KORONAVIRUS UŠAO U SPLITSKU I KOPRIVNIČKU BOLNICU: Greškom na odjel primljen zaraženi muškarac

U KBC-u Split zaraženi su medicinska sestra i pacijent dok je u Općoj bolnici u Koprivnici na intenzivni odjel greškom primljen zaraženi pacijent

Ukupan broj slučajeva koronavirusa u Hrvatskoj se u protekla nešto više od 24 sata povećao na 2112, a među njima su i 352 zdravstvena djelatnika. U samoizolaciji se nalazi 179 liječnika, medicinskih sestara i drugog osoblja, a među njima je i medicinska sestra iz Kliničkog bolničkog centra na splitskim Firulama, u kojoj je zaražen i jedan pacijent, što je otkriveno 10 dana nakon operacije!

“U trenutku njegova ulaska u bolnicu on nije bio ocijenjen kao COVID suspektan bolesnik po protokolu koji je važeći kao hitan bolesnik. Možda je donio infekciju sa sobom, možda se zarazio ovdje, u ovom trenutku zaista se to ne može točno reći”, rekao je za RTL pomoćnik ravnatelja KBC Split, Anton Marović.

Drugi proboj u splitski KBC

Ovaj se slučaj dogodio samo tjedan dana nakon što je u istom KBC-u na plućnom odjelu zaraženo pet medicinskih sestara. U ovom će slučaju, kao i u svim dosadašnjim, epidemiološka istraga utvrditi kako je došlo do proboja zaraze u bolnicu. No, zasad je sve pod kontrolom.

“U ovom slučaju ja bih rekao da je situacija i dalje pod kontrolom, i da nemamo nikakav slučaj bolnice nego da evo naprosto se dogodilo to da je jedna sestra i jedan pacijent su pozitivni. Obrađuju se njihovi kontakti, oni će se svi testirati i staviti u samoizolaciju”, istaknuo je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak.

Zaraženi pacijent je odmah prebačen u COVID bolnicu na Križinama, a uz važnost hitnog djelovanja Capak ističe kako je “jasno da se tu dogodio jedan prijenos virusa koji otežava funkcioniranje tog odjela, a i ukupno zdravstvenog sustava”.

U bolnici umiruju situaciju: “U ovom trenutku manje od 10 ljudi ocijenjeno da su kontakti prve kategorije. Postoji pričuvna trećina osoblja, napeto nam je, ali pogon ide dalje”, poručio je doktor Marović.

Greškom primili zaraženog muškarca

No, sličan se slučaj danas dogodio i na intenzivnom odjelu Opće bolnice u Koprivnici. Naime, portal Danica neslužbeno doznaje kako je greškom na odjel primljen muškarac za kojeg se u početku nije sumnjalo da je pozitivan. No, bolnička epidemiologinja je nakon testiranja utvrdila kako je on ipak obolio od COVIDA-19.

“U tijeku je epidemiološka obrada, izuzimamo sve kontakte i to je sve što vam u ovom času mogu reći. Više ćemo znati kad napravimo kompletan izvještaj”, rekla je županijska epidemiologinja i ravnateljica koprivničkog Zavoda za javno zdravstvo, Draženka Vadla.

I dok u splitskom KBC-u nema informacija o zatvaranju odjela, u Koprivnici bi navodno trebali zatvorit barem jedno krilo odjela intenzivne njege.

Bolnice ponovno otvorene

Od ponedjeljka pacijenti diljem Hrvatske mogu ponovno posjećivati zdravstvene ustanove zbog pregleda i drugih medicinskih tretmana, pa ovakvi slučajevi predstavljaju opasnost zbog mogućeg izbijanja novog vala zaraze. I pacijenti su zabrinuti.

“Strah me uvik, strah je svakoga čovika koji se nalazi u ovakvoj situaciji”, iskreno će Augustin iz Splita, dok će njegova sugrađanka Marija: “Bilo je za očekivat, ne? Jednostavno – nitko to vjerojatno nije namjerno napravio nego, eto, situacija je takva, virus ide svukud”.

