KORUPCIJSKA HOBOTNICA JOSIPE RIMAC: Zivkala je po raznim institucijama, tražila potpore za stočara bez stoke, ‘pomagala prijateljima u nevolji’

USKOK je otkrio samo kriminalna djela kojima se Josipa Rimac bavila u proteklih šest mjeseci, a ona osim vjetroelektrana uključuju pogodovanja brojnim tvrtkama i investitorima te rođacima i prijateljima

Istražitelji su u okviru “afere vjetroelektrane” uhvatili Josipu Rimac u “nedjelima” koja je počinila u zadnjih šest mjeseci. No, iz sata u sat otkrivaju se razmjeri koruptivne hobotnice, u koju je uvukla i dio državnog vrha.

“Zvala me je Josipa Rimac i pitala zašto nije jedan korisnik dobio potpore. Pa rekla sam da smo sve provjerili i utvrdili da on nema stoke, pa ne može ni dobiti potpore. I to je sve. Nismo mi imali nikakve natječaje za energetiku niti raspisujemo natječaje za potpore”, potvrdila je za 24sata Matilda Copić, šefica Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu te dodala da ne zna za kojeg je poduzetnika zvala.

USKOK je otkrio kako je Copić rekla Josipi Rimac da zove šeficu šibenske podružnice. No, njena je mreža puno razgranatija. Naime, Rimac se služila telefonom kako bi ishodila poljoprivredne potpore, sređivala dozvole za vjetroelektrane, mijenjala pravila za zakup šumskog zemljišta, a zvala je čak i ministra državne imovine Marija Banožića da pomogne investitoru.

Trebala se baviti sprječavanjem sukoba interesa

No, dobar dio od čak 50 svjedoka, morat će USKOK-u objasniti izmjenu Uredbe o poljoprivrednom zemljištu, koju je Rimac, prema dokazima, isforsirano pustila u javnu raspravu, kako bi pogodovala pojedinim poduzetnicima pri dobivanju poticaja. Iz Ministarstva poljoprivrede poručili su kako će sporna uredba ostati u javnoj raspravi. No, to je samo mali primjer. Naime, Josipa Rimac se u Ministarstvu uprave trebala baviti racionalizacijom javne uprave, spajanjem ureda državne uprave i planiranjem smanjenja broja općina. Ali, to nije sve! Vlada ju je imenovala u radnu skupinu za Zakon o sprečavanju sukoba interesa! Prevedeno, trebala je rješavati problem korupcije kod dužnosnika.

Ona nije stala samo na tome. Naime, uspjela je utjecati na direktora Hrvatskih šuma, Krunoslava Jakupčića te predsjednika uprave nezavisnog regulatora HERA-e, Tomislava Jurekovića da mimo propisa dobij suglasnosti i rješenja za projekt vjetroelektrane Krš-Pađene, čiju će struju građani plaćati po povlaštenoj cijeni.

Dvije milijarde kuna više

“Procjena je da ćemo platiti dvije milijarde kuna više. Ali takvo ponašanje nije razlog ministru energetike da pokrene proces smjene upravnog vijeća HERA-e. Vezano za pokretanje postupka predsjednika ili člana Upravnog vijeća, ističemo da je tek u slučaju ispunjenja uvjeta za razrješenje iz Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, Ministarstvo dužno predložiti pokretanje postupka”, stoji u odgovoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Zakonski uvjeti su pravomoćna presuda, teže povrede dužnosti, te obavljanje aktivnosti “koja bi mogla dovesti do sukoba interesa”.

Tvrtka C.E.M.P. je od Jurekovića, prema istrazi USKOK-a, dobila tri rješenja za status povlaštenog proizvođača, iako za to nije imala uvjete. Upravno vijeće HERA-e će i dalje određivati cijene i pravila u cijelom energetskom sektoru, jer ministarstvo smatra da nije bilo aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa.

Ministarstvo navodi i da nema saznanja da je C.E.M.P. “mimo uvjeta ishodilo rješenje o stjecnju statusa povlaštenog proizvođača električne energije”, jer je HERA nezavisno tijelo, a zakonitost njenih odluka preispituje ona sama ili Upravni sud. U HERA-i poručuju kako su postupali u skladu s propisima, što je suprotno od tvrdnji USKOK-a.

Vrata, stanovi i apartmani

Slična je situacija i u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, preko čije je pomoćnice ministra, Ane Mandac, Rimac sredila državne potpore mimo uvjeta za tri kninske tvrtke i obrta. U ministarstvu koje vodi Darko Horvat pravdaju se USKOK-ovom istragom, iako ih ona ne sprječava da sami pokrenu reviziju dodijeljenih potpora. Tako su njenom intervencijom 200.000 kuna dobili klesarski obrt Žile Knin i Pekarna Ljubić, u kojoj radi njen nećak Matej, dok je Stolarija Lapčić dobila 185.000 kuna.

“Obradovala sam svoje prijatelje. Javili su mi da je odlučeno da Lapo, Zile i Ljubo dobiju ono i to Lapo 180, a Zile i Ljubo po 200″, snimili su razgovor bračnog para Rimac istražitelji USKOK-a.

Upravo je spomenuti Lapo, doznaje RTL, napravio stolariju u njenoj vikendici u Vodicama, a kad ju je pitao kakva vrata želi, ona je, prema snimkama, odgovorila: “Ja bih besplatna”.

Rimac je svoje prste imala i u pogodovanju pri dodjeli stana, ali više neće smjeti koristiti apartman u zagrebačkim Mlinovima, koji je državu koštao 4026 kuna mjesečno. I njena prijateljica iz Ministarstva poljoprivrede, Ružica Njavro, udaljena je iz službe, ali će primati oko 7400 kuna mjesečno, odnosno 60 posto plaće. Govoreći o plaći, Rimac će u idućih godinu dana primiti oko 132.000 kuna plaće iz Crvenog križa, iako je formalno razriješena dužnosti potpredsjednice.

USKOK-ova akcija, očito je prekinula Josipu Rimac u dobro uhodanom poslu, jer tko zna tko bi još profitirao na štetu drugih: “Uvijek smo se pozdravljale, rekla mi je da će mi sina zaposliti i nikad nije. Ona stavi ruku na srce, kako to metnu, a lijevu u džep, jel’ vi mladi to ne vidite”, rekla je za RTL Milka iz Vodica.

