KORONAVIRUS U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE U DELNICAMA: Zaraženo još 13 osoba, a 7 ih se nalazi u bolnici

U domu skrbe za 100 do 108 korisnika te im je, kako kaže, prosječna mjesečna smrtnost od sedam do osam osoba koje umru od starosti ili bolesti

Vinka Legac, vlasnica i osnivačica Doma za starije i nemoćne Domska Vila Vinka u kojem je u rujnu izbilo žarište koronavirusa u Delnicama, ispričala je kako je do sada od koronavirusa preminulo osmero korisnika od ukupno 72 pozitivnih na COVID-19.

U DOMU UMIROVLJENIKA U DELNICAMA JUČER I DANAS 59 ZARAŽENIH: Nekoliko korisnika preventivno smješteno u bolnicu

“Svi ostali koji su još u bolnici, njih sedam, u dobrom su stanju i stabilno. Troje nam se vratilo prošli tjedan, a očekujemo i da će nam se ovaj tjedan vratiti još neki, no s obzirom na njihovu dob i zdravstveno stanje za očekivati je da nam se možda netko od njih i ne vrati. Prošli smo s velikim brojem zaraženih sa relativno malim brojem preminulih. Očekivali smo veći broj s obzirom na njihovu starosnu dobu, s obzirom da su to ljudi preko 85 godina i koji su imali puno svojih bolesti”, kazala je Legac za 24sata.

‘Naša spremnost spriječila je dosta smrtnih ishoda’

U Domu je danas 13 pozitivnih, 15 negativnih i 48 oporavljenih korisnika. Uz njih oboljelo je ukupno osmero djelatnika Doma. Legac kaže da su u ovom trenutku oni svi negativni, u izolaciji su i čekaju drugo testiranje.

“Kako se to dogodi, kad netko ima virus u sebi, a nisu se pojavili nikakvi simptomi, to je stanje inkubacije koje je najgore za bilo koji kolektiv, jer je ta inkubacija tada mali tihi ubojica. Virusi se u inkubaciji šire, a vi niste svjesni toga. Jako puno pozitivnih ljudi uopće nije imalo ikakve simptoma, a kod koga su krenuli simptomi, počinjali su blagom temepraturom koja je prelazila u visoku do čak 41 stupnjeva što je za čovjeka od 87 godina s tri, četiri kronične bolesti ubitačno. Moram napomenuti da je naša spremnost spriječila dosta smrtnih ishoda jer smo dobro opremljeni, ovdje smo imali i kisik. Kada su ljudi ostajali bez kisika u krvi, a tada nastaju veliki problemi, mi smo ih stavljali na aparate za kisik i do dolaska Hitne ih uspjeli održavati”, objasnila je vlasnica doma.

