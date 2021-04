‘KORONA UTJEČE NA SVE’: Svakom trećem teže oboljelom ispada kosa, 1 posto doživi infarkt, stradavaju čak i bubrezi, jetra…

‘Ukratko, sve. Korona utječe na sve. Na svaki dio tijela. Izrazito često, od 30 do 60 posto, vidimo opadanje kose kod bolesnika’, rekao je liječnik iz KB Dubrava, Đivo Ljubičić

Posljedice koronavirusa na svom zdravlju osjeća više od 50 posto onih koji su tu bolest preboljeli, a liječnici primjećuju da post-covid sindrom izaziva sve češće nove komplikacije i traži daljnje liječenje. U Covid ambulantu pri KB Dubrava javlja se sve više pacijenata koji su preboljeli koronavirus sa boli u grudima, otežanim disanjem i suhim kašljem, no to su samo neki od problema, piše RTL.

Svakom trećem teže oboljelom opada kosa, a upravo je završeno i veliko istraživanje doktora Irzala Hadžibegovića iz KB Dubrava o tome u kojoj mjeri je korona dosad uzrokovala infarkte. “Znači od bubrega, srca, jetre, jetrenih poremećaja, nesanica, zaboravljivost, smetnje sluha”, rekao je liječnik Đivo Ljubičić iz KB Dubrava.

‘Utječe na svaki dio tijela’

“Ukratko, sve. Korona utječe na sve. Na svaki dio tijela. Izrazito često, od 30 do 60 posto, vidimo opadanje kose kod bolesnika. U našoj dnevnoj bolnici usudio bi se reći da je to otprilike trećina bolesnika, ali treba reći da su to oni koji su imali bolničko liječenje, znači teži oblik bolesti”, rekao je Ljubičić.

Treći val koronavirusa posebno je pogodio mlađe osobe koje su u ovom valu puno brže završili na respiratoru nego li je to bio slučaj do sada. “Zdravstveno stanje se brzo uruši i imaju veliku potrebu za respiratorom, oni se brže oporavljaju, ako prežive. To kao pacijenta iznenadi svakoga, nas je isto u početku to iznenadilo, a sad se s tim nosimo”, rekla je Ana Primorac, glavna medicinska sestra u KB Dubrava.

Koronavirus ‘pogurao’ infarkt

Od sredine listopada do sredine veljače u Dubravi je liječeno ukupno 3343 covid pacijenata, a njih 56 imalo je infarkt, što je između 1,7 posto. Rezultat je to istraživanja kardiologa Hadžibegovića koji je analizirao pacijenata koji su u drugom valu liječeni u Dubravi. Ovim istraživanjem jasnije je kako korona utječe na srce.

Hadžibegović je za Direkt pojasnio da je, kad se usporede ove brojke s onima prije korone, zaključak jednostavan. “Izgleda kao da je pogurao, OK, ja sad neću reći da covid uzrokuje infarkt, ali može pogurati osobu sa sklonostima u srčani infarkt”, rekao je kardiolog iz KB Dubrava.

Na pitanje u kojem je to postotku, rekao je kako je to teško reći. odgovara: “Ali evo, od ovih koje smo liječili jedna četvrtina je razvila infarkt dok smo liječili teški oblik covida. Ono što nismo našli je da je covid isključivi uzrok. Tipa da je netko imao glatke krvne žile pa covid pa infarkt, to ne. Možda samo jedan, ali svi ostali su imali bolesne krvne žile”, pojasnio je Hadžibegović.

Također, smatra da analiza dokazuje kako je u Hrvatskoj bilo puno više korona slučajeva. “Ako uzmete u obzir da smo pokrivali tih milijun i 800 tisuća ljudi, a liječili tih 56 infarkta može se doći do zaključka da je zapravo broj ljudi koji su imali covid kod nas možda bio i 4 do 5 puta veći. To je prvo nešto što smo mi kao kardiolozi koji radimo s covidom primijetili”, rekao je.

