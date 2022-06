Zapošljavanje preko veze i korupcija je nešto što je u Hrvatskoj postala svakodnevica, no ministar pravosuđa Ivan Malenica raspisao je natječaj u kojem najboljeg bira umjetna inteligencija. Komunikacijski stručnjak Marko Rakar za RTL Direkt komentirao je koliko je zapošljavanje preko veze ostalo identičan nerješiv problem kao i prije nekoliko desetljeća.

"Korupcija je dominanta metoda da se netko uopće zaposli. To je jednostavno dio socijalnog tkiva, mi bez toga ne bismo funkcionirali, ni u zdravstvu, ni u školstvu ni u policiji i to je jednostavno tako."

Ubuduće će državne službenike birati robot?

Prošli tjedan sutkinja je krivima proglasila Bandićeve suradnike jer su zapošljavali njegove rođakinje i kćeri poznanika. Sada već bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević više nije na svojoj funkciji jer se sumnja da je pomagao da poticaje dobiju odabrane tvrtke. Zbog sumnje u zapošljavanje preko veze morao je otići i bivši ministar rada Josip Aladrović koji je, na pitanje je li kriv za ono što mu se stavlja na teret, odgovorio: "Pa jedan od razloga zašto napuštam Vladu je da u što kraćem vremenu dokažem svoju nevinost."

Ali zato sada više neće moći preko veze, nego preko računalne veze. Ministar pravosuđa Malenica planira odlučan udar na uhljebe – ubuduće će državne službenike birati robot. Nasumce će odabrati pitanja i kompjuter će birati samo najbolje.

"Već godinama imamo i akcijski plan za borbu protiv korupcije i strategiju za borbu protiv korupcije, ali realno nije da su ikome ikada ovi papiri ulili strah u kosti. Uobičajena praksa je - provedeš par noći u ćeliji, izađeš van i onda godinama čekaš suđenje. OK, ima i ona mala neugodnost kad te novinari snimaju nakon uhićenja, proživiš svojevrsno karakterno smaknuće, ali i to je kratkorajno", navodi reporter RTL DIrekta Ivan Skorin.

Ministar financija Zdravko Marić odgovorio je na pitanje bore li se Vlada i država s korupcijom dovoljno uspješno: "A kad imamo takve slučajeve, uvijek će netko reći da je nedovoljno, treba više, treba jače i tako dalje."

No, kako navodi RTL Direkt, neće netko, nego gotovo svi. Hrvatska je prva po percepciji korupcije u Europskoj Uniji, građani ove države najmanje vjeruju u pravosudni sustav. Prema procjeni udruge poslodavaca, država ukupno godišnje na javnu nabavu potroši 58 milijardi kuna, a od toga 20% netransparentno.

Milka Kosanović iz Hrvatske udruge poslodavaca tvrdi da to ne znači nužno da je toliko potrošeno protuzakonito, ali znači da bi se u visokoj mjeri transparentnost mogla podići.

'Nekako smo se kao društvo predali i radimo vrlo malo ili ništa…'

Rimac, Žalac, Bačić, Kovačević, Horvat, Dumbović – toliko je slučajeva u zadnje vrijeme da nam se dogodilo ono najgore, prestali smo se zgražati, postali smo letargični, došlo je do koruptivnog zasićenja.

"U biti više se na to nitko previše ne osvrće, svaki dan imamo novu korupcijsku aferu. Korupcija definitivno više nije in, nije pomodno, nekako smo se kao društvo predali i radimo vrlo malo ili ništa… Trenutno korupcija cvjeta u Hrvatskoj kao nikada do sada", zaključuje Rakar.