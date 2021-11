Nakon gotovo dva mjeseca bez ikakvih ograničenja Danska ponovno uvodi covid potvrde iako su cijepili više od 86 posto starijih od 12 godina, broj zaraženih raste i opterećuje zdravstveni sustav. Postavlja se pitanje kako će izgledati život u Hrvatskoj ako broj zaraženih i umrlih ne posustane. Prema najavi ministra Beroša baš s onim mjerama koje su zaživjele u Austriji. Na većinu javnih mjesta mogu samo oni koji su cijepljeni ili preboljeli covid, testiranjem se više ne može do covid potvrde čime se građane želi potaknuti na cijepljenje, javlja RTL Danas.

Tako je od jučer u Austriji u cijeloj zemlji na snazi je tzv. 2G pravilo. U kafiće, restorane, frizerske salone, teretane mogu samo cijepljeni ili preboljeli, uz covid potvrdu.

'Kazne za goste od 500 eura nadalje, a za vlasnike od 3000 eura nadalje'

"Društvo je podijeljeno na ljude koji su cijepljeni i na one koji nisu. Trebamo imati mjere zbog brojki koje trenutačno rastu", kaže stanovnica Austrije.

Jutros je RTL ekipa bila prvi gosti jednom austrijskom restoranu. Odmah na ulazu morali su pokazati covid potvrdu i osobnu iskaznicu.

"Gost kad ude unutra svi smo dužni provjeriti ima li potvrdu o cijepljenju ili je prebolio. Ako ne provjeravamo i dođe inspektor, kazne su od 500 eura na dalje za goste, za nas su od 3000 eura pa na dalje", kaže Antonio Lovrić, vlasnik restorana.

'Za studente i nastavnike vrijedi 2,5 pravilo'

Bez obzira na to bili u restoranu ili kod frizera, ako se poštuje 2G pravilo, maske se ne moraju nositi. Studenti na Sveučilistu u Grazu nastavu pohađaju po modelu 3G. Na predavanja mogu cijepljeni, preboljeli i oni s negativnim testom. Maske nisu obvezne.

"Od 15. studenog za studente i nastavnike vrijedi 2,5 pravilo. Antigenski test ne vrijedi, samo PCR. Dobili smo šest stranica uputa", kaže Arno Wonisch, profesor na Sveučilištu u Grazu.

Zbog eksplozije broja novozaraženih, austrijske vlasti oštrijim pristupom žele potaknuti građane na cijepljenje.

"Jučer smo bili u gradu i bila je policija. Bile su kontrole. Čuo sam jutros da je u Štajerskoj dodatnih 890 policajaca koji sve kontroliraju", dodao je Wonisch.

Mnogi Austrijanci su skeptični prema cjepivima. Trenutačno ih se cijepilo gotovo 64 posto.

Marija živi u Grazu: S necijepljenim prijateljima se nemam gdje družiti

Novinar RTL-a Goran Latković razgovarao je s Marijom Grabovac, koja živi i radi u Grazu, i komentirala je nove mjere.

Marija je cijepljena, ali kaže kako se ona i njezini prijatelji koji nisu cijepljeni nemaju gdje družiti. "Možemo šetati ulicom, možemo otići u park, možemo se družiti doma, ali sve ostalo je nemoguće", potvrdila je Marija za RTL Danas.

"Ja u klub mogu, ali oni ne mogu tako da je to dosta komplicirano. Baš smo se nedavno dogovarali da bi smo išli vani, ali neki ipak neko vrijeme to neće moći".

"Za ne cijepljene nema, kafića, koncerata, restorana, kulturnih događanja. Sve to otpada čak i za posao se treba testirati svakih dva dana. Jedinpo mogu u dućan", kaže Marija.

'Ima dosta velikih razlika. U Hrvatskoj ne vidim neke mjere'

Austrijska vlada je najavila mogući lockdown za necijepljene, a Marija smatra da je čak i to moguće jer ako je mogao biti lockdown za sve građane da ju ne bi čudilo kada bi on uskoro bio smao za one ne cijepljene.

"Ima dosta velikih razlika. U Hrvatskoj nisam baš doživjela neke mjere. Nema baš razmaka između ljudi, ljudi se rukuju, nema maski i nitko ne provjerava je li ljudi nose maske. Može se svugdje otići bez ikakvih ograničenja. Ne vidim u Hrvatskoj neke mjere", ispričala je Marija.