KORONAVIRUS I EKSPLOZIJA LAŽNIH VIJESTI – STRUČNJAK OBJAŠNJAVA: ‘Cilj je širenje panike. Nažalost, Hrvati imaju tu jednu crtu…’

Tonski zapisi jučer su iznemirili javnost, a u njiima nepoznate osobe tvrde da je broj oboljelih veći te da se informacije skrivaju

Koronavirus širi se brzo, a u Hrvatskoj se osim bolesti brzo šire i lažne vijesti povezane s virusom koji je stigao iz Azije. Tonski zapisi jučer su uznemirili javnost, a u njima nepoznate osobe tvrde da je broj oboljelih veći te da se informacije skrivaju. K tome, osobe kažu da će hrvatska metropola u idućih 48 sati postati velika karantena. Da na lažne vijesti ne treba nasjedati apelirali su iz Kriznog stožera i Vlade.

U slučaju da vas je zabrinula informacija da je u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” 600 zaraženih, odmahnite rukom jer to nije istina. To je samo dio lažnih vijesti koje se pojavljuju na društvenim mrežama. Neke od njih glase ovako: “Sad me je stara zvala da je zvao moj bratić koji čuva Plenkovića i da je rekao da Zagreb će biti u karanteni. Za 48 sati će to tek objaviti”, “Imali su hitan sastanak i sad je s Plenkovićem sastanak tako da, fakat, bez zajeb***, nakupujte si sve što treba”.

NJIH JE ‘POKOSIO’ KORONAVIRUS: Jedni osjećaju umor, a drugi umiru od bolova; ‘Osjećao sam da mi se svaka pora na tijelu otvara i trga’

KAZNIT ĆE SE SVI KOJI ŠIRE LAŽNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU: ‘To da krijemo broj zaraženih je uvreda svim zdravstvenim radnicima’

‘Cilj je širenje panike’

Dok su neke ovi tonski zapisi nasmijali, drugi su u njih povjerovali i to je problem. Kako je za RTL objasnio komunikacijski stručnjak Petar Tanta, cilj širenja ovih lažnih vijesti je panika.

“Nažalost, mi imamo jednu crtu, a to je da volimo vjerovati da uvijek postoji nekakav paralelni sustav obavještavanja i da netko uvijek ima nekog tko ima nekog koji komunicira stvari koje se još ne smiju znati (…) Ovo je isključivo širenje panike koja u ovom trenutku nije potrebna nikome. Ja smatram, kao netko tko se bavi komunikacijom, je da Vlada i vlasti dobro komuniciraju. Imaju press konferenciju ujutro ili popodne i mi zapravo imamo pravovremeno sve informacije”, objasnio je Tanta za RTL.

Na poslijepodnevnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite govorilo se o lažnim i uznemirujućim vijestima. Tako je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, kazala je da su te lažne informacije zapravo uvreda svim zdravstvenim radnicima i da će se “sve naše institucije zaštititi ako se takve uvrede prema djelatnicima koji štite zdravlje ove cijele zemlje nastave”.

PANDEMIJA KORONAVIRUSA UŽIVO: Potvrđena još dva slučaja, u Hrvatskoj je sada ukupno 27 zaraženih; Virus je do sada uzeo 4925 života

ĐIKIĆ TVRDI DA MNOGI NEĆE ZNATI DA IMAJU KORONAVIRUS I OBJASNIO OVU IZJAVU: ‘Dobro je da se više osoba zarazi…’

Ministar Ćorić: ‘Oni koji šire lažne vijesti su idioti’

Niti ministri nisu ostali ravnodušni prema lažnim vijestima u vezi koronavirusa pa je tako ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao da su “ljudi koji to rade idioti i da bi trebali kazneno odgovarati”. Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, kazao je da će tijela koja rade na istragama na istraživanju činjenica obaviti potrebne radnje.

“Jako je opasno širiti paniku i svaki oblik panike, Moramo biti odgovorni, ne smijemo izlaziti s nekim pojavnostima ili najavama nečeg što je neprihvatljivo”, komentirao je ministar branitelja Tomo Medved.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

NJIH JE ‘POKOSIO’ KORONAVIRUS: Jedni osjećaju umor, a drugi umiru od bolova; ‘Osjećao sam da mi se svaka pora na tijelu otvara i trga’