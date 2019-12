KORUPCIJA RAZARA OBRAZOVANJE? Splitski profesor: ‘Na čelo škola došli su nestručni ljudi pa se zato kvalitetni ne mogu zaposliti…’

‘Vladaju stranke, a ne narod, a to se manifestira kroz uhljebljivanje njihovih kadrova svugdje, pa i u prosvjeti’

Veliki štrajk i prosvjed prosvjetara koji je na kraju rezultirao onime što su šefovi obrazovnih sindikata tražili nije iznjedrio pitanje problema koji kao da je javna tajna. Oni koji godinama rade u prosvjeti, kao i oni koji se godinama pokušavaju zaposliti, znaju da su neki njihovi kolege dobili posao preko “štele”, dakle mitom ili političkom linijom. O tome govore samo najhrabriji prosvjetari pa je tako splitski profesor povijesti Ivan Jujnović čak pred Uskokovim istražiteljima prokazivao kolege koji za zapošljavanje u školama tražili mito i korupciji ili pak inzistiraju na političkoj podobnosti. Zbog svojih izjava je profesor tužen za duševne boli te je od njega traženo 400.000 kuna. Na koncu, sud je njemu povjerovao jer je govorio istinu.

“Borba za materijalni položaj prosvjetara je vrlo bitna, međutim, to je tek dio ukupnog problema koji nas muči, tišti, uništava na rate. Da bi prosvjeta bila ono što se od nje traži, prvo treba riješiti mito i korupciju koji naprosto razaraju sustav. A bez radikalne reforme taj problem neće biti riješen”, rekao je profesor Jujnović za Slobodnu Dalmaciju.

Uhljebljivanje stranačkih kadrova u prosvjeti

Stranke ovise o prosvjetnim radnicima jer su im oni značajno biračko tijelo. U lokalnoj sredini je bez njih gotovo nemoguće dobiti izbore, a zadnjih godina se gomila učiteljski kadar i to unatoč činjenici što broj učenika pada. Zbog svega navedenog satnica se “pumpa” na različite načine, što znači da brojni nastavnici zapravo ne mogu ispuniti satnicu. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, istina o satnici isplivala je kada je Vlada objavila prosječnu plaću u prosvjeti o kojoj mnogi profesori mogu tek sanjati. Jednostavno je – oni s manjim plaćama premalo rade, odnosno nemaju gdje ispuniti normu, što vrijedi i za velike gradove poput Zagreba i Splita. Neki razredi imaju tek 18 učenika i zato je jasno zašto su brojni učitelji postali tehnološki višak.

“Prosvjeta je integralni dio sustava u kojem, umjesto demokracije, caruje partitokracija. Vladaju stranke, a ne narod, a to se manifestira kroz uhljebljivanje njihovih kadrova svugdje, pa i u prosvjeti. To se jedino može riješiti korjenitom reformom sustava, no tko to napravi automatski će izgubiti vlast. Političari su toga svjesni i zato se ne usuđuju mijenjati stvari kako im oni koje su uhljebili ne bi okrenuli leđa. Mi u Hrvatskoj nismo glasači, mi smo u ovom partitokratskom sustavu pretvoreni u navijače, i zato se ne možete zaposliti u prosvjeti ako ne navijate za određenu stranku”, kazao je profesor Jujnović.

Osim što zbog ovoga pate kvalitetni učitelji, pate i učenici jer ipak njima takvi podobni profesori predaju. Profesor Jujnović upozorava da je to jako opasno jer ti profesori hvale one za koje bi učenici jednog dana trebali glasovati. Povećanjem plaća u prosvjeti svi će, i oni kvalitetni i oni nekvalitetni, dobiti iste iznose. Jednaka raspodjela “dobara” je prosvjetare pretvorila u letargične zaposlenike jer se vjerojatno vode mišlju “zašto bih ja radio nešto dodatno ako za to nisam stimuliran, a moj kolega koji ne može ispuniti ni minimum predviđene norme dobit će isto?”.

Podobnost kao kriterij zapošljavanja

“Bez sustava nagrađivanja i kažnjavanja ne možemo naprijed. Mi imamo kolege koji godinama s učenicima nastupaju na natjecanjima i osvajaju nagrade, a jednako su plaćeni kao oni koji nisu kadri ni izvesti djecu na odjelnička natjecanja. I tu je gorući problem. Bez diferencijacije na radnike i neradnike mi ne možemo naprijed. Bitno je ukazati na samovolju ravnatelja kojima je zakon dao velike ovlasti pri zapošljavanju i to se onda zna zloupotrijebiti. Na čelo škola su došli vrlo nestručni ljudi. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Ravnatelji škola imenuju se po političkoj podobnosti i oni predlažu školskom odboru koga zaposliti, a oni se nikada ne protive ravnateljevoj odluci. A mogu, međutim ne žele se suprotstaviti, iako su novi kadrovi čije zapošljavanje predlaže ravnatelj upravo najčešće pripadnici njegove stranke”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju profesor Jujnović.

Osim toga i mito tu radi svoje pa je javna tajna da su se na splitskom području profesori zapošljavali za 10.000 eura. Ono što se u prosvjeti treba rješavati definitivno je način zapošljavanja. Osim malih plaća mito i korupcija jednostavno muče savjesne i dobre profesore koji dobro rade svoj posao, a koji možda ne mogu napredovati jer nisu u određenoj političkoj stranci. Osim što se tako urušava prosvjetni sustav, urušava se i društvo.