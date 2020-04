KORONAVIRUS ‘UBIO’ TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO: U odnosu na lani značajan pad izdanih računa i njihove vrijednosti

Porezna uprava usporedila je podatke u razdoblju od posljednjeg tjedna veljače do prvog tjedna travnja ove i prošle godine te je zabilježila značajne padove broja izdanih računa i njihove vrijednosti u ovoj godini

Zbog širenja pandemije koronavirusa Hrvatska je, poput brojnih drugih zemalja, uvela restriktivne mjere sprječavanja širenja zaraze koje su se odnosile na zabranu javnih okupljanja te zatvaranja obrazovnih ustanova, dijela trgovina, kafića i restorana koji nemaju dostavu. Takve mjere su dovele do usporavanja ekonomskih tokova, pa tako i smanjenja potrošnje te izdanih fiskalnih računa.

Ogromni padovi

To je vidljivo u statistici Porezne uprave koja uspoređuje podatke iz sustava fiskalizacije od 24. veljače do 5. travnja ove godine te od 23. veljače do 5. travnja prošle godine. Tako je ove godine vidljivo smanjenje broja izdanih računa za 27 posto te iznosa računa za 13 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Primjerice, u djelatnosti G – Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala broj izdanih računa je ove godine pao za 21 posto, a iznos računa za devet posto u odnosu na isto razdoblje lani. Još je gora situacija u djelatnosti I – Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je broj izdanih računa pao za 47 posto, a njihova vrijednost za 50 posto.

No, čini se kako veljača spašava prosjek. Naime, kada se usporede podaci od 30. ožujka do 5. travnja ove i prošle godine, vidljiv je pad broja izdanih računa u svim djelatnostima za 61 posto te smanjenje njihova iznosa za 44 posto. U djelatnosti G, pak, vidljiv je pad od 52 posto izdanih računa i 37 posto njihova iznosa. U djelatnosti I zabilježeno je smanjenje broja računa od čak 95 posto, a njihova je vrijednost u odnosu na isto razdoblje prošle godine pala za 91 posto.

Povećan rast u travnju

Uz to, čini se kako je prvi tjedan travnja bio ekonomski produktivniji od zadnjeg tjedna ožujka. Naime, u prvom tjednu travnja vidljiv je porast broja računa za 16 posto i njihove vrijednosti za 17 posto u odnosu na zadnji tjedan ožujka. U djelatnosti G je tako početkom travnja zabilježen rast broja izdanih računa za 14 posto i njihova iznosa za 15 posto, dok je u djelatnosti I zabilježen rast od 19, odnosno 32 posto, u odnosu na kraj ožujka.

Prošle su godine, uspoređujući podatke za zadnji tjedan ožujka i prvi tjedan travnja sve brojke bile jednoznamenkaste. Naime, u prvom tjednu travnja 2019. zabilježen je porats broja izdanih računa za tri posto i njihova iznosa za 6 posto; u djelatnosti G zabilježen je porast od četiri, odnosno šest posto, dok je u djelatnosti I porast bio tri, odnosno, osam posto u odnosu na zadnji tjedan ožujka.

