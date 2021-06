U Hrvatskoj je 241 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 15

U protekla 24 sata oporavile su se 74 osobe, a testirano je njih 5.051

Nacionalni stožer danas u 11 sati održava konferenciju za novinare

Lisabon nameće strože mjere

9:42 - Strože covid mjere bit će nametnute lisabonskoj regiji, dok vlasti nastoje držati pod kontrolom porast broja zaraženih koji prijeti portugalskoj turističkoj sezoni. "U borbi smo protiv vremena između napredovanja bolesti i procesa cijepljenja", rekla je u četvrtak na konferenciji za medije ministrica za ravnopravnost spolova Mariana Vieira da Silva.

Portugal je i dalje "daleko od svojih crvenih linija, no broj zaraženih je u porastu", rekla je. Od 3 sata poslijepodne u petak, do 6 sati ujutro u ponedjeljak, ljudi moraju pokazati negativan test na koronavirus ili potvrdu o cijepljenju ako žele ući ili napustiti područje Lisabona. Testovi moraju biti PCR ili antigenski, a ovi drugi dostupni su u lisabonskim ljekarnama besplatno.

Restorani, kafići i trgovine koje ne prodaju hranu diljem regije moraju se zatvoriti u 3 poslijepodne tijekom vikenda. Supermarketi i trgovine živežnim namirnicama moraju se zatvoriti u 7 popodne. Mjere, čije je nametanje potaknuo porast slučajeva koronavirusa, posebno u glavnome gradu i oko njega, preispituju se na tjednoj razini, no vjerojatno je da će ostati na snazi dok se situacija ne poboljša.

U četvrtak su slučajevi koronavirusa narasli za 1556, što je najveći porast od kraja veljače, kad je zemlja od nešto više do 10 milijuna ljudi bila u karanteni. Portugal je ukupno zabilježio 869.879 slučajeva zaraze i 17.079 smrtnih slučajeva. Porast broja zaraženih dolazi oko mjesec dana nakon što je o turizmu ovisan Portugal otvorio svoje granice strancima iz Europske unije i Britanije. Portugal također ubrzava cijepljenje mlađih ljudi, a oni koji imaju 18 godina ili više mogu se za cijepljenje prijaviti od 4. srpnja. Dosad je u cijelosti cijepljeno oko 30 posto populacije.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 2

9:12 - U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom, priopćili su u petak iz županijskog Stožera civilne zaštite. Novozaražene osobe su s područja grada Bjelovara. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno su na liječenju dva pacijenta zaražena koronavirusom, na respiratoru nema pacijenata. Na opservaciji je sedam pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 77 osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 2

9:11 - Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata zabilježene su dvije novooboljele osobe od zarazne bolesti covid-19, izvijestio je u petak Županijski stožer civilne zaštite. Jedna novozaražena osoba je s područja Kutine, a druga s područja Novske. Županijski stožer poziva građane na primjenu svih epidemioloških mjera i preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja epidemije.

Dijelovi Sydneya u lockdownu

8:13 - Vlasti u australskom Sydneyu naložile su u petak da dijelovi grada idu u zatvaranje nakon što se u gradskim istočnim rubnim četvrtima pojavio klaster zaraženih koji je porastao na 65 slučajeva. Stanovnici četiriju gradskih područja i ljudi koji u njima rade moraju ostati kod kuće osim "ako to nije apsolutno neophodno", kazala je premijerka Novog Južnog Walesa Gladys Berejiklian nakon objave da su zdravstvene vlasti registrirale 22 nova slučaja zaraze od posljednjeg izvješća. Važni razlozi za napuštanje doma su odlazak na posao ili obrazovanje, u nabavku, zdravstvena skrb ili vježbanje na otvorenome. Zdravstvena dužnosnica Kerry Chant navodi da je ostanak kod kuće naložen kako bi vlastima bilo lakše ući u trag novim infekcijama.

Savezna država Novi Južni Wales registrirala je 5.507 slučajeva zaraze i 56 umrlih od izbijanja pandemije. Trenutno se od covida-19 liječi 56 osoba, a jedna osoba je na intenzivnoj njezi. Australija je do sada uspjela držati pandemiju pod kontrolom primjenjujući vrlo stroge mjere, uključujući i zatvaranje međunarodnih granica od ožujka 2020. s nekoliko izuzetaka. Zemlja je ukupno imala preko 30.400 slučajeva zaraze i 910 umrlih osoba od početka pandemije. No sve je više kritika zbog sporog ritma cijepljenja i sve je više reakcija zbog zatvorenih granica. Australska vlada dala je na znanje da ne očekuje obnovu međunarodnih putovanja do 2022. godine. Do četvrtka ukupno je dano nešto manje od 7 milijuna doza cjepiva u zemlji koja broji 25 milijuna stanovnika.

Prvi slučajevi covida-19 u listopadu 2019.

8:11 - Prvi slučajevi covida-19 vjerojatno su se u Kini pojavili između početka listopada i sredine studenoga 2019. godine, tvrde britanski znanstvenici u novim projekcijama koje sugeriraju da se virus svijetom proširio puno brže nego se ranije vjerovalo. Prvi slučaj vjerojatno se dogodio 17. studenoga, napisali su istraživači u analizi koja je objavljena u znanstvenom časopisu PLOS Pathogens. Prvi službeni slučaj covida-19 zabilježen je početkom prosinca 2019. u kineskom gradu Wuhanu, no znanstvenici su dugo smatrali da se virus širio i prije toga. Istog stava su i znanstvenici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koji su na početku godine istraživali podrijetlo virusa.

Analitičari podataka, predvođeni Davidom Robertsom s britanskog sveučilišta u Kentu, izračunali su najvjerojatniji period kad je patogen mogao prijeći sa životinja na čovjeka, na temelju informacija o prvim potvrđenim slučajevima u Kini i inozemstvu. Britanski znanstvenici oslonili su se na matematički model iz područja zaštite prirode koji se inače koristi za predviđanja o izumiranju vrsta, piše agencija dpa. Taj model sugerira da se virus diljem svijeta proširio već u siječnju. Kalkulacije pokazuju da je prva zaraza izvan Kine bila 3. siječnja u Japanu. U Europi je, po njihovim tvrdnjama, prvi slučaj bio u Španjolskoj oko 12. siječnja, a prva zaraza u SAD-u bila je oko 16. siječnja.