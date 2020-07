NOVI PODACI: U Požegi osmero novozaraženih, jedan stožer sazvao izvanrednu presicu; Od pojave virusa, manje je srčanih udara?

Pandemija koronavirusa u svijetu i dalje ne posustaje, a Krunoslav Capak upozorava da je riječ o vrlo teškoj i epidemiološki kompliciranoj bolesti

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 52 novozaraženih koronavirusom

Oporavilo se 2558, a umrlo je 120 pacijenata

Broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj je 1183

129 osoba je na bolničkom liječenju, a 5 pacijenta je na respiratoru

U Hrvatskoj je obvezno nošenje maski i u trgovinama, trgovačkim centrima i bolnicama

U svijetu je potvrđeno 13.266.241 zaraženih

Oporavilo se 7.732.929, a preminulo je 576.285

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Dvoje novozaraženih u Istri

9:37 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 201 uzoraka briseva na covid-19, od kojih su 2 pozitivna. Radi se o osobama koje su bliski kontakt već pozitivnih osoba, priopćio je županijski stožer civilne zaštite.

Najavljena konferencija za novinare u Virovitičko-podravskoj županiji

9:13 – Raste broj zaraženih od koronavirusa na području Virovitičko-podravske županije. Najavljena je konferenciji za novinare Županijskog stožera civilne zaštite koja će se održati danas u 10,00 sati.

8 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

9:11 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno ima 83 aktivna slučaja zaraze koronavirusom. U kućnoj izolaciji nalazi se 78 osoba te je 5 osoba hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 294 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 90 uzoraka od kojih je 8 pozitivnih rezultata na koronavirus. Ukupno je testirano 2817 uzoraka., javili su iz stožera.

Pad broja srčanih udara u Engleskoj

9:04 – U Engleskim bolnicama broj prijema zbog srčanih udara pao je za trećinu otkada se koronavirus proširio u Velikoj Britaniji, a nacija završila u karanteni, tvrde znanstvenici u časopisu The Lancet. Procjenjuju da je do kraja svibnja 5000 ljudi manje prijavljeno i liječeno zbog hitnih simptoma bolesti srca nego što se očekivalo. Autori studije kažu da je kao rezultat toga možda došlo do smrtnih slučajeva koji su se mogli izbjeći, javlja BBC. Treba naglasiti da srčani udar zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, čak i za vrijeme pandemije koronavirusa. Neki od simptoma su stezanje ili velika bol koja putuje od prsnog koša prema rukama, čeljusti ili vratu, kratak dah, znojenje i vrtoglavica. Stručnjaci sumnjaju da neki pacijenti nisu skloni potražiti hitnu pomoć zbog straha i tjeskobe od koronavirusa.

Bez cjepiva nema karnevala u Rio de Janeiru

8:25 – Neke od najvećih škola sambe objavile su da neće nastupati na slavnom karnevalu u Rio de Janeiru ako do tada stanovništvu i sudionicima ne bude na raspolaganjucjepivo protiv koronavirusa, prenijeli su brazilski mediji. U Riju je do sada zabilježeno 132.000 zaraženih i više od 11.400 umrlih od covida-19. U Brazilu ukupno je zaraženo oko 1,9 milijuna ljudi a umrlo je oko 73.000.

Capak: ‘Ovo je jedna vrlo teška bolest’

7:01 – “Ovo je jedna vrlo teška i komplicirana bolest, koja nam radi velike epidemiološke komplikacije. Prije svega, imamo dugu inkubaciju, vi ne možete znati u kojem će se danu razviti bolest i kad je čovjek postao zarazan. U međuvremenu čovjek može normalno živjeti, ostvariti brojne kontakte. Onda imamo oboljele, bolest traje otprilike 14 dana, mi sad imamo nove preporuke o otpuštanju ljudi iz bolnice, to smo sad skratili, takva je praksa”, rekao je Krunoslav Capak u emisiji “Otvoreno” HRT-a.

“Vi imate brojne asimptomatske. Ova naša studija je rađena na malom broju ispitanika, 1051 ispitanik je bio na serološkom istraživanju, ona pokazuje da je svega 60-70 posto ljudi imalo neke simptome. Ali neki su bili blagi, ne biste posumnjali na koronavirus. A imate 30-40 posto bez simptoma, a oni su također bili zarazni”, rekao je Capak.

Više čitajte OVDJE.

Novih 63.262 slučaja zaraze registrirano u SAD-u

7:00 – Sjedinjene Države registrirale su 63.262 nova slučaja zaraze koronavirusom tijekom posljednja 24 sata, podaci su Sveučilišta John Hopkins u srijedu, dok se druga najpogođenija zemlja na svijetu, Brazil, približava brojci od dva milijuna zaraženih. Ukupni broj zaraženih u SAD-u od početka pandemije prešao je 3,42 milijuna. Od covida-19 u posljednja 24 sata umrlo je 850 ljudi, a ukupno od početka pandemije 136.432. Prva svjetska sila već nekoliko tjedana bilježi rast infekcija na jugu i zapadu zemlje, i najpogođenija je na svijetu u apsolutnim brojkama.

Prije toga, Alabama, Florida i Sjeverna Karolina objavile su u utorak da su zabilježile rekordan broj preminulih od koronavirusa, u vrijeme dok zaraza ubrzava diljem SAD-a. Forida, jedna od prvih američkih saveznih država koja je izašla iz karantene, registrirala je u utorak rekordni broj smrti vezanih uz koronavirus u jednom danu – 133, kao i novih preko 9000 slučajeva zaraze. Alabama je u utorak imala rekordnih 40, a Sjeverna Karolina 35 smrtnih slučajeva. Zaraza je prošli tjedan ubrzala u 46 od 50 američkih saveznih država, pokazuju podaci agencije Reuters. U srpnju je rekordan dnevni broj novozaraženih zabilježilo 28 saveznih država.

SAD je s 3,3 milijuna slučajeva najpogođenija država na svijetu u odnosu na broj stanovnika, uz Peru, a s više od 135 tisuća preminulih je sedma po broju smrtnih slučajeva u odnosu na sveukupni broj stanovnika. Zbog rasta broja zaraženih i preminulih nastavnici i profesori od Kalifornije do Wisconsina će predavanja umjesto u učionicama držati putem interneta kad za par tjedana počne nova školska godina.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da neće financirati ili osloboditi poreza obrazovne institucije koje odbiju vratiti nastavu u učionice. Trumpova kampanja uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga smatra otvaranje učionica i vraćanje roditelja na posao ključnim za ekonomski oporavak. Trump je kritizirao dvije najveće školske četvrti u Kaliforniji, te je odluku da učionice budu zatvorene u narednom mandatu nazvao “užasnom’, javlja BBC.

Druga najpogođenija zemlja na svijetu, Brazil, u posljednja 24 sata ima 41.857 novih slučajeva koronavirusa i novih 1300 smrtnih slučajeva, objavilo je u utorak ministarstvo zdravstva. Ta zemlja sada ima ukupno 1,926.824 zaraženih i 74.133 umrlih.