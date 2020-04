KORONA UPROPASTILA TURIZAM: Otkazuju se rezervacije, čak više od 90 posto domaćih iznajmljivača osjetiti će posljedice

U Zagrebu je čak 94 posto otkazanih rezervacija

Epidemija koronavirusa utjecat će i na hrvatski turizam, a preko 90 posto iznajmljivača osjetit će posljedice na svoje poslovanje. Te posljedice su manji broj rezervacija, dok 60 posto iznajmljivača trenutno financijsku štetu procjenjuje na iznos do 50.000 kuna.

Rezultati su to najnovije ankete Zajednice obiteljskog turizma Hrvatske gospodarske komore (HGK), prenosi Novi list. U toj anketi sudjelovalo je više od 2.200 pružatelja obiteljskog smještaja, i to najviše iz Primorsko-goranske županije.

Otkazivanje rezervacija

Usluga smještaja jest ono što nudi čak 94 posto svih anketiranih, dok ih tri posto nudi noćenje i doručak, a seoskim turizmom ih se bavi samo dva posto. Većina anketiranih rezervacije zaprima preko interneta preko strane turističke agencija, trećina zaprima rezervacije bez posrednika, dok njih 15 posto to čini preko domaćih agencija.

“Većini je buking pao više od 50 posto, najviše je otkaza za travanj, a udio otkazanih rezervacija sve je manji prema kraju godine. Ono što posebno zabrinjava jest podatak da trećinu anketiranih čine umirovljenici, od kojih gotovo polovina tvrdi da im je ova situacija veliko financijsko opterećenje, a još 40 posto ih smatra da bez prihoda od iznajmljivanja neće moći sastaviti kraj s krajem”, kazala je za Novi list Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK.

U periodu od srpnja do prosinca, u što spada i glavna sezona, udio otkazanih rezervacija je sve manji kako se godina bliži kraju. No, već je sada za srpanj otkazano čak 64 posto rezervacija, dok početak posezone u rujnu bilječi 36 posto otkazanih rezervacija.

Zagreb kao rekorder otkazanih rezervacija

Za tri četvrtine anketiranih iznajmljivača, Njemačka je ključno emitivno tržište. Tek nakon Njemačke slijedi Austrija pa ostale europske zemlje poput Italije i Slovenije. Što se tiče Primorsko-goranske županije, tamo je 66 posto iznajmljivača reklo kako ima otkazanih rezervacija, s tim da njih 57 posto radi sezonski, dok oko 80 posto ispitanih s tog područja ima do tri smještajne jedinice.

Koji grad je rekorder po broju otkazanih rezervacija? Hrvatska metropola! Dakle, u Zagrebu je, prema ovoj anketi, čak 94 posto otkazanih rezervacija. Južnije, u Splitsko-dalmatinskoj županiji situacija je slična kao na Kvarneru, dok je u Istri situacija za koji postotak bolja. U popularnoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji se 86 posto iznajmljivača već sada suočava s otkazanim rezervacijama, dok se njih 59 posto bori s otkazanim rezervacijama u Zadarskoj županiji.

Odgoda plaćanja turističke članarine

Promet je nepostojeć, a o tome što će biti s glavnom sezonom može se tek nagađati pa je onima koji se bave obiteljskim smještajem svaka pomoć potrebna. Nedo Pinezić, stručnjak za obiteljski smještaj, za Novi list pojašnjava kako bi već danas trebalo iskoristiti mjeru odgode plaćanja paušalnog poreza na dohodak u turističke članarine. Novi zakon je od ove godine propisao paušalno plaćanje članarine, dok je do sada praksa bila da se turističku članarinu plaćalo u postotku od prometa.

“Naš je prijedlog da se odgodi primjena novog zakonskog rješenja koji predviđa plaćanja članarine u paušalnom iznosu, te da se primjenjuje stari zakon kojim je članarina vezana za promet. Što znači da bi se automatizmom izbjeglo ovo zaduženje ako turističkog prometa nema”, kazao je Pinezić za Novi list.

Kada je po srijedi paušalna pristojba, Pinezić smatra da je pohvalno što je ministru turizma omogućeno da pravilnikom određuje način i visinu plaćanja. Objašnjava da se tako može brzo i promptno reagirati i tako izbjeći dugotrajniju proceduru mijenjanja zakona. Naime, paušalna turistička pristojba je prepolovljena kada je riječ o osnovnim krevetima, dok se na pomoćne krevete neće ni obračunavati. U srpnju treba biti plaćanje prve rate, a do tada će se pratiti kako će se situacija razvijati pa će se po potrebi još intervenirati.

Odgoda plaćanja paušalnog poreza na dohodak

Paušalni porez na dohodak nalazi se u ingerenciji Ministarstva financija, s tim da su korisnici jedinice lokalne samouprave čije predstavničko tijelo i određuje visinu tog poreza. Pinezić kaže da je dobro što je omogućena odgoda plaćanja paušalnog poreza na dohodak te da to odmah valja iskoristiti. No, ipak, objašnjava on, tu je i drugi korak – odgoda bi se trebala definirati i Pravilnikom ministarstva financija.

“Naime, iznajmljivači sada moraju poslati zahtjev Poreznoj upravi, a ako govorimo o 100 tisuća iznajmljivača, svi ti zahtjevi će zagušiti sustav. Pravilnikom koji bi definirao odgodu, zaduženje bi se prolongiralo i time izbjegla cijela procedura oko slanja zahtjeva Poreznoj. Jasno je da su iznajmljivači specifična kategorija, izravno pogođena i doista onemogućena u poslovanju”, pojašnjava on te dodaje da bi ministru financija trebalo omogućiti da pravilnicima ubrza proceduru.

Jedinice lokalne samouprave trebaju prepoloviti visinu nameta

Idući korak, kada je u pitanju paušalni porez na dohodak, treba biti da jedinice lokalne samouprave smanje te čak prepolove visinu ovog nameta. Pinezić navodi da je jasno da do lipnja nema turističkog prometa što bi valjalo odmah popraviti. Poslije tog perioda, navodi on, treba pratiti što će se događati pa bi trebalo i smanjivati porez u skladu sa smanjenjem prometa do njegova anuliranja, ako se do tada ne uspije vratiti dio turista.

“Tu će ponovo biti potrebna koordinacija lokalne samouprave i Ministarstva financija s obzirom da JLS-i ne mogu sami smanjiti ovaj namet ispod 150 kuna, već će to morati regulirati Ministarstvo. Dakle, bitno je pratiti situaciju te brzo i promptno djelovati. Svim mjerama koje su doista bile brze i kvalitetne, dobili smo zraka do lipnja i vremena za dodatne instrumente, a što je posebno važno jest sačuvati likvidnost, odnosno novac građana za podmirivanje životnih potreba”, rekao je Pinezić za Novi list i istaknuo da bi se trebalo razmišljati o otipisu dugova u slučaju ako se nakon tog perioda stvari u turizmu ne poprave.

Kako predati zahtjev Poreznoj upravi?

U utorak je Ministarstvo turizma objavilo upute za to kako Poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja tijekom posebnih okolnosti. Na svojoj službenoj internetskoj stranici su pojasnili kako ispuniti zahtjev kojim će se iznajmmljivačima olakšati snalaženje tijekom online predaje zahtjeva.

Dakle, prema Vladinim mjerama za pomoć gospodarstvu tijekom epidemije koronavirusa, iznajmljivači mogu zatražiti odgodu prve rate paušalnog poreza na dohodak. Do kraja ožujka bi tu ratu morali platiti za prvi kvartal.

