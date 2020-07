CJEPIVA NEĆE BITI DOVOLJNO ZA SVE HRVATE: Doznalo se tko će ga prvi dobiti i koliko će cjepivo koštati

Podaci Nacionalnog stožera civilne zaštite od srijede bilježili su 71 novi slučaj zaraze koronavirusom te jednu smrt. U drugim dijelovima svijeta poput Meksika i Brazila broj novozaraženih mjeri se u desecima tisuća dok preminulih imaju na stotine. U SAD-u od korone umrlo preko 150.000 osoba

Broj zaraženih u svijetu popeo se na 17 milijuna ljudi, dnevni skok zaraženih na globalnoj razini dosegnuo 250.000

Moderna će prodavati svoje cjepivo protiv COVIDA-19 za 50 do 60 dolara po dozi

Velika Britanija planira uvođenje samoizolacije i za putnike iz Hrvatske

Argentina počela ispitivanja lijeka za covid-19 iz konjskog seruma

Prioritet za cjepivo u Hrvatskoj imat će stariji od 65 godina i medicinari

7:40 – Hrvatska se “predbilježila” na 1,5 milijuna doza cjepiva protiv korone koje će proizvesti biotehnološka tvrtka Moderna. O tome je javnost izvijestio ministar zdravstva Vili Beroš pa rekao da je prije nekoliko dana potpisao taj ugovor.

Jutarnji list piše da, s obzirom na to koje se brojke kreću oko moguće cijene doze cjepiva, Hrvatska bi za svoju rezerviranu količinu mogla iz sredstava ESI fonda platiti od 200 do 400 milijuna kuna. To će ovisiti o tome s kojim će proizvođačima Europska komisija (EK) naći zajednički jezik. K tome, u svim se državama raspravlja o tome tko će moći dobiti cjepivo, odnosno tko se nalazi na vrhu liste prioriteta. Zašto? Jer je nemoguće dobiti količinu cjepiva dostatnu za sve građane Hrvatske.

Prema onome što govore epidemiolozi, njihov usuglašeni stav jest da bi se trebali primijeniti kriteriji koji se koriste za besplatno cijepljenje protiv gripe koje se odvija svake godine. Kako piše Jutarnji list, u tom slučaju prioritet imaju osobe starije od 65 godina, kronični pacijenti, osobe narušenog imuniteta, djelatnici u zdravstvu i zaposlenici domova za starije.

U Australiji rekordni porast zaraženih i umrlih

7:30 – Australija je izvijestila o rekordnom porastu infekcija koronavirusa i smrtnih slučajeva, a država Victoria bilježi više od 700 novih slučajeva i 13 smrtnih slučajeva.

Najgušće naseljena država u Australiji, Novi Južni Wales, prijavila je 18 novih slučajeva korone preko noći, a zatvor u Sydneyu dubinski je očišćen nakon što je jedan od zatvorenika pozitivan na Covid-19.

Argentina počela ispitivanja lijeka za covid-19 iz konjskog seruma

7:15 – Argentina je počela klinička ispitivanja za liječenje covid-19 koristeći hiperimuni serum razvijen pomoću konjskih protutijela, priopćio je u srijedu laboratorij ovlašten za ispitivanja novoga lijeka.

Serum proizvodi biotehnološka kompanija Inmunova, a dobiva se ubrizgavanjem proteina SARS-Cov-2 od kojih konji stvaraju veliku količinu neutralizirajućih protutijela. Njihova se krvna plazma zatim pročisti i obrađuje.

Nakon pozitivnih rezultata u laboratorijskim testovima, kliničko ispitivanje učinkovitosti seruma provest će se na 242 osobe kojima je dijagnosticiran umjeren do teški oblik bolesti, objavio je laboratorij.

“Ako u prvim danima možemo smanjiti umnažanje virusa, ne samo da bismo smanjili njegovu snagu, već mislimo da će ova sposobnost neutralizacije omogućiti pacijentima da razviju vlastiti imunološki odgovor,” rekao je Fernando Goldbaum, znanstveni direktor biotehnološke tvrtke Inmunova koja provodi ispitivanja.

U obraćanju putem videa Goldbaum je rekao kako su ispitivanja počela u ponedjeljak, a prvi rezultati se očekuju između listopada i studenoga. Argentina je dosad imala 175.000 potvrđenih slučajeva koronavirusa s oko 3200 smrtnih slučajeva.

U Rumunjskoj nova ograničenja nakon povećanog broja slučajeva

Rumunjska je u srijedu usvojila nove mjere radi suzbijanja rasta broja oboljelih od koronavirusa, među kojima su obvezno nošenje zaštitnih maski u nekim otvorenim prostorima i smanjene aktivnost kafića i restorana.

Tijekom posljednjih osam dana, Rumunjska svakodnevno bilježi više od 1000 slučajeva covida-19, čime je ukupan broj oboljelih narastao na više od 48.000, a 2269 osoba je umrlo.

“U kritičnom smo razdoblju i mjere zaštite stanovništva su sada jako važne”, izjavio je predsjednik Klaus Iohannis na konferenciji za novinare.

Nošenje maski je već bilo obvezno u zatvorenim prostorima, a kafići i restorani mogu primati goste samo na terasama s najviše četiri osobe za stolom. Lokalne vlasti će odlučiti u kojim vanjskim prostorima će biti obvezno nošenje maski, najvjerojatnije na tržnicama i kolodvorima.

Djeca starija od pet godina će također morati nositi maske. Prošlog tjedna su regionalne vlasti odredile karantenu za nekoliko sela i jedan grad.

U SAD-u od koronavirusa umrlo više od 150 tisuća ljudi

Broj umrlih od koronavirusa u SAD-u prešao je u srijedu 150.000 ljudi, najviše na svijetu, pokazuju podaci Reutersa. Diljem nacije smrtnost od covida-19 u porastu je tri tjedna zaredom, dok je broj novih slučajeva nedavno počeo opadati prvi puta od lipnja.

Porastom slučajeva u Arizoni, Kaliforniji, Floridi i Teksasu ovaj mjesec bolnički kapaciteti su pretrpani. To je prisilio savezne države da naprave zaokret u ponovnom otvaranju svojih ekonomija koje su bile ograničene karantenom uvedenom u ožujku i travnju kako bi se zaustavilo širenje virusa.

Teksas prednjači s gotovo 4000 smrtnih slučajeva ovaj mjesec, a slijedi ga Florida s 2900 i Kalifornija, država s najviše stanovnika, s 2500. Dok je smrtnost naglo narasla u srpnju u ove tri države, New York i New Jersey i dalje prednjače po ukupnom broju smrtnih slučajeva po stanovniku.

Od 20 zemalja s najvećim brojem zaraženih, SAD se nalazi na šestom mjestu po broju umrlih na broj stanovnika, s 4.5 umrlih na 10 tisuća ljudi. Negativniji omjer imaju Velika Britanija, Španjolska, Italija, Peru i Čile.