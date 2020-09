KORONAUDAR NA SPORT U ŠKOLI: Svi gledaju u Stožer, iščekuje se važna odluka: ‘Ako to naprave, mnogi će propasti, ovo je sumrak sporta…’

O tome što za sportske klubove i za zdravlje djece znači zatvaranje školskih dvorana za treninge, razgovarali smo s Mirom Novkovićem iz Zagrebačkog džudo saveza i Vitomirom Spasovićem, promotorom sporta kod mladih

Kada je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs na pitanje što s klubovima koji su koristili školske sportske dvorane za treninge i rekreaciju, rekao da dvorane zasad neće biti otvorene za klubove, bilo je jasno da u ovu školsku godinu mnoga djeca ulaze bez dodatnih sportskih aktivnosti. “Razgovaramo s epidemiolozima i na tragu smo rješenja. Nakon uhodavanja, ako sve bude u redu, može se razmišljati da se subotom i nedjeljom dvorane koriste, uz obvezu da se nakon toga dezinficiraju”, rekao je ministar.

Upravo su školske dvorane u Hrvatskoj baza za trening mnogih sportova, od rukometa, košarke, ili nogometa, do teakwondoa, karatea, džuda itd. i uz obavezna dva-tri sata tjelesnog tjedno u osnovnim školama, ključno su mjesto za formiranje sportskih navika, ali i relaksacije. Koronavirus, osobito prva faza totalnog lockdowna već je donijela smanjenu aktivnost svih, online nastava je donijela još više vezanosti uz kompjutor, a organizirane sportske aktivnosti za djecu bile su – posve isključene.

“Naravno da u uvjetima strogih epidemioloških mjera nije bilo izvedivo provoditi nikakve organizirane sportske aktivnosti. Bilo je i ostalo važno poticati djecu na bilo kakvu aktivnost, boravak na svježem zraku ili razgibavanje u kući, na balkonu, gdje god je to bilo izvedivo, uz poštivanje epidemioloških mjera. Ali da je koronavirus razorio sport u cjelini, tome svjedočimo iz dana u dan. I ovo stanje je nesumnjivo veliki udarac na ove generacije djece, pa i na njihovo formiranje odnosa prema sportu, i na njihovo cjelokupno zdravstveno stanje. Jer bavljenje sportom u najranijoj dobi prije svega je orijentirano prema poboljšanju cjelokupne zdravstvene slike djeteta, njegovih motoričkih vještina, ali i komunikacije u timu, ako se radi o timskim sportovima, te njihovih kompetitivnih vještina”, komentira situaciju za Net.hr Vitomir Spasović, bivši sportaš (nagrađivani džudaš) autor knjige “Mali sportaši” i promotor sporta i tjelesne aktivnosti od najranije dječje dobi.

Klubovi još nemaju precizne informacije

U velikoj većini sportova presudan je kontakt, bliska komunikacija, a koronavirus isključuje kontakt. No, nakon prvog potpunog gašenja svih sportskih aktivnosti, pa i organiziranih treninga za djecu, nakon što su mjere popustile, i u vrijeme pripreme nove školske godine, kada je bilo izvjesno da će škole primati učenike, počele su pripreme i za organizirane sportske aktivnosti klubova u školskim dvoranama.

Sada je školska godina počela, ali je i dalje mnogo toga ostalo nepoznato. Miro Novković, tajnik Zagrebačkog džudo saveza, kaže nam da će finalne odluke i u ovom slučaju ovisiti u velikoj mjeri o ravnateljima škola. Prema njegovim informacijama, većina ravnatelja škola u gradu Zagrebu spremna je pustiti klubove u školske dvorane, no konačna odluka će, naravno, ovisiti o mjerama Stožera i finalnim preporukama Ministarstva obrazovanja.

“Moramo razumjeti da su i ravnatelji škola u vrlo nezahvalnoj situaciji. Oni su ti koji odgovaraju za sadržaje u školskom prostoru, a ovdje ovise o odgovornosti klubova i njihovoj spremnosti da provode epidemiološke mjere. No, i moj klub, i svi kolege s kojima komuniciram, iznimno ozbiljno shvaćaju situaciju i spremni smo ispuniti sve što je u našoj moći, i kontrolu djece koja dolaze i dodatnu dezinfekciju itd. Ali činjenica jest da većina sportova počiva na – kontaktu”, govori Novković za Net.hr.

‘Dogodio se sumrak sporta…’

Već sada su sportski klubovi koji koriste školske dvorane za treninge značajno stradali, mnogi su preživjeli fazu lockdowna uz pomoć državnih mjera potpora, ali svima se dogodio značajan gubitak članstva, a upravo o članarinama ovise plaće trenera. “Mislim da možemo reći da smo svi prosječno izgubili oko 30 posto članova. I nakon popuštanja mjera, i unatoč činjenici da se djeca vraćaju u škole, moramo biti svjesni da su mnogi roditelji odustali od upisa djece u sportske klubove upravo zbog toga što razmišljaju o tome kao o dodatnom riziku za djecu. Naravno da ih razumijemo. Ali sport je izuzetno važan i za zdravlje njihove djece i moramo se svi skupa potruditi da nađemo rješenje. Sada se dogodio sumrak sporta, ali ne smijemo ga posve ugasiti”, govori Novković.

Koliko je koronavirus poremetio sportske planove mladih ilustrira i primjerom Europskog džudo kupa (Zagreb Cadet European Cup 2020.) koji se trebao organizirati u ožujku u Zagrebu. “Bio je to prvi val koronakrize. Svega tri dana prije termina smo morali sve otkazati. A bilo je 700 prijavljenih. Zamislite tu dramu”, prisjeća se Novković. Sada imaju novi termin za održavanje Europskog džudo kupa, u listopadu. “Sve pripremamo kao da će biti. A opet, tko zna, s obzirom na situaciju”, kaže Novković.

Mogući crni scenarij

Novkovićev klub je vezan za tri školske dvorane, ali imaju i vlastitu dvoranu, te za njih neće biti kobno ako školske dvorane neće još biti dostupne za klubove. “No, ima klubova koji posve ovise o školskih dvoranama. Ako neće imati prostora za treninge, bojim se da će to biti za mnoge od njih kobno, da će mnogi – propasti”, govori o mogućem crnom scenariju za dodatne sportske aktivnosti djece Miro Novković.

“Na žalost, sada se suočavamo s problemom nedostatka sportskih objekata u Hrvatskoj. Većina je vezana uz sportske dvorane škola, a sada smo u situaciji u kojoj one možda neće biti dostupne. A u školama je tradicionalno tjelesni odgoj marginaliziran. U nižim razredima osnovne škole bi trebalo imati radi zdravog razvoja djece barem tri sata tjelesnog, a većina škola ima samo dva sata tjelesnog. To nije dobro. A sada je još koronavirus dodatno udario na sport, na sportske aktivnosti – i to je problem o kojem se mora razgovarati, jer radi se o zdravlju djece”, komentira situaciju promotor tjelesne kulture Vitomir Spasović.