S. E., 76-godišnji muškarac iz Rijeke, 19. je kolovoza došao na pregled u KBC Rijeka s dijagnozom začepljenih karotidnih arterija i trebao je nastaviti liječenje. Muškarac je bio cijepljen s dvije doze cjepiva Pfizer, a prije dolaska u bolnicu napravljen mu je i PCR test u samom KBC-u. Do pristizanja rezultata čitav je dan proveo u sobi za izolaciju, a nakon što je test pokazao da je negativan, smješten je na Kliniku za neurologiju, u sobu s još dva pacijenta koji su prošli istu proceduru i tek nakon negativnog PCR testa dobili krevet u zajedničkoj sobi, piše Jutarnji list.

5 dana od ulaska u bolnicu bio je pozitivan, a 9 dana kasnije je - preminuo

U to vrijeme nije postojala obaveza covid potvrda za djelatnike KBC-a. Nakon pretraga, trebao je biti premješten na drugi odjel, radi operacije, zbog čega mu je, pet dana po prijemu u bolnicu, ponovno napravljen PCR test. Na tom je testu bio pozitivan na koronu, kao i druga dva pacijenta s kojima je dijelio sobu.

Nesretnom me muškarcu zbog toga odgođena operacija, a on je smješten na covid odjel. Devet dana kasnije, stanje mu se naglo zakompliciralo. Zbog respiratorne insuficijencije, završio je na kisiku, no pluća su bila jako oštećena, a njegov organizam preslab da se izbori.

Supruga smatra da je u bolnici trebao biti siguran

On je jedan od rijetkih preminulih u Hrvatskoj koji su bili cijepljeni objema dozama – u Primorsko-goranskoj županiji, do sada, takvih je bilo samo četvero, a radilo se o ljudima starije životne dobi s više drugih komorbiditeta. I S.E. je spadao među one za koje u izvješćima stoji da su imali brojne pridružene bolesti, no on se zarazio u bolnici, u koju je išao na zahvat čišćenja krvnih žila, nakon kojeg bi kroz par dana vjerojatno bio doma, i u kojoj je, smatra njegova supruga, trebao biti siguran.

S obzirom na to da je bio srčani i plućni bolesnik, pazio se čitavo vrijeme pandemije i cijepio se čim je stigao na red, nakon čega se nastavio paziti, sukladno preporukama medicinske struke, piše Jutarnji.