KORONAVIRUS NIKAD BLIŽE HRVATSKOJ: Rovinjanka iz Padove prevezena u Rijeku, a pedesetak učenika iz Omiša vraća se s izleta u Italiji

Žena iz Rovinja koja je hospitalizirana u riječkom KBC-u zbog sumnje na koronavirus u trenutku pojave respiratornih smetnji izravno je dovezena iz Padove i nije boravila u Istri

Voditeljica službe epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Jasna Valić potvrdila je dabas za Hinu da žena iz Rovinja, hospitalizirana u riječkom KBC-u zbog sumnje na zarazu koronavirusom, nije u trenutku pojave respiratornih smetnji boravila u Istri, već je izravno iz Padove prevezena u Rijeku.

“Pacijentica iz Rovinja nije imala nikakvih kontakata u Rovinju i nije boravila u Istri. Ona je iz Italije odnosno Padove izravno prevezena u Rijeku. Rezultati analize očekuju se najvjerojatnije danas poslijepodne kad će se sa sigurnošću moći odrediti je li pacijentica zaražena korona virusom ili je riječ o nekoj drugoj bolesti, najvjerojatnije gripi”, istaknula je dr. Jasna Valić.

Nema razloga za paniku

Po njezinim riječima, građani u Hrvatskoj i Istri, odakle mnogi rade u Italiji, trebaju biti oprezni, ali nemaju razloga za paniku. “Nema mjesta panici, ali treba svakako biti oprezan i slušati struku odnosno epidemiologe i članove posebnih stožera koji su osnovani upravo zbog pojave koronavirusa”, poručila je dr. Valić.

U subotu popodne na Klinici za infektivne bolesti u riječkoj bolnici hospitaliziran je talijanski državljanin zbog respiratornih smetnji te je s obzirom na sumnjive simptome i prema uputama epidemiološke službe smješten u izolaciju.

Učenici se vraćaju s izleta u Italiji

Zbog mjera opreza pedesetak učenika srednje škole Jure Kaštelan iz Omiša vraćaju se s trodnevnog izleta u Italiji u kojoj su posjetili Padovu, Veronu i Veneciju. Trenutno se nalaze na graničnom prijelazu, gdje ih pregledavaju. Držati će ih pod kontrolom, ali im neće ograničiti kretanje i neće biti smješteni u karantenu jer nisu bili na području zaraze, javlja HRT.

“Mi smo se čuli prije otprilike sat vremena s našim voditeljima, nastavnicima koji su s učenicima na izletu. Djeca su odlično, nema bolesnih, sve je u redu, nema potrebe ni za kakvom panikom. Nastavnici su u kontaktu s roditeljima, oni su završili zapravo svoj izlet, vraćaju se i na putu su za Hrvatsku”, rekla je za HRT Tereza Srdelić, ravnateljica Srednje škole Jure Kaštelan Omiš.

Drastične mjere u Italiji

U Italiji broj osoba zaraženih koronavirusom porastao je na 132, objavio je danas prvi čovjek agencije za civilnu zaštitu Angelo Borrelli. Talijanske vlasti objavile su kako poduzimaju drastične mjere kako bi ograničile širenje virusa, a među njima je i otkazivanje venecijanskog karnevala koji je trebao završiti u utorak i koji je i danas privukao brojne posjetitelje na venecijanske ulice i trgove.

Predsjednik regije Veneto Luca Zaia danas je novinarima kazao kako se “moraju provesti drastične mjere” koje će biti na snazi do 1. ožujka a koje obuhvaćaju i zabranu svih javnih i privatnih događaja te zatvaranje škola i muzeja. Zaia je kazao da je broj zaraženih u regiji Veneto porastao na 25, među kojima i dvije starije osobe hospitalizirane u samoj Veneciji što su prvi takvi slučajevi u gradu.

Gradonačlenik Luigi Brugnaro rekao je da je vjerojatno da će nedjelja biti posljednji dan karnevala. U nedjelju poslijepodne trg Sv. Marka još je bio prepun ljudi. “Mislim da ćemo od večeras provesti dodatne restriktivne mjere”, kazao je.

Gdje je najviše oboljelih?

Najveći broj oboljelih do sada je zabilježen u pokrajinama Lombardiji (89) i Venetu (25), a prvi slučajevi pojavili su se i u regijama Emilia-Romagna (9 slučajeva) i Pijemontu (6 zaraženih), kazao je Borrelli u Rimu. Uz to do sada su zabilježena i tri slučaja zaraze u Rimu te dvije preminule osobe.

Jedan se pacijent u glavnom talijanskom gradu potpuno oporavio i u subotu je otpušten iz bolnice, kazao je Borrelli na konferenciji za novinare dodajući da je u bolnicama na odjelima intenzivne njege sada 26 osoba. Po njegovim riječima do sada je provedeno više od 3000 testiranja na virus Covid-19.

Zamjenik talijanskog ministra zdravlja Pierpaolo Sileri kazao je za SkyTG24 kako se očekuje rast broja zaraženih osoba no nada se da će ostati zemljopisno ograničeni.

Izolirano 11 gradova

Talijanska vlada odlučila je izolirati 11 gradova u kojima su otkriveni zaraženi koronavirusom kako bi ograničila najveće širenje toga virusa na području Europe. Odluka obuhvaća 10 općina na području Lodija u Lombardiji oko 60 kilometara jugoistočno od Milana te jednu u pokrajini Veneto na širem području Padove.

Gradovi u Lombardiji obuhvaćeni mjerama su Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo i San Fiorano u kojima živi oko 50 tisuća stanovnika, a grad Vo’ u Venetu ima oko 3000 stanovnika.

Izolirane gradove neće se moći napustiti, ni u njih ući i to će osiguravati policijske snage, a prema potrebi i vojska, kazao je talijanski premijer Giuseppe Conte o odluci koju je vlada donijela u subotu a koja će se početi primjenjivati tijekom nedjelje. Oni koji prekrše odluke bit će suočeni s kaznenim progonom, dodao je. “Dobro je imati mjere prisile koje će spriječiti ponašanje koje se ne preporučuje kako bi se ograničila zaraza”, kazao je Conte.

Jedna obitelj pokušala pobjeći

Do sada se stanovnicima preporučalo da ne napuštaju područje svojih gradova. Conte je kazao kako su oštrije mjere potrebne nakon što je uhvaćena obitelj koja je pokušavala napustiti to područje. Conte je kazao kako će mjere biti na snazi dva tjedna što je očekivana inkubacija za virus Covid-19.

Zbog širenja korona virusa otkazane su nogometne utakmice Serie A. Središnje vlasti su pozvale su lokalne vlasti da otkažu sportske, kulturne i vjerske događaje te zatvore javne urede, škole i muzeje u dvije najviše pogođene regije.

U talijanskoj regiji najbližoj Hrvatskoj – Furlaniji-Julijskoj krajini u kojoj nema potvrđenih slučajeva koronavirusa razmatra se izdavanje preporuke da djeca koja su stigla iz inozemstva ili iz zahvaćenih talijanskih regija ne idu u škole dva tjedna i budu u kućnoj karanteni, objavljeno je nakon sastanka kriznog stožera u nedjelju u Palmanovi.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Njemačkoj je 16 slučajava zaraze koronavirusom, u Francuskoj 12 uz jednu preminulu osobu te u Britaniji tri.