Trgovci zbog krize uzrokovane koronavirusom spuštaju cijene. Krenula su sezonska sniženja, a u idućim tjednima ponegdje će popusti dosezati i do 80 posto.

Višnja iz Zagreba rekla je kako si je obnovila garderobu i uštedjela 50 posto, dok je Jasminka potvrdila kako su cijene ponegdje i upola niže. “Gledajte, početak ljeta je. Sa 20 počinje, završava s 80 posto”, kazala je, prenosi Dnevnik.hr.

No, krugove sniženja ove godine bi korona kriza mogla i ubrzati. “Vjerujem da će ići brže. Inače su trgovci kretali sa 20 do 30 posto da bi pred istek sniženja došli do 50 posto. Ove godine se očekuje da će se sa 30 do 40 posto već krenuti i onda pred istek završiti i na famoznih 80 posto”, rekla je direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Tomislava Ravlić.

No, u slučaju vraćanja robe, prodavač vam nije dužan vratiti novac. “Ali, prema dobrim trgovačkim običajima, trebao bi zamijeniti za nešto drugo ako to odgovara potrošaču”, kazao je Tomislav Lončar, tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Trgovina pala za 26 posto

Trgovina tekstilom je najpogođenija te je pala za 26 posto u odnosu na isto razdoblje lani. “Očekujemo da bismo na sezonskim sniženjima barem mogli uhvatiti nekakvu pozitivnu nulu, ali veliki iznosi od 30 posto povećanja iz prethodnih godina ove godine, bojimo se, neće biti ostvarivi”, rekla je Ravlić.