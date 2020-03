KORONAVIRUS MOGAO BI UGROZITI I VIŠE OD NAŠEG GOSPODARSTVA: Mirovinski fondovi skrivaju ogroman kapital kojem smeta pad cijena dionica

Ekonomski analitičari se slažu kako se potencijalnoj recesiji zbog koronavirusa ne bi trebalo odupirati povećanjem poreza već rebalansom državnog proračuna, čie bi se ublažio i negativan utjecaj na 107 milijardi kuna vrijedne mirovinske fondove

Jedna od žrtava koronavirusa je i svjetska ekonomija. Zaraza je nezaustavljiva, a glasno se spominje i potencijalna recesija te već rane štete za gospodarstvo. Cijene dionica na burzama pale su i jučer, a na Zagrebačkoj je burzi na pola sata prekinuto trgovanje. Premijer komunicira sa susjednim zemljama i uvjerava da je sve pod kontrolom i da nema potrebe za rebalansom proračuna. Njemačka je, pak, najavila financijsku pomoć od 12 milijardi eura za kompanije koje su zbog koronavirusa posrnule k bankrotu.

Spuštanje cijena nafte i vrijednosti dionica

Cijene nafte za svjetskom tržištu su pale za 30 posto, što se odrazilo i na niže cijene goriva na domaćim benzinskim postajama. Vozači u to ne vjeruju, no usporavanje svjetskog gospodarstva usporilo je i potražnju za naftom. No, Rusija nije pristala na smanjenje proizvodnje nafte, dapače, povećat će ju. Saudijci su na to kontrirali također povećanjem proizvodnje i spuštanjem cijena.

“Ukoliko ova situacija potraje možemo očekivati pad cijena goriva. Cijelo vrijeme tumačimo da su cijene derivata vezane za cijenu na tržištima. Ako padne mora past i cijena na pumpama. Ali ono što će se dogodit kasnije da budemo svjesni toga. Nakon svakog velikog pada dolazi i veliko povećanje. Tako da ne bih isključio ako se ova situacija smiri da nakon pada od 30 posto doće do povećanja čak i do 50 posto”, za RTL je potvrdio naftni stručnjak Davor Štern.

Američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru napisao da su svađa između Rusije i Saudijske Arabije te koronavirus uzroci pada burzi. Cijene dionica padaju već tri tjedna zaredom. No, Trump koronavirus tretira kao gripu, unatoč rastućem broju zaraženih i umrlih.

“Prošle je godine 37.000 Amerikanaca umrlo od gripe. Procjenjuje se da svake godine umre između 27.000 i 70.000. Ništa se ne zatvara, životi i ekonomija nastavljaju dalje. U ovom trenutku imamo 546 potvrđenih slučajeva i 22 smrti. Razmislite o tome”, izjavio je Trump.

I mirovinski fondovi u recesiji

Ekonomisti smatraju da je svjetska recesija izgledna, jer kineske tvornice na rade punim kapacitetom. Brookings institut objavio je da su šanse za globalnu recesiju preko 50 posto. Moody’s pak procjenjuje da je Italija zbog koronavirusa već u recesiji. Iako će recesija utjecati na gospodarstvo, mogla bi izazvati i dalekosežnije posljedice. Naime, u mirovinskim fondovima u Hrvatskoj spremljeno je oko107 milijardi kuna, a pad burzi bi mogao ugroziti tu obveznu štednju.

“Svakako su ugroženi jer cijene dionica padaju, ali isto tako su ugroženi jer mirovinski fondovi imaju puno svoje imovine u državnim obveznicama. Pitanje je što će se dogoditi s državnim proračunom, ako punjenje proračuna ne bude barem onakvo kakvo je bilo prošle godine. Turistička sezona će apsolutno podbaciti, morat će se ići u rebalans proračuna”, rekla je ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević.

Hrvatska ima razloga za brigu jer je u EU po gospodarskom razvoju lošija samo Bugarska. Lijek za oporavak gospodarstva ne bi smjeli biti veći porezi.

“Ja mislim da ovaj put nećemo moći ići s povećanjem poreza. Prvenstveno zato jer će to eutanazirati Hrvatsku ekonomiju. Zato treba ići na to da se, ne samo u turističkom sektoru, nego svima smanje. Jer jednostavno je to jedini način da se s ovim iznenadnim kao koronavirus nosimo. Mislim da nema nikakvih izgovora da se porezi smanje”, smatra Pribičević.

No, posljedice se već osjećaju. Iz Croatia Airlinesa kazuju da ljudi otkazuju plaćena putovanja te da su zabilježili 17 posto manji promet nego u isto vrijeme lani.