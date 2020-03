U HRVATSKOJ 168 OBOLJELIH: Prekidaju se međugradske linije vlakova i buseva; Markotić upozorava: ‘Želimo li korona party, imat ćemo ga’

U Hrvatskoj je službeno 168 oboljelih. Zaraza se širi diljem svijeta, zemlje ograničavaju kretanja i uvode izvanredna stanja

Koronavirusom u svijetu zaraženo je 276.568 ljudi, umrlo je 11.418

U Hrvatskoj je službeno 168 oboljelih

Ukidaju se autobusi i vlakovi između gradova

Na otoke se više ne može

Hrvatska policija neće dopustiti okupljanja na javnim površinama

Četiri nova slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji

10.23 – Četiri nova slučaja zaraze zabilježena su u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Svi imaju blažu kliničku sliku.

U BiH 90 oboljelih

10.22 – Ukupni broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini u subotu prije podne bio je 90 nakon što je tijekom dana potvrđeno kako je inficirana još jedna osoba iz Konjica.

Novi slučaj zaraze povezan je s već ranije utvrđenim izvorom odnosno s muškarcem iz Srbije koji je bio zaražen a došao je u Konjic 11. ožujka kako bi tamo sudjelovao na velikom skupu kojim je obilježavan rad tvornice streljiva “Igman”.

Povećao se broj oboljelih u Hrvatskoj na 168

10.05 – U izvanrednom priopćenju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske stoji kako je 21. ožujka potvrđeno 40 novoboljelih osoba koronavirusom što je ukupno 168.

U Krapnisko-zagorskoj županiji 15 zaraženih

9.40 – Od petka navečer povećao se broj zaraženih koronavirusom u Krapinsko-zagorskoj županiji i sada ih je u toj županiji pet više, čime je brojka zaraženih došla na 15.

Kako je u subotu ujutro izvijestio županijski Stožer civilne zaštite, po dvije su osobe s područja gradova Krapine i Pregrade te jedna s područja Zaboka.

Markotić: Ako želimo koronaparty, imat ćemo ga. Ovo se ne događa nekom drugom

9.16 – “Mislim da je vrijeme da se ne ponašamo kao da se ne događa nekome drugome, nego nama. Ne gledamo film. Ako želimo koronaparty, imat ćemo ga. Kronični bolesnik ako se zarazi može završiti kao teži bolesnik, a to ne želimo”, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, Alemka Markotić.

Ukidaju se autobusne linije i vlakovi između gradova, ne može se ni na otoke

9.05 – “Budući da ima ljudi koji se ne pridržavaju mjera, mi ćemo donositi restriktivnije odredbe koje su rigoroznije i koje će se morati provesti, a policija će voditi računa kako se one provode i reagirati svaki put tamo gdje vide da provedba nije onakva kakva je propisana. Naši životi sve će se više odvijati u zatvorenim prostorima. Ljudi, ostanite doma! Ne izlazite iz kuća osim onih koji moraju ići na posao, do trgovine, bolnice…”, upozorio je ministar Davor Božinović.

Upozorio je i da se ljudi trebaju udaljiti jedni od drugih.

Prekidaju se međugradske linije za vlakove i autobuse i fluktuacija ljudi između gradova se zaustavlja. Što se tiče otočnih linija, stanovništvo otoka imat će mogućnost opskrbe, a ako bude potrebe moći će obaviti pregled u bolnici. Stanovnici otoka mogu otići ,a oni koji nisu stanovnici otoka neće moći doći na otok.

“Zapravo na neki način zatvaramo sve javno površine. Ne možemo fizički zatvorit, ali nećemo dopustiti bilo kakvo okupljanje”, dodaje Božinović.

Broj oboljelih popeo se na 157, Beroš oštro upozorava

9.03 – Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je na jutrošnjoj presici Nacionalnog stožera da je u Hrvatskoj trenutačno 157 oboljelih od koronavirusa što je za 29 više nego jučer. Napravljeno je 2038 testova.

“Dobro je to što je epidemiološka situacija u Hrvatskoj i dalje pod nadzorom. Dobro je i to što imamo podatke o osobama i njihovom kretanju. Loše je to što pojedinci ne poštuju pravila u samoizolaciji i što određeni ljudi ne poštuju pravila koja daje Nacionalni stožer. Moramo svi poštivati pravila jer dok nadziremo epidemiju, moguće je upravljati ovom situacijom. Ako ne poštujemo pravila postoji mogućnost nekontroliranog širenja. Ne molim, nego zahtijevam da svi građani poštuju upute Stožera”, rekao je Beroš.

U Srbiji 149 oboljelih

8.55 – U Srbiji je u noći između petka i subote testiranjem otkriveno novih 14 slučajeva koronavirusa, što znači da je od 6. ožujka kad je registriran prvi slučaj ukupno zaraženih 149, objavilo je ministarstvo zdravlja.

Troje oboljelih u Hrvatskoj na respiratoru

8.25 – Prema posljednjim podacima Nacionalnoga stožera civilne zaštite, tri osobe su teško bolesne i spojene su na respirator, a petero je izliječenih.

Najviše je oboljelih u Zagrebu, 60 slučajeva zaraze. Slijede Istarska županija sa 16 te Primorsko- goranska s 13 potvrđenih slučajeva.

Stigla donacija iz Emirata

8.14 – U Zagreb je noćas sletio zrakoplov sa zaštitnom opremom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Sydney zatvorio plažu

8.07 – Slavna sydneyska plaža Bondi zatvorena je u subotu pošto su tisuće kupača ignorirale nova pravila o socijalnom distanciranju uvedena zbog pandemije koronavirusa.

U petak su fotografije s prepune plaže postavljene na društvenim mrežama izazvale pažnju u cijelom svijetu. Vlada Novog Južnog Walesa naredila je zatvaranje i upozorila da će zatvoriti i druge plaže u toj australskoj saveznoj državi.

Izvanredno stanje u Brazilu

8.05 – Brazil je kasno u petak postao posljednja u nizu zemalja koje su uvele izvanredno stanje zbog zaraze koronavirusom, koja se nastavlja širiti i u ovoj južnoameričkoj zemlji.

Nakon što je to ranije napravio donji, Zastupnički dom, i brazilski je Senat u petak odobrio odluku o izvanrednom stanju na temelju koje se oslobađanju financijska sredstva koja bi trebala pomoći državi da se nosi s nastalom krizom.

Amerika poziva ljude da ostanu kod kuće

8.00 – Tri američke savezne države, Kalifornija, New York i Illinois, izdale su uredbe o “ostanku kod kuće” za više 72 milijuna stanovnika, zbog pandemije koronavirusa, a očekuje se da će ih slijediti i države New Yersey i Connecticut. Zbog širenja pandemije koronavirusom stanovnicima je naloženo da “dogledno vrijeme” ostanu kod kuće.

Riječ je o strogom ograničavanju kretanja i prestanku svih aktivnosti osim najnužnijih za zajednicu, uvedenom zbog sve gore situacije vezane uz zarazu koronavirusom.

U Sjevernoj Makedoniji 76 oboljelih

7.55 – U Sjevernoj Makedoniji u petak je zabilježeno šest novih slučajeva zaraze koronavirusom te je ukupno 76 osoba zaraženo, objavio je na Facebooku makedonski ministar zdravstva Venko Filipče.

Po njegovim navodima, zaraženi koronavirusom registrirani su u Skoplju, Debru, Gostivaru, Ohridu, Štipu i Kavadarcima.