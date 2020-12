Prema ekskluzivnom istraživanju koje je za RTL provela agencija Valicon u zadnjih pola godine smanjila se potrošnja građana

Deset dana do Božića, poseban režim kupnje i koronakriza – stižu nam blagdani u kojima će mnogi, zbog postojećih, ali i mogućih novih pronaći i neke nove načine proslave. Zanimalo nas je koliko ćete i potrošiti na božićni ugođaj.

Smanjila se potrošnja

Pod borom i na blagdanskom stolu bit će skromnije jer prema ekskluzivnom istraživanju koje je za RTL provela agencija Valicon – u zadnjih pola godine smanjila se potrošnja građana. Odnosno 55 posto ispitanika promijenilo je svoje navike u kupnji i troši manje, jednako troše njih 41 posto, a 4 posto čak troši i više. Koliko će se ova potrošnja osjetiti pod borom?

Najviše građana umatat će darove na koje je potrošilo do 300 kuna. Više od 300, ali manje od 500 kn potrošit će 29 posto ispitanika, gotovo jednako toliko izdvojit će i do 1000 kn. I tu je za većinu građana plafon potrošnje rezervirane za božićno jutro. Onih koji su odvažniji u potrošnji i koji će potrošiti više od tisuću kuna je 10 posto.

Manje trošenja na darove

Sljedeći podatak jasno ocrtava u kakvoj je situaciji većina građana. Ako usporedimo potrošnju za darove ove i prošle godine – građani će za Božić 2020., njih 57 posto, manje potrošiti na darivanje. Jednako kao i prošle godine izdvojit će njih 34 posto, dok će njih 8 posto pakirati skuplje darove nego što su to činili prošle zime. Slika je to neizvjesnih blagdana pred nama, a treba napomenuti da je Valiconova online anketa provedena na reprezentativnom uzorku od 527 sudionika u razdoblju od 10. do 13. prosinca ove godine.