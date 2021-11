Premala procijepljenost jasan je razlog rekordnom broju zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, piše u petak Večernji list.

"Jasno je da je procijepljenost trebala biti viša, a sada je jasno da i u slučaju visoke procijepljenosti može doći do probojne infekcije ako nemaš baš nikakve mjere", kaže voditelj Odjela za virusnu imunologiju u Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Braunschweigu Luka Čičin-Šain.

"Stopa od 57 posto pozitivnih govori da postoji još na tisuće ljudi koji su pozitivni, a koje se ne stigne testirati. Situacija je grozna, jer smo je mogli spriječiti. Pri ovakvim brojkama ni cijepljeni više nisu sigurni", smatra Čičin-Šain.

'Nije dovoljno samo biti cijepljen'

Podsjeća da mjesecima stručnjaci govore da, obzirom na infektivnost virusa, treba procijepljenost od 90 posto ili više i to cijelog stanovništva, a to uključuje i djecu jer i ona mogu širiti virus.

"Svakome mora biti jasno da pri kontinuiranoj incidenciji od više od 5000 dnevno nije dovoljno samo biti cijepljen, već moraš potražiti zaštitu i na druge načine, poput nošenja maske i izbjegavanja prostora gdje možeš doći u kontakt s kliconošama", kaže Čičin-Šain koji smatra da će Vlada morati uvesti nove mjere ako se pritisak na bolnice nastavi.

"Postrožiti režime na mjestima poput šoping-centara i kafića trebalo je još u rujnu umjesto da se sada škole zatvaraju. Alternativa je tvrdi lockdown ili još više bespotrebnih smrti. Ovo će ići prema kraju samo uz kolektivnu imunost, a visoka procijepljenost je najjeftinija varijanta", zaključuje Čičin-Šain.

'Građanima je nužno predočiti točne podatke'

Imunolog Zlatko Trobonjača postavlja pitanje može li netko tko uopće ne razumije virologiju, imunologiju i imunopatofiziologiju relevantno prosuditi što je za njega najbolje. "Držim da je najvažnije ove svjesne manipulatore razotkriti da bi se konačno relaksirala nepotrebno stvorena psihoza oko procjepljivanja protiv potencijalno smrtonosne bolesti", smatra Trobonjača.

Građanima je nužno predočiti točne podatke koji potvrđuju da je cijepljenje golema zaštita od obolijevanja, i to od najstarije populacije sve do djece, ističe, pak, Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe iz Frankfurta koji drži nužnim da Vlada, pojedini članovi njihova znanstvenog savjeta i Stožera prestanu sa zbunjujućim izjavama jer to samo pomaže antivakserima širiti i dalje potpuno lažne i nepotvrđene informacije.

Osobe koje su cijepljene znatno smanjuju kapacitet širenja virusa (šest puta u usporedbi s necijepljenim osobama) i štite sebe i druge od teških bolesti i smrtnosti (11 puta, što je golem broj). To je znanstveno dokazano i uistinu djelotvorno protiv COVID-19, zaključuje, među ostalim, Đikić za Večernji list.