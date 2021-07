Iako cijepljenje protiv koronavirusa nije obvezno niti u jednoj europskoj državi, mnoge među njima postupno uvode tu obvezu za pojedine profesije, primjerice za zdravstvene radnike.

Sve se češće (i glasnije) i u Hrvatskoj govori o uvođenju obveznog cijepljenja, a kako piše Večernji list, dobar dio oporbenih stranaka lijevog spektra najavljuje kako bi podržali Andreja Plenkovića u toj zamisli. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da bi, uz dobro obrazloženje utemeljeno na znanstvenim spoznajama, vjerojatno pristao dignuti ruku za obvezu cijepljenja.

Izvanredne okolnosti

Predsjednik RH Zoran Milanović je rekao da bi mu uvođenje obveze cijepljenja bilo prihvatljivo ako bi se u Saboru donijelo dvotrećinskom većinom. No, Sanja Barić, profesorica ustavnog prava s riječkog sveučilišta, govori kako se za takav zakon više ne smije tražiti dvotrećinska većina.

"Neosporno je da se obveza cijepljenja može propisati, kao i da se mora propisati zakonom. Međutim, kada se govori o donošenju zakona dvotrećinskom većinom, govori se o ograničavanju ljudskih prava u izvanrednim okolnostima. A to pak zahtijeva aktivaciju članka 17. Ustava, odnosno proglašenje velike prirodne nepogode, za što sam se i osobno zauzimala, no to nije učinjeno, a Ustavni sud naknadno je protumačio da se ne radi o izvanrednom stanju i tu je priča završena", rekla je za Večernji Barić.

Istaknula je kako to ne znači da se ne bi trebao tražiti što veći konsenzus za takve izmjene jer veći broj zastupnika koji ih podrži znači i veći legitimitet i veće povjerenje u takvu odluku.

'Treba razgovarati'

O opciji uvođenja obveznog cijepljenja raspravljali su i saborski klubovi.

Klub SDP-a je bio podijeljen u raspravi o vezivanju potpora poduzetnicima uz cijepljenje – dio zastupnika bio je izričito protiv takve namjere. S druge strane, izvori iz tog Kluba koji nisu skloni Grbinu su za Večernji rekli da bi vjerojatno cijeli Klub bio složan oko potpore za uvođenje obveznog cijepljenja.

"Vlada možda može tražiti samo običnu većinu, ali takva odluka ne bi bez dvotrećinske većine imala nikakav legitimitet. Imamo Vladu koja nije napravila ništa za promociju cijepljenja. Razgovori u Klubu išli su u smjeru da bi prije uvođenja obveznog cijepljenja trebalo ipak ispitati i sve ostale otvorene opcije koje se mogu poduzeti. U svakom slučaju, treba razgovarati“, rekao je izvor iz SDP-a.

Mrak Taritaš: 'Voljela bih da imamo odlučniju Vladu'

Predsjednica GLAS-a, Anka Mrak Taritaš, smatra da Vlada može dobiti dvotrećinsku većinu. Dodala je i kako je činjenica da pripada liberalnoj opciji, ali ne smatra da se uvođenje obveznog cijepljenja kosi sa stajalištima liberala.

"Ja sam pobornik cijepljenja jer ono omogućava zajednici da funkcionira. Ako nam pola nacije ostane necijepljeno, na jesen nas čeka četvrti val. Uvjerena sam da ćemo gledati što rade drugi kad je o tome riječ, prije svega Njemačka. Ako oni uvedu obvezno cijepljenje, i mi ćemo u tom smjeru iako bih voljela da imamo i sada odlučniju Vladu s jasnijim stavom", rekla je Mrak Taritaš.