Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je na sjednici Vlade da su u Hrvatskoj od petka na snazi blaže protuepidemijske mjere, produljuje se vrijeme rada ugostiteljskih objekata te se ukida ograničenje broja prisutnih na javnim okupljanjima uz covid potvrde.

Na javnim okupljanjima na otvorenom prostoru može biti 200 osoba, umjesto 100 kao do sada. Ako svi prisutni imaju EU digitalne covid potvrde više nema ograničenja broja prisutnih, prije je taj broj bio 200, rekao je Božinović.

U zatvorenim prostorima na okupljanjima na kojima svi prisutni nemaju covid potvrde može biti do 100 osoba. Ako svi prisutni imaju covid potvrde više nema ograničenja.

Na javnim događanjima u zatvorenim prostorima može biti 100 osoba, a ako svi imaju covid potvrde ni za njih više nema ograničenja.

Nove odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite stupaju na snagu sutra, a bit će objavljene tijekom dana, kazao je Božinović.

Ugostiteljski objekti mogu raditi do 2 ujutro

Produljuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 2 ujutro, umjesto do ponoći kako je bilo do sada, a to se odnosi i na javna okupljanja i manifestacije.

Ukida se i ograničenje radnog vremena kasina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje, koje je do sada bilo do ponoći.

Također, ukida se obveza predočenja covid potvrda za održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događaja u zatvorenim prostorima.

Omogućava se održavanje sportskih natjecanja uz prisutnost gledatelja bez covid potvrda, ali tada uz ograničenje popunjenosti tribine na 50 posto i obvezno korištenje maski za lice na natjecanjima u zatvorenom.

Uvodi se iznimka da ugostiteljski objekti mogu usluživati sve goste, a ne samo one koji sjede na stolovima, ali samo ako imaju kontrolirani ulaz i ako svi koji ulaze u prostor imaju digitalne covid potvrde, rekao je Božinović.

Profesionalne umjetničke izvedbe i programi u zatvorenom, na koje se može ući samo s ulaznicama, predstave, kino-projekcije, kao i vjerski obredi mogu se održavati bez ograničenja broja okupljenih, ali uz obvezno korištenje maski.

Božinović je dodao kako je izvan snage stavljeno pet odluka koje nisu imale rok primjene, a imale su posebne odredbe za rad tržnica, održavanje pogreba i posljednjih ispraćaja, sklapanje braka i životnih partnerstava te održavanje dječjih igrališta.

Također, u Centrima za socijalnu skrb i Centrima za posebno skrbništvo za zaposlenike i korisnike ukinuta je obveza predočenja covid potvrde.