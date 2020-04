KORONAVIRUS SE PROBIO I U DOM ZA STARIJE U ZAGREBU, BANDIĆ KOMENTIRAO: ‘Mi nemamo ingerencije nad tim domom, ali dobit će zaštitna sredstva’

‘Mi smo u gradske domove na vrijeme uveli mjere i vjerojatno je to dovelo do toga da do sada nismo imali proboj zaraze’, kazao je Bandić

Vjekoslav Jelić, pročelnik gradskog ureda za zdravstvo na konferenciji za novinare je objavio kako Zagreb od jutros broji još četiri novozaražene osobe.

Dogodio se i proboj koronavirusa u dom za starije i nemoćne, kazao je Zvonimir Šostar,ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Dodao je kako je testirano tridesetoro korisnika i desetoro djelatnika tog privatnog doma za starije. Tek se očekuju rezultati tog testiranja.

Milan Bandić je komentirao proboj virusa u starački dom. “Mi nemamo nikakve ingerencije nad tim domom, ali imamo odgovornost jer su to naši sugrađani. Danas ćemo im podijeliti zaštitna sredstva koja do sada oni od nas nisu tražili. Mi smo u gradske domove na vrijeme uveli mjere i vjerojatno je to dovelo do toga da do sada nismo imali proboj zaraze”, rekao je Bandić, prenosi Mirovina.hr.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.