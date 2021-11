Na današnjoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite šef Stožera Davor Božinović pojasnio je uvođenje covid-potvrda u državne i javne službe. Kazao je da se odluka odnosi na dužnosnike, državne i javne službenike, lokalne službenike, zaposlenike trgovačkih društava u vlasti države ili lokalne samouprave.

"Želim naglasiti da se uvodi sigurnosna mjera obveznog testiranja isključivo iz epidemioloških razloga, kako se funkcioniranje tijela državne uprave i javnog sektora ne bi dovelo u pitanje, a EU digitalna covid-potvrda je dokaz da je osoba testirana, negativna, preboljela ili cijepljena", rekao je Božinović.

Odluka se odnosi na dužnosnike, državne službenike i namještenike u javnim službama, službenike i namještenike u lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi, zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači RH ili jedinice lokalne ili regionalne samouprave, kao i zaposlenike trgovačkih društava čiji su osnivači trgovačka društva u vlasništvu RH ili jedinice lokalne i područne samouprave. Dužnosnici, službenici i zaposlenici obavezni su EU potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju predočiti prilikom ulaska u prostorije poslodavca i dati je na uvid osobi koju poslodavac ovlasti. Oni koji odbiju testiranje, odnosno odbiju predočiti potvrdu ili drugi dokaz ne mogu ulaziti i boraviti u prostorijama", rekao je.

"Ista odluka odnosi se na sve stranke koje dolaze u službene prostore, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove ili druge osobe koje tamo dolaze po bilo kojoj osnovi. Kao i u odlukama za zdravstveni sustav i djelatnost socijalne skrbi, osobe koje iz opravdanih razloga ne mogu izvaditi covid potvrdu, a posjeduju dovoljnu razinu sigurnosti, mogu to dokazati predočenjem drugog dokaza.

Odluka se primjenjuje i na pripadnike oružanih snaga te na zaposlenike zračnih luka", istaknuo je ministar.

Na koga se odluka ne primjenjuje?

Odluka ima i izuzetke, među kojima su i zdravstveni sustav i socijalna skrb jer se za njih primjenjuju posebne odluke.

Tako se odluka ne primjenjuje na studente prilikom boravka u prostorima visokih učilišta, osim ako visoko učilište ne odluči drugačije, učenike prilikom boravka u školama i odgojno-obrazovnim ustanovama, na osobe mlađe od 16 godina, na osobe koje dovode dijete ili učenika u školu ili vrtić ili ustanovu za odgoj i obrazovanje djece i adolescente s posebnim potrebama te na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe.

Ne odnosi se ni na osobe koje u poslovnice HZZO dolaze podići svoju covid-potvrdu, na osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima, na korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljke čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice te na osobe koje imaju kontraindikaciju za cijepljenje, što se dokazuje liječničkom potvrdom, naveo je Božinović.

Osim toga, Božinović je kazao da djeca do 16 godina ne trebaju potvrde.

Testiranje moguće u prostorijama poslodavca

Testiranje je moguće obaviti i u prostorijama poslodavca ako on to može organizirati vlastitim resursima ili ugovoriti uslugu s ovlaštenom ustanovom ili laboratorijem. Ako poslodavac organizira testiranje vlastitim resursima, on neće izdavati covid-potvrdu, već potvrde koje će vrijediti samo za ulazak u prostorije tog poslodavca, naglasio je ministar. Detaljne upute o tome objavio je HZJZ.

"Ova odluka uvodi obvezno testiranje za tzv. državni i javni sektor, ali dana je i preporuka poslodavcima na čije zaposlenike se ovo ne odnosi da sami mogu uvesti mjeru obveznog testiranja svojih zaposlenika i drugih osoba koje dolaze u njihove poslovne prostore. Iako će to predstavljati određeni trošak za poslodavce zdravlje, sigurnost i reputacija nemaju cijenu", poručio je Božinović.

Stožer je također produžio primjenu odluka koje se odnose na javni prijevoz, rad trgovina, korištenje maski te ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza do 30. studenoga.