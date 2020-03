KORONAVIRUS ZATVARA ŠKOLE U ISTRI, KAKO ĆE SE SADA IZGLEDATI NASTAVA? Ministarstvo objavilo upute, Divjak dodala: ‘Učenici neće gubiti dane’

Premijer Andrej Plenković potvrdio je kako je na molbu istarskog župana Nacionalni stožer civilne zaštite donio prijedlog da se od petka obustavi nastava u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima zbog koronavirusa

U Istarskoj županiji od petka će biti obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima radi koronavirusa, objavio je u srijedu navečer predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon sastanka s članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite u Vladi. Tijekom sutrašnjeg dana u školama će se provesti pripreme za aktivnosti idućih dana, dodao je Plenković

“Donijeli smo nekoliko odluka i plan aktivnosti u budućnosti. Prva je koja se odnosi na Istarsku županiju. Danas sam bio u kontaktu s istarskim županom. Dobili smo od njega i od njegovih službi upit s obzirom na ozračje u Istri, dnevne migracije kao i želju da se poduzmu određene mjere kako bi se primirila situacija u Istarskoj županiji; da se sagleda mogućnost davanja suglasnosti na obustavu rada škola i visokih učilišta te dječjih vrtića. Predlažemo da se od petka obustavi nastava u Istarskoj županiji”, kazao je premijer Plenković.

Nastava na televiziji

Dosad imamo 19-ero zaraženih u četiri grada – Zagreb, Rijeka Varaždin i Pula, izjavio je premijer nakon sastanka s nadležnim ministrima i članovima Stožera civilne zaštite RH u Banskim dvorima, u vezi s daljnjim mjerama i aktivnostima za suzbijanje koronavirusa u Hrvatskoj. Premijer je potvrdio i da će se nastava održavati on-line te da će dio gradiva prenositi HRT 3.

Resorna ministrica Blaženka Divjak pojasnila je kako će HRT 2 emitirati nastavu za uzrast od 1. do 4. razreda osnovne škole te da bi sve trebalo biti vrlo slično nastavi u školama, da bi nedugo zatim Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo smjernice osnovnim i srednjim školama o organizaciji nastave na daljinu.

“Poslali smo upute svim ravnateljima u RH kako bi napravili neposredne korake koji su nužni da bismo se mogli pripremiti za različite scenarije i situacije. Ovo što trebaju napraviti ravnatelji u Istri važno je da se napravi tijekom sutrašnjega dana. Kako piše u uputama, postoje ljudi, helpdesk, koji može pomoći da se sve što u uputama piše i napravi. Najvažnije da se naprave virtualne zbornice i učionice i da učenici koji su u školama dobiju opremu kao što piše u uputama, 5. i 7. razredi imaju opremu, za 6. i 7. tamo gdje nemaju opremu jer tableti nisu bili nabavljeni, ali ima rezervnih tableta koji su služili za razrednu nastavu pa učenici koji doma nemaju opremu mogu je posuditi. Učenici od 1. do 4. razreda ne trebaju računalnu opremu jer za njih na HRT-u 3 ide program koji će biti po razredima po određenom rasporedu, a razrednici trebaju biti u kontaktu s roditeljima. To piše u uputi. Od 1. do 4. razreda je HRT 3 gdje će to izgledati kao u razredu. Ne treba očekivati nešto spektakularno, ali da to bude korisno i da nužni dio nastave ide. Za više razrede osnovne škole i za srednju, pripremili smo videomaterijale koji se mogu koristiti i to sada imamo pripremljeno za dva do tri dana. Postoje i digitalni obrazovni sadržaji i udžbenici. Što se tiče Istre, ne trebaju, osim komunikacijskih kanala koje trebaju pripremiti, ako predmetni nastavnici ne pripreme ništa drugo, centralno je to pripremljeno”, kazala je Divjak.

”Nastava će teći, učenici neće gubiti nastavne dane. Radimo sve što se može napraviti. U 20 dana je pripremljeno da se nastava ne gubi, da postoje materijali i da se omogući djeci koja su u nižim razredima isporuka koja ne ovisi o tome imaju li računala”, kazala je ministrica Blaženka Divjak komentirajući kako će izgledati online nastava.

Smjernice za online nastavu

“Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) upućuje škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije kako bi u slučaju eventualne promjene sigurnosne situacije učenicima i nastavnicima osigurali učenje i poučavanje na daljinu. Za organizaciju eventualne nastave na daljinu potrebno je napraviti određene tehničke pripreme. U tom procesu svi imaju određene uloge i trebaju ih odgovorno obavljati”, poručili su iz MZO-a.

