Biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u Petrinji u crkvi svetog Lovre. S oltara je poručio da se treba moliti za poginule i da se u središte stave ljudi koji su stradali.

U svom kratkom intervjuu za N1 televiziju rekao je da treba zahvaliti svima koji su pokazali ljubav na djelu. “I oni su htjeli reći da je za njih Petrinja važna i da im je to jedan od prioriteta”, kaže o političarima.

Nije zadovoljan

“Nezadovoljan sam jer se puno toga tek pokreće, ali ne možemo biti nestrpljivi jer smo mi takvi kakvi jesmo. Toliko je tromosti u administraciji, ali mi ipak radimo. Mi smo većinu ckrvi koje su neupotrebljive sanirali novcima koji su došli iz Fonda solidarnosti preka Ministarstva kulture. Ne možemo reći da se ne radi”, govori.

Upitan je i o dočeku premijera Andreja Plenkovića koji je pogođen grudom prilikom ulaska u crkvu.

“Ne znam, to mogu biti i dvije budale. Ljudi ovdje nisu takvi, to su pojedinci. Što se tiče obnove, nije dobro to tumačiti kao privilegij Crkve, da mi idemo brže”, smatra Košić.

'Pa nisam ja sjedio'

Košić kaže da je čuo i žalbe na račun da je Crkva dobila nešto od države, a da neki gradovi nisu.

“Zašto bi se to moralo tumačiti da je Crkva privilegirana, a ne kao da je ona nesposobna? Zašto ne ide u Zagreb i bore se, pa ja nisam sjedio, zvao sam, tražio sam, išao sam u Zagreb. Ako želiš nešto popraviti, neće to samo pasti”", rekao je te dodao da je to potrebno i biti malo rukovoditelj.