KORONA SVADBA GENERALOVE KĆERI ZABRINULA STRUČNJAKE: Sve veći broj oboljelih, a očekuje se da će konačna brojka biti i veća

‘Za očekivati je da će i narednih dana biti još pozitivnih uzoraka’, kazao je župan Zadarske županije Božidar Longin

Iz Stožera civilne zaštite Zadarske županije izvijestili su da je na zadarskom području u subotu sedam novozaraženih koronavirusom, a dvije osobe povezane su s nedavnim vjenčanjem na kojem je već prethodnih dana zabilježeno nekoliko osoba pozitivnih na Covid-19.

Navodno se radi o vjenčanju kćeri generala Mladena Fuzula koje je prošlog vikenda održano u Zadru. Na proslavi se okupilo oko 300 uzvanika, a dio uzvanika je otišao i u noćni klub Hype, piše Zadarski.hr. Sadašnji podaci govore kako se 24 zaraženih iz Zadra povezuje sa spomenutom svadbom, a načelnik Stožera civilne zaštite Zadarske županije Šime Vicković zamolio je sve osobe koje su bile na svadbi da se pridržavaju svih epidemioloških smjernica.

“Ljudi ne slušaju upute epidemiologa. Ako je svim osobama koje su bile na svadbi rečeno da smanje broj kontakata i da se ponašaju odgovorno, te da ne stvaraju nikakve socijalne interakcije, onda neka se toga i pridržavaju. Neka idu u jednu vrstu samovoljne samoizolacije, ako baš trebaju izaći, neka stave masku i rukavice i tom prilikom isto izbjegavaju kontakte s ljudima”, kazao je Vicković te dodao da će se tijekom iduća dva do tri dana otkriti tko se sve zarazio na svadbi.

‘To je kao da tražite iglu u plastu sijena!’

Dr. Alan Medić je kazao kako se za sada u samoizolaciji nalazi 41 osoba koja je bila na vjenčanju, dok su u izolaciju poslali i 120 osoba koje su bili u kontaktu sa zaraženima. Upozorava i kako je važno znati da s povećanjem broja zaraženih osoba u populaciji, statistički postaje veća šansa da netko od tih ljudi radi u zdravstvenom sustavu te da tako virusu polagano otvaraje vrata prema rizičnim skupinama koje pune bolnice.

“Ne morate se grliti i ljubiti sa svakim. Nije me strah ljudi koji su bili na svadbi, već njihovih kontakata koji će se tek od vikenda krenuti pojavljivati sa simptomima”, kazao je Medić za Zadarski.hr, dodajući kako se već dogodio slučaj prijenosa virusa unutar obitelji.

JOŠ JEDNA NOVA MJERA OD PONEDJELJKA: Planirate svadbu ili neku drugu feštu? Evo što morate znati

Medić je istaknuo i kako je po pitanju korona svadbe nemoguće napraviti epidemiološku rekonstrukciju.

“To je kao da tražite iglu u plastu sijena! Mi jedino što možemo pratiti jest to da što prije hvatamo pozitivne ljude sa simptomima i testiramo ih”, govori, apelirajući na ljude da budu odgovorni s obzirom na ljudske kapacitete.

“Već šest mjeseci moje kolege ne mogu otići na godišnje odmore, a dolazi nam jesen…”, rekao je dr. Medić za Zadarski.hr.

Na sve se osvrnuo i župan

I župan Zadarske županije Božidar Longin komentirao je sve veći broj zaraženih na zadarskom području te se osvrnuo na vjenčanje kćeri generala Fuzula.

“Rast broja oboljelih na našem području svima nam je dodatno upozorenje i poziv na odgovornost. Situacija je ozbiljna, ali nema mjesta panici! Ove brojke svima nama trebaju ukazati na potrebu odgovornog ponašanja, pogotovo na događanjima koja uključuju okupljanja većeg broja ljudi.

Naravno, od osoba koje su oboljele, ili sumnjaju da su zaražene isto tako očekujemo punu odgovornost, a posebno se to odnosi na one koji su bili na vjenčanju s kojeg već do sada imamo 22 pozitivne osobe. Zato još jednom pozivam sve one koji su bili na spomenutom vjenčanju, da maksimalno smanje broj kontakata i da, po mogućnosti ostanu u samoizolaciji.

U stalnom smo kontaktu s nacionalnim Stožerom i vjerujemo da će vrlo skoro donijeti nove upute i preporuke s ciljem prevencije širenja bolesti.

Virus je tu, i dalje je među nama, stoga molim sve stanovnike Zadarske županije koji ovog vikenda idu na vjenčanja, krstitke i druga mjesta masovnijih okupljanja da budu maskimalno oprezni i odgovorni. Apeliram na sve građane da se pridržavaju osnovnih epidemioloških uputa što podrazumijeva stalnu higijenu, držanje propisane distance te nošenje zaštitne maskice u zatvorenim prostorima gdje se nalazi veći broj ljudi.

Za očekivati je da će i narednih dana biti još pozitivnih uzoraka, ali odgovornim ponašanjem svi skupa možemo pokušati spriječiti da ta brojka bude veća.

Ono, što je najvažnije – sustav je stabilan i sve najvažnije službe imaju situaciju pod kontrolom. Budimo i dalje odgovorni”, napisao je Longin na Facebooku.