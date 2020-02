VIRUS JE BLIZU HRVATSKE, NE TREBA PANIČARITI, ALI… ‘Kad zaraza dođe, građani će morati ozbiljnije provoditi mjere zaštite’

Epidemiolog dr. Bernard Kaić kazao je da će građani, kada virus dođe u Hrvatsku, morati ozbiljnije provoditi mjere sprečavanja zaraznih bolesti poput pranja ruku, izbjegavanja gužvi, nošenja maski ako se imaju simptomi bolesti, te neodlaska na posao

Dok se svijetom širi zaraza koronavirusom, a u Italiji situacija eksalira, s pravom se postavljaju pitanja hoće li i kada koronavirus zahvatiti Hrvatsku te jesmo li spremni za borbu sa zarazom. O tome se raspravljalo i u sinoćnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da od dosad testiranih 28 osoba u Hravtskoj kod nijednog nije potvrđen koronavirus.

“Čitava strategija u borbi protiv ovog virusa temelji se na procjeni rizika. Strategiju smo temeljili na tri točke. To je borba protiv uvoza tog virusa u našu zemlju. To su mjere koje poduzimamo već gotovo mjesec dana. No, bez obzira na funkcioniranje sustava, pitanje je vremena kada će virus doći u Republiku Hrvatsku”, kazao je ministar zdravstva.

DRASTIČNE MJERE IZOLACIJE ZBOG KORONAVIRUSA U ITALIJI: U crvenu zonu ne smije nitko, ali događaju se čudne i apsurdne situacije…

‘Tko god zakašlje odmah trči na hitnu’

U 80 posto slučajeva, dodao je, klinička slika oboljelih je blaga pa mnogi čak i ne znaju da su preboljeli tu bolest. Samo kod onih koji boluju od kroničnih bolesti, ljdui starije životne dobi ili imunokompromitiranih može doći do ozbiljnijih posljedica.

“Kada se nekome utvrdi bolest, on će ostati u izolaciji, a zatim će se potražiti svi s kojima je oboljeli bio u kontaktu. Ti će ljudi biti pod nadzorom ili u karanteni u trajanju od 14 dana”, rekao je ministar.

Dr. Nela Sršen, liječnica u Sveučilišnoj bolnici u Padovi, kazala je da se situacija u Italiji mijenja iz sata u sat te se preklapa s velikom psihozom kod ljudi. Problem je, kaže, što u Italiji ne mogu naći nultog oboljelog te rekonstruirati s kime je bio u kontaktu.

“Nisam vjerovala da će ljudi isprazniti trgovine. Tko god zakašlje odmah trči na hitnu pomoć”, rekla je Sršen dodavši da je u Italiji trenutno oko 250 oboljelih.

PLENKOVIĆ PORUČIO: ‘Hrvatska je pripravna za sve mjere koje treba poduzeti u prevenciji širenja koronavirusa’

‘Ideja je da se što ranije otkrije ako netko oboli’

Dr. Bernard Kaić, voditelj službe za epidemologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je kako većina zemalja u Europi još uvijek, samo građanima koji dolaze iz zahvaćenih područja, dijeli informacije i govore im na koje simptome trebaju paziti te gdje da se jave ako primijete te simptome.

“To je ono što je Hrvatska tijekom siječnja radila. Mi smo početkom veljače uveli zdravstveni nadzor, što znači da ljudi koji dolaze iz zahvaćenih područja su u svakodnevnom kontaktu s epidemiologom. Ideja je da se što ranije otkrije ako je netko obolio, te da se smanji šansa daljnje zaraze drugih ljudi. Od danas smo uveli to da ljudi koji dolaze iz područja koja su zahvaćena epidemijom, budu u samoizolaciji, rekao je te ponovio kako je apsolutno potvrđeno da se koronavirus prenosi s čovjeka na čovjeka te da se širi bliskim kontaktom i to kapljičnim putem.

Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a, nepomenuo je da je Hrvatska podigla stupanj pripravnosti i da se već mjesec dana profiliraju putnici koji dolaze iz određenih područja.

“U vrlo bliskom smo kontaktu s graničnim sanitarnim inspektorima i epidemiolozima. Granična policija je do sada profilirala sve osobe koje su dolazile iz Kine i Koreje i o tome smo obavještavali sanitarne inspektore koji su u kontaktu s epidemiolozima poduzimali određene mjere. Proširenje na pokrajine Lombardiju i Veneto, znači daleko veći posao. Bit će veće gužve na graničnim prijelazima s Italijom i mi smo zatražili veći broj ljudi koji bi bili na granici”, rekao je Ničeno.

KORONAVIRUS NAM JE PRED VRATIMA: Što je to kućna izolacija i kako je pravilno održavati? Evo što sve znamo

‘Treba smanjiti razinu panike među građanima’

Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova iz Ravnateljstva civilne zaštite rekao je kako Hrvatska ima dovoljnu količinu maski za zdravstveno osoblje u bolnicama, za postrojbe civilne zaštite, policiju i sve koji će raditi s oboljelima.

“Smatram da se treba smanjiti razina panike kod građana, zato što zaštitna maska ne štiti onoga tko je zdrav, već ona sprečava da onaj tko je bolestan ne širi zarazu”, naglasio je.

Epidemiolog Kaić na kraju je naglasio da će građani, kada virus dođe u Hrvatsku, morati ozbiljnije provoditi mjere sprečavanja zaraznih bolesti poput pranja ruku, izbjegavanja gužvi, nošenja maski ako se imaju simptomi bolesti, te neodlaska na posao.

“Zapravo, ništa više nego što bi se i sada trebalo provoditi zbog gripe ili bilo koje druge respiratorne bolesti”, zaključio je.

MASKE NE ŠTITE – ZARAZU JE NEMOGUĆE SPRIJEČITI; Načelnica kriznog stožera poručuje: ‘Ako osjetite simptome, nemojte ići k liječniku’