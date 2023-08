U posljednjem tjednu u Hrvatskoj je zabilježeno 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tijekom srpnja, svaki tjedan bilo je 20 do 30 novooboljelih, a zbog širenja zaraze koronom u splitskoj bolnici ograničeni su posjeti jednom dijelu pacijenata, piše 24 sata.

Dnevno se otkrije i do desetak novih slučajeva, no iz HZJZ-a poručili su da je situacija još dobra. Uskoro će, dodali su, doći do preporuke za docjepljivanje zbog očekivanog pogoršanja situacije dolaskom hladnijih mjeseca.

Preporučuje se nošenje maski

"Nemoguće je znati sa sigurnošću kako će se situacija mijenjati ujesen, ali prema većini predviđanja, očekuje se porast broja oboljelih u Europi. Preporuke za docjepljivanje uskoro će biti revidirane i zbog očekivanog porasta oboljelih bit će preporučeno docjepljivanje osobama koje imaju povećani rizik za razvoj teških oblika COVID-a", kazali su iz HZJZ-a. Nekim ljudima, dodali su, preporučuje se nošenje maski.

Sve više novih slučajeva ima u i SAD-u, Francuskoj, Japanu, Velikoj Britaniji i Indiji. U nekima su zabilježene i nove varijante virusa. Svjetske stručnjake brinu mutacije novih podvarijanti omikrona, a s velikom pažnjom promatraju varijantu EG.5.1, koju je WHO označio kao “varijanta od interesa”, a koja je dosad uočena u 51 zemlji.

"Virus i dalje cirkulira u svim zemljama te i dalje ubija i mijenja se", poručila je Svjetska zdravstvena organizacija.

U Danskoj i Izraelu pojavio se novi soj - BA.X, koja ima mnogo novih mutacija. Došla je i varijanta BA.2.86, koju je WHO također uvrstio u skupinu varijanti pod posebnim nadzorom.

"U Hrvatskoj nisu detektirane podvarijante BA.X i EG.5.1 te se ne smatraju u ovom trenutku zabrinjavajućim varijantama", kazali su iz HZJZ-a.

