali značajno manju od one koju je očekivao da će mu pomoći da bude čimbenik u daljnjoj vlasti. To je zasad granica do koje ovo ide. Njihova je politika bila da su oni ‘HDZ-ovskiji od HDZ-a’. Granica je te politike bila u onoj razini do koje je došao Škoro, čija se ekipa počela veoma jasno osipati i to će se sasvim sigurno nastaviti. Škorina stranka će biti novi izvor žetončića, tu nema dvojbe. Samo treba neko vrijeme i treba odluka Plenkovića i HDZ-a da obznani tko su ljudi koji su već sada spavači u Mostu, a posebno u Domovinskom pokretu”, smatra Puhovski.

Puhovski objašnjava da do razdora dolazi zbog specifičnog izbornog sustava na lokalnoj razini, kojeg nema nigdje u Europi. Naime, u nas se i na najnižim razinama moraju birati liste sklepane od različitih ljudi s kojima biračko tijelo nema neku povezanost. Zbog toga se lokalni političari često okreću od svog gradskog ili županijskog šefa, pa čak i od vrha stranke, uvrijeđeni njihovim postupcima, podgrijavajući tako međusobne animozitete, od kojih često nijedna strana nema nikakve koristi.

Puhovski zaključuje kako su ključni prije svega Zagreb i Split, a sve ostalo su – drugorazredna pitanja.

