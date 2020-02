KORONAVIRUS NAM JE PRED VRATIMA: Što je to kućna izolacija i kako je pravilno održavati? Evo što sve znamo

‘Važno je da ta osoba ne ide na radno mjesto, školu, kina gdje bi ta mala šansa da se zarazila mogla prouzročiti više oboljelih. Ako ta mala šansa ipak nastane u kući s njegovim ukućanima, to neće biti toliko strašno jer je njih vrlo lako moguće identificirati’, kaže voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić

Svih šest uzoraka pacijenata sa sumnjom na korona virus koji su u ponedjeljak testirani u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” je negativno, potvrdio je večeras Hini ministar zdravstva Vili Beroš.

Od šest testiranih uzoraka na koronavirus (COVID-19) – po jedan je bio iz Splita i iz Rijeke i po dva uzorka iz Zagreba i iz Siska.

U dosadašnjim testiranjima u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” niti jedan uzorak nije bio pozitivan.

Zbog sprečavanja koronavirusa Hrvatska je od noćas uvela zdravstveni nadzor za sve osobe koje dolaze iz talijanskih pokrajina Veneto i Lombarija, a i dalje vrijede mjere nadzora za sve osobe koje su iza 16. veljače boravile u Kini i Južnoj Koreji, izvijestio je u ponedjeljak Krizni stožer Ministarstva zdravstva.

Pitanje je vremena

Po svemu sudeći, zaraza koronavirusom već je sasvim blizu Hrvatske, a domaći epidemiolozi kažu da su male šanse da nas zaobiđe. U tom smislu valja ponoviti kako se osoba treba ponašati i što učiniti ako posumnja da je zaražena ili se potvrdi da jest.

Ako je osoba bila u bliskom kontatku s oboljelim, trebala bi biti sama u izolaciji, a ako takva osoba živi s ukućanima, onda bi je trebalo staviti u karantenu. Ako netko nema bliski kontakt s oboljelim, nego samo potencijalni kontakt zato što je boravio na području gdje ima oboljelih, takvoj osobi dovoljna je izolacija u kući, čak i u prisustvu ukućana, piše Dnevnik.hr.

Pravila kućne izolacije

“Važno je da ta osoba ne ide na radno mjesto, školu, kina gdje bi ta mala šansa da se zarazila mogla prouzročiti više oboljelih. Ako ta mala šansa ipak nastane u kući s njegovim ukućanima, to neće biti toliko strašno jer je njih vrlo lako moguće identificirati. Mi ovdje govorimo o zdravim osobama koje su boravile u Kini, Koreji ili Sjevernoj Italiji, za koje je vjerojatnost da su se zarazile ipak jako mala. Ako nije moguće smanjiti kontakt s ukućanima, to je rizik koji trebamo prihvatiti. Ne možemo svakog tko dođe iz Italije stavljati u karantenu. To će se raditi samo ako je netko bio u bliskom kontaktu s oboljelima”, kazao je voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić.

Prvo je pravilo kućne izolacije iz stana ili kuće izdvojiti starije osobe i djecu. Nadalje, važno je koristiti papirnate ručnike ili maramice, dezinficirati površine u stanu, često prati rublje. Iznimno je važno često i temeljito prati ruke i ne stavljati ih u nos i usta. Kihati i kašljati treba u papirnate maramice koje odmah treba baciti. Ako postoji mogućnost, trebalo bi spavati u odvojenim krevetima i koristiti odvojene kupaonice.

Razdoblje inkubacije je 14 dana

Sve su glasniji pozivi da se postupak izdvajanja zdravih ljudi koji su bili na virusom zahvaćenom području ne zove karantena kao u srednjem vijeku, već izolacija kod kuće. Razdoblje inkubacije koronavirusa je 14 dana, pa ćete nakon dva tjedna znati jeste li se ili niste zarazili. Ako živite sami, a niste osigurali zalihe hrane i drugih potrepština, možete potrebno naručiti preko interneta i dostavom ili računati na pomoć obitelji i prijatelja, piše Dnevnik.hr.

Takošer, nije još poznato može li se virus prenijeti tjelesnim tekućinama i spolnim odnosom ili samo zrakom. Epidemiolog Kaić kaže da osoba ako oboli, treba pozvati zdravstvenu službu da dogovori prijevoz u bolnicu.

